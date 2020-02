Le jugement d’iFitx sur la réparabilité arrive également

Après l’entreprise de démanteler le Motorola RAZRvoici les gars de iFixit ils ont également lutté avec le deuxième smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip. Comme nous l’avons vu plus tôt grâce au travail d’un autre groupe, ce modèle semble être un moment plus accessible que le RAZR précité, mais en réalité pas beaucoup.

iFixit a évalué le RAZR 1 sur 10 en termes de réparabilité, la note la plus basse jamais donnée, et pour cause. Combien a pris le Galaxy Z Flip? 2 sur 10. Double! Blague à part, ce dernier souligne également qu’il est un peu plus facile de réparer ce nouveau smartphone que Samsung, mais les problèmes sont essentiellement les mêmes.

Galaxy Z Flip: mieux vaut ne pas le démonter

Parmi les principaux problèmes rencontrés lors de l’ouverture de l’appareil, il y autilisation excessive de colle, en plus du fait que de nombreux câbles gênent. Même juste pour changer la batterie, l’un des deux blocs, cela prend beaucoup de travail. Il y a cependant des aspects positifs en général ou le fait que la plupart des composants sont modulaires et donc facilement divisés. Cela dit, pourquoi 2 sur 10? L’affichage.

Comment facile à attendre, l’un des aspects les plus critiques d’un tel smartphone et de l’écran. Il n’y a pas grand-chose à discuter à ce sujet, Samsung est un lleader mondial dans la production de panneaux d’affichage et si le même défaut présent sur le Galaxy Folds a été apporté égal sur le Galaxy Z Flip, cela signifie que plus ne peut pas être fait. Il est de nouveau présent la protection en plastique qui ne doit être retirée pour aucune raison.

Il y a aussi un autre défaut avec ce nouveau modèle. Il semblerait que la poussière pénètre facilement, encore plus que ce que Samsung admet.