Le Kindle Paperwhite est à son prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon

Si vous n’avez pas conclu d’accord sur un Kindle d’Amazon pendant le Black Friday, alors n’ayez pas peur. Pour un temps limité, vous pouvez obtenir le Kindle Paperwhite le plus vendu en vente pour 84,99 $. C’est une remise de 45 $ et le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour la liseuse. Vous pouvez également obtenir le tout nouveau Kindle en vente pour 59,99 $.

Le Paperwhite 2018 dispose d’un écran de 6 pouces sans éblouissement de 300 ppp et deux fois plus d’espace de stockage que la génération précédente. L’e-reader est également plus fin et plus léger que les modèles précédents, et dispose d’une batterie qui durera des semaines sur une seule charge. Cependant, la caractéristique la plus cool du tout nouveau Paperwhite est sa protection étanche IPX8, de sorte que vous pouvez profiter de la lecture de votre Kindle à la plage ou à la piscine, ou dans le bain, et ne vous inquiétez pas de le mouiller.

Achetez les offres Kindle d’Amazon ci-dessous et gardez à l’esprit que ces remises sont des offres à durée limitée, vous devriez donc en profiter maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Offres Kindle d’Amazon:

Kindle Paperwhite: 129,99 $ 84,99 $ chez Amazon

Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir une réduction de 45 $ sur le Kindle Paperwhite 2018. Le lecteur électronique étanche dispose de 8 Go de stockage et fournit une seule charge de batterie qui dure des semaines.

Tout nouveau Kindle: 89,99 $ 59,99 $ chez Amazon

Le Kindle d’Amazon 2019 est en vente au prix de 59,99 $ chez Amazon. C’est le prix le plus bas que nous ayons trouvé pour la liseuse Kindle qui dispose d’une lumière de police réglable intégrée afin que vous puissiez profiter de votre liseuse à l’intérieur et à l’extérieur.

