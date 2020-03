Le Kirin 820 5G surpasse le Snapdragon 855 en termes de performances

Il y a quelques jours, nous avons appris que la division HiSilicon de Huawei travaillait sur le Kirin 820 5G, un SoC de milieu de gamme qui, grâce à sa configuration intéressante, allait pouvoir offrir un haut niveau de performance, mais nous ne nous attendions pas à ce qu’il puisse même dépasser le Snapdragon 855, une puce qui, je vous le rappelle, était la plus puissante de la dernière génération de smartphones, avec le Snapdragon 855+.

Le Kirin 820 5G sera construit dans le processus de 7 nm et sera équipé d’un processeur à huit cœurs en blocs haute performance et à haute efficacité. Comme nous l’avons vu à l’époque, le bloc haute performance sera basé sur le Architecture Cortex-A76, et il semble qu’elle atteindra une fréquence de travail très élevée, car cette puce a été capable de surpasser le Snapdragon 855 en performance monofil. Son bloc de cœur à haute efficacité sera basé sur l’architecture Cortex-A55.

Le GPU sera sans aucun doute un autre de ses points forts. Nous n’avons toujours pas de détails sur ses spécifications spécifiques, c’est-à-dire que nous ne connaissons pas le nombre de cœurs graphiques qui auront des actifs, mais il fera un bond significatif par rapport au Kirin 810, car il utilisera un GPU ARM Mali-G77 au lieu d’un Mali-G52. Cela signifie que ses performances de jeu devraient également être très bonnes, bien que Je ne pense pas que ce soit au niveau de l’Adreno 640 du Snapdragon 855.

Le Honor 30S fera ses débuts avec le Kirin 820 5G: tout ce que nous savons

Si tout se passe comme prévu, le premier smartphone à utiliser le Kirin 820 5G SoC sera le Honor 30S, un smartphone milieu de gamme qui, comme nous l’avons vu, aura des aspirations haut de gamme grâce aux excellentes performances de son SoC et du reste de ses spécifications. matériel, parmi lesquels se distinguent une finition tout écran avec une caméra “flottante” intégrée dans un îlot, triple caméra arrière, 8 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage.

Le prix n’a pas encore transpiré, mais il devrait être aux alentours entre 300 et 399 euros. En regardant l’ensemble des spécifications et la présence de la connectivité 5G, je pense qu’il est plus probable que nous finirons par le voir plus près de la bande des 399 euros, mais pour le moment il n’y a rien de confirmé, donc toutes les portes sont ouvertes.

La présentation du Honor 30S aura lieu le 30 mars, bien que sa disponibilité puisse être reportée à quelques jours ou semaines plus tard. Je vous rappelle qu’en plus des améliorations susmentionnées au niveau du CPU et du GPU, le Kirin 820 5G apportera un nouvel IPS et une unité de traitement neuronal plus puissante, cette dernière dédiée aux charges de travail de l’intelligence artificielle.