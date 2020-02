Le kit Nintendo Switch Labo qui vous transforme en robot ne coûte que 33 $ – .

Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez plus de jeux Nintendo Switch en vente que vous ne saurez quoi en faire. Sérieusement, il y a des tonnes de bonnes affaires avec des rabais allant jusqu’à 40 $! Il y a un accord en particulier que vous devriez certainement vérifier, car c’est une belle petite remise sur l’un des jeux Switch les plus amusants du marché. Il s’agit du Nintendo Labo Robot Kit, un ensemble génial qui vous guide à travers la construction d’une combinaison robot amusante en carton que vous pouvez ensuite utiliser pour jouer à un jeu interactif! C’est tellement amusant, et c’est jusqu’à 33 $ aujourd’hui d’Amazon.

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Bretelles réglables – Taille unique

Incarnez un robot: démolissez votre environnement de jeu et relevez des défis pour débloquer de puissantes capacités

Personnalisez l’apparence de votre robot dans le jeu et utilisez vos propres marqueurs et autres fournitures pour décorer votre robot Toy-Con

Défiez un ami en utilisant son propre robot Toy-Con dans un mode de combat à deux joueurs sur un seul écran *

Avec le Kit Robot et le mode Garage Toy-Con inclus, vous pouvez inventer de nouvelles façons de jouer avec votre Robot Toy-Con en utilisant des nœuds d’entrée spéciaux ou créer vos propres projets Toy-Con

Fabriquez votre propre combinaison Toy-Con Robot: pliez le carton prédécoupé et portez-le pour devenir un robot dans le jeu

