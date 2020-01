Le lancement d’AMD Radeon RX 5600 XT est un gâchis: voici ce que vous devez savoir

AMD a annoncé la Radeon RX 5600 XT au CES 2020, et le pitch est solide: offrir l’expérience de jeu ultime en 1080p à un prix qui la rend compétitive avec la GTX 1660 Ti.

Et c’est ainsi que cela aurait fonctionné, du moins jusqu’à ce que Nvidia décide de baisser le prix de la GeForce RTX 2060 à 299 $ (274 £, 539 AU $) pour mettre la pression sur AMD. C’est là que le drame commence – mais il ne fait que devenir plus épicé d’ici.

Maintenant, lorsque nous avons examiné l’AMD Radeon RX 5600 XT, il se démarque réellement du RTX 2060, le battant même dans plusieurs tests. Mais, après avoir fait nos tests pour l’examen, les fabricants de cartes graphiques du marché secondaire ont sorti les mises à jour VBIOS (VGA Basic Input Output System) qui ont encore amélioré les performances. Si cela ressemblait à tout un tas de jargon absurde, c’est parce que c’était – ce qui met en évidence un problème majeur avec le lancement de l’AMD Radeon RX 5600 XT.

Nous avons donc pensé que ce serait une bonne idée non seulement de plonger dans les gains de performances que nous avons constatés lorsque nous avons mis à jour le VBIOS du modèle Sapphire Pulse du Radeon RX 5600 XT que nous avons examiné, mais aussi de plonger dans le monde souvent déroutant de cartes graphiques de rechange. Notre objectif final est de vous aider à prendre la bonne décision, donc si vous achetez une Radeon RX 5600 XT ou toute autre carte graphique, vous pouvez vous assurer d’en obtenir une qui ne vous décevra pas.

Quel est le problème avec les cartes graphiques du marché secondaire, de toute façon?

Imaginez ceci: vous êtes dans un Best Buy et vous entrez dans la section informatique. Vous avez toujours été tenté de vous lancer dans le jeu sur PC, et vous avez entendu tout un tas de gens vous dire que vous devez acheter le vôtre. Lorsque vous regardez les cartes graphiques, non seulement vous voyez les cartes graphiques AMD et Nvidia, mais il y a d’autres noms de marque sur les boîtes comme EVGA, Sapphire, XFX ou MSI.

Pour toute personne qui entre dans la scène des composants PC, cela peut certainement être un point de confusion. Alors, voici l’affaire:

AMD et Nvidia conçoivent des GPU ou des unités de traitement graphique, c’est ainsi qu’ils ont tous deux bâti leur réputation (AMD fabrique également des CPU). Et, bien que Team Red et Team Green produisent leurs propres cartes graphiques, elles ne le font généralement que pour le haut de gamme de leurs piles de fondateurs respectives. Pour Nvidia, ces cartes graphiques sont appelées «Founders Edition», qui se trouvent actuellement exclusivement avec les GeForce RTX 2060 et supérieures. AMD fabriquera également ses propres versions de ses GPU haut de gamme, bien qu’en ce moment, il soit limité aux Radeon RX 5700 et RX 5700 XT.

Cependant, AMD et Nvidia abordent ces problèmes différemment. Les cartes Nvidia Founders Edition sont dotées de refroidisseurs haut de gamme et sont overclockées par rapport aux spécifications de base, tandis que les cartes AMD sont les spécifications de base. Ce sont les deux versions des cartes que Nvidia et AMD nous enverront pour examen lorsqu’un nouveau GPU arrivera sur le marché. Pour la plupart, vous pouvez vous procurer ces versions des cartes graphiques, et vous êtes pratiquement assuré d’une bonne expérience.

Mais qu’en est-il de l’extrémité inférieure du marché?

Eh bien, avec des cartes graphiques plus abordables comme la récente AMD Radeon RX 5600 XT, les deux fabricants de cartes graphiques vont simplement concevoir le GPU, ainsi qu’une conception générale de la carte avec des exigences d’alimentation, une capacité VRAM, etc. Tout le reste au-delà du GPU, comme la conception plus cool, le BIOS, l’overclocking ou l’éclairage supplémentaire – tout dépend des fabricants de cartes graphiques du marché secondaire. C’est pourquoi vous verrez tant de versions différentes de chaque GPU.

En règle générale, lorsque Nvidia ou AMD annoncent une carte graphique à, disons, 300 $, ce sera le prix de base. Vous pourrez trouver des cartes graphiques à ce prix, mais elles seront généralement très basiques. Vous obtiendrez les vitesses d’horloge de base minimales nues, ainsi qu’un refroidisseur qui fera le travail mais ne laissera pas une tonne d’espace pour l’overclocking.

Vous trouverez également le même GPU dans les cartes graphiques qui sont également beaucoup plus chères. Ceux-ci auront généralement des refroidisseurs extrêmement costauds avec jusqu’à trois ventilateurs et des overclocks lourds qui peuvent les voir fonctionner beaucoup plus rapidement que les spécifications de niveau de base, parfois même en améliorant les performances à deux chiffres.

Quel est le problème avec la Radeon RX 5600 XT?

Apparemment, en réponse à la baisse du prix de la GeForce RTX 2060 par Nvidia, AMD a donné le feu vert à ses partenaires du marché secondaire pour publier un nouveau logiciel VBIOS, augmentant la consommation d’énergie et les performances pour avoir un avantage sur les performances de la carte de Team Green.

Ainsi, il y aura une petite fenêtre de temps où les utilisateurs devront peut-être mettre à jour le VBIOS de leurs propres cartes graphiques. Parce qu’historiquement, cela a été une procédure risquée, nous avons contacté Sapphire, le fabricant derrière la Radeon RX 5600 XT spécifique que nous avons examinée et on nous a dit “La bonne nouvelle est que les cartes en vente en Amérique du Nord ont déjà été mises à jour avec le dernier BIOS” . Il y a cependant une chance qu’une carte ait glissé à travers les mailles du filet et n’ait pas été mise à jour. Mais, dans ces cas, Sapphire recommande toujours aux clients d’effectuer la mise à jour.

Pour le modèle spécifique que nous avons examiné, nous avons été assurés que “avec la double carte BIOS, les risques de provoquer une erreur non réparable sont très limités”. Cependant, nous avons demandé spécifiquement si les cartes seraient couvertes par la garantie si le flash du BIOS fonctionnait mal et nous n’avons pas obtenu de réponse très rassurante. Au lieu de cela, on nous a simplement dit que si quelqu’un avait des préoccupations, il suffit de “contacter le support régional”.

Donc, il semble que la plupart des cartes graphiques Sapphire Pulse qui existent sont déjà dotées du VBIOS ou seront faciles à mettre à jour. Et, bien sûr, à l’avenir, vous n’aurez plus à vous soucier du désordre VBIOS. Mais, le Sapphire Pulse est une carte graphique dans une mer de Radeon RX 5600 XT.

De toute évidence, s’il y a un déluge de cartes graphiques, et que seules certaines d’entre elles seront mises à jour avec ces nouvelles vitesses d’horloge et ces cibles de puissance, cela rendrait extrêmement déroutant les consommateurs qui vont sauter sur le marché pour le première fois. Lorsque nous pensons aux personnes qui opteraient pour une carte graphique dans cette gamme de prix, il y a probablement une partie importante qui va juste l’acheter tout de suite chez Best Buy pour leur première version de PC.

Ce n’est pas le même public enthousiaste qui opterait pour un RTX 2080 Ti, qui, nous l’espérons, parcourrait sans relâche les pages des produits pour s’assurer qu’il a les vitesses d’horloge les plus élevées et le refroidissement le plus robuste.

À cette fin, nous avons contacté AMD pour obtenir des éclaircissements à ce sujet. Plus important encore, nous voulions savoir si l’ensemble de la gamme Radeon RX 5600 XT comporterait ce nouveau VBIOS. AMD a cessé de confirmer que c’était le cas, au lieu de nous dire que “AMD a mis la mise à jour VBIOS à la disposition de tous ses partenaires AIB. Les AIB peuvent choisir de mettre à jour certains modèles RX 5600 XT existants ou à venir, en fonction de leurs plans de produits respectifs.”

Cela ne nous dit essentiellement rien. Bien sûr, AMD a mis la mise à jour à la disposition de tous ses partenaires AIB ou du marché secondaire. D’après le son, cependant, cette mise à jour VBIOS n’était pas obligatoire pour la gamme 5600 XT, ce qui signifie qu’ils ne seront pas tous créés égaux.

Au cours des prochains mois, nous verrons probablement une grande majorité de Radeon RX 5600 XT avec le nouveau VBIOS qui sont des bêtes absolues. Cependant, en particulier à l’extrémité inférieure de l’échelle de prix de la Radeon RX 5600 XT, il est possible que certaines cartes graphiques ne bougent pas ce nouveau logiciel.

Maintenant, nous devons être très clairs ici. Chez TechRadar, nous n’examinons généralement pas une large gamme de cartes graphiques de rechange. Il y en a tout simplement trop et nous, l’équipe informatique, n’avons tout simplement pas la bande passante pour autant de cartes graphiques. En règle générale, si vous voulez être en sécurité lors de l’achat d’une carte graphique que nous avons examinée, vous devez choisir le modèle spécifique que nous avons examiné. Nous comprenons qu’il y en a une tonne et nous voulons vraiment vous aider si vous avez des questions, alors n’hésitez pas à nous contacter sur Twitter ou par e-mail si vous avez des questions sur une carte graphique particulière.

Il existe de nombreux points de vente, cependant, qui examinent une large bande de cartes graphiques pour chaque GPU, comme nos amis chez Tom’s Hardware. Nous vous invitons à lire les avis sur la carte graphique spécifique que vous regardez pour vous assurer qu’elle est à la hauteur.

La Radeon RX 5600 XT vaut-elle toujours la peine?

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, nous avons testé la Radeon RX 5600 XT hors de la boîte avec l’ancien VBIOS, donc notre classement par étoiles est entièrement basé sur ce VBIOS de base. Même si vous obtenez une Radeon RX 5600 XT de base, vous pouvez toujours vous attendre à un excellent artiste 1080p.

Après avoir entendu parler de toute cette agitation autour de la Radeon RX 5600 XT, nous sommes revenus, avons flashé le nouveau VBIOS sur notre échantillon de revue et avons repris tous nos tests, et nous avons inclus les nouveaux chiffres ci-dessous.

(Crédit d’image: Infogram; Future)

Comme vous pouvez le voir, après le nouveau VBIOS, le Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT est désormais très en avance sur le RTX 2060 dans tous les tests, à l’exception de Time Spy Ultra et Middle Earth: Shadow of War – et cela est dû au VRAM limité à 6 Go . Et, il est également important de garder à l’esprit que le Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT coûte 289 $ (269 £, environ 420 $ AU), plutôt que les 299 $ (274 £, environ 440 $ AU) de la RTX 2060 Founders Edition.

Surtout ici, dans quelques mois, lorsque toutes les cartes sur le marché ont le nouveau VBIOS et que les clients ne courent plus le risque de casser leurs cartes en clignotant le mauvais VBIOS, cet avantage de performance place AMD en tête. Nvidia a toujours la fonctionnalité RTX, quelque chose que les cartes AMD ne peuvent tout simplement pas faire pour le moment, peu importe le VBIOS.

Donc, si le lancer de rayons est quelque chose que vous aimez, et que c’est vraiment cool, notre conseil est le même que celui auquel nous sommes arrivés dans notre revue: achetez Nvidia 100% du temps. Mais, si vous voulez simplement des performances brutes et que vous êtes à l’aise avec le flashage potentiel du VBIOS, l’AMD Radeon RX 5600 XT est potentiellement beaucoup plus rapide et moins cher.

Bien sûr, cette recommandation s’accompagne d’un de viande caveat. Vous devez absolument faire des recherches sur le modèle Radeon RX 5600 XT que vous achetez. À la fin de la journée, nous n’en avons testé qu’un, nous ne pouvons donc parler qu’à cette unité spécifique.

Cependant, toutes les cartes Radeon RX 5600 XT utiliseront le même GPU, de sorte que la variance ne sera pas comme la nuit et le jour. Au strict minimum, vous devriez toujours pouvoir vous attendre à une expérience 1080p passable, vous pourriez ne pas obtenir autant que quelqu’un avec une version plus chère de la carte. Alors méfiez-vous, et encore une fois, n’hésitez pas à nous contacter au sein de l’équipe informatique TechRadar si vous avez des questions, et nous serons heureux de vous donner quelques conseils.

À la fin de la journée, la façon dont AMD a géré ce lancement n’était pas géniale et n’était pas très conviviale pour les consommateurs. Le fait qu’il soit prêt à lancer une mise à jour VBIOS à la dernière minute comme celle-ci, mettant potentiellement les achats des consommateurs en danger, n’est pas un bon coup d’oeil. Mais nous ne pensons toujours pas que ce soit une rupture, et la Radeon RX 5600 XT est toujours une bête de carte graphique – assurez-vous de faire vos recherches avant de vous lancer. En fait, nous pensons que c’est un bon conseil pour n’importe quelle carte graphique vous achetez, point final.