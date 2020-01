Le lancement de Disney + a progressé d’une semaine en Europe, maintenant le 24 mars

Le service de streaming arrive maintenant au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse le 24 mars

Prix ​​confirmé à 5,99 £ / 6,99 € par mois, 59,99 £ / 69,99 € par an

LONDRES (21 janvier 2020) – Le segment Direct-to-Consumer & International de Walt Disney Company a fixé au 24 mars la nouvelle date de lancement de Disney + sur les marchés d’Europe occidentale. Le prix a également été confirmé à 5,99 £ / 6,99 € par mois, ou 59,99 £ / 69,99 € pour un abonnement annuel.

Le service de streaming sera lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse le 24 mars. D’autres marchés d’Europe occidentale, dont la Belgique, les pays nordiques et le Portugal, suivront à l’été 2020.

Disney + offre aux fans de tous âges une nouvelle façon de découvrir le contenu inégalé des marques de divertissement emblématiques de l’entreprise, notamment Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, ainsi qu’une programmation originale exclusive comprenant des longs métrages, des séries, des documentaires et du contenu abrégé conçu exclusivement pour le service.

Au lancement, les abonnés auront accès au “The Mandalorian”, acclamé par la critique, du producteur exécutif et écrivain Jon Favreau; High School Musical: The Musical: The Series, “une vision moderne et créative de la franchise à succès, avec des méta références, une nouvelle sensation de style documentaire et une bande sonore qui comprend neuf nouvelles chansons originales tout en rendant hommage aux favoris des fans du film classique ; “Le monde selon Jeff Goldblum”, qui explore le monde merveilleux et souvent étonnant d’objets trompeusement familiers; et “Lady and the Tramp”, une relecture intemporelle du classique animé de 1955. Les autres titres originaux disponibles au lancement incluent ” Encore !, “exécutif produit par Kristen Bell;” Diary of A Future President “du créateur et producteur exécutif Ilana Peña (” Crazy Ex-Girlfriend “) et productrice exécutive, Gina Rodriguez (” Jane the Virgin “); et” The Imagineering Story “, faisant la chronique du groupe éclectique de créateurs extraordinaires qui donnent vie aux parcs Disney, parmi de nombreux autres spectacles passionnants.

Les abonnés pourront profiter de l’expérience Disney + sur presque tous les principaux appareils de télévision mobiles et connectés au lancement, y compris les consoles de jeux, les lecteurs multimédias en streaming et les téléviseurs intelligents. Les utilisateurs auront accès à une visualisation de haute qualité et sans publicité, jusqu’à quatre flux simultanés, des téléchargements illimités sur jusqu’à dix appareils, des recommandations personnalisées et la possibilité de configurer jusqu’à sept profils différents, y compris la possibilité pour les parents de définir des profils enfants qui avoir une interface facile à naviguer et adaptée aux enfants pour accéder au contenu adapté à l’âge.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire au service Disney +, visitez Disneyplus.com.