Le lancement d’iOS 14 est probablement sur la bonne voie pour juin même si la WWDC 2020 est annulée – .

La WWDC 2020, prévue du 3 au 7 juin à San Jose, en Californie, pourrait être annulée en raison de l’épidémie de coronavirus.

Apple n’a encore rien confirmé, mais les responsables du comté de Santa Clara ont interdit les rassemblements de personnes pendant les trois prochaines semaines.

Apple devrait toujours dévoiler iOS 14 ainsi que d’autres mises à jour logicielles à la WWDC en juin, indépendamment de ce qui se passe avec l’épidémie.

C’est la saison des coronavirus partout en ce moment, sauf à l’endroit où tout a commencé. Les dernières statistiques montrent 116 000 cas de COVID-19 dans le monde et plus de 4 000 décès, après plus de deux mois depuis le premier cas. La Chine signale de moins en moins de cas de COVID-19 chaque jour, tandis que plusieurs zones chaudes ajoutent des centaines à des milliers de nouveaux cas chaque jour.

Alors que les choses ne sont pas aussi mauvaises partout qu’elles le sont en Italie – un pays actuellement bloqué à cause du virus – de nombreux pays se préparent à des épidémies locales et essaient de les contenir autant que possible. Les autorités de certaines régions ont déjà interdit les événements et les grands rassemblements de personnes et suspendu les événements sportifs. Le plus grand événement mobile de l’année a été annulé il y a quelques semaines, avant même le début de l’épidémie en Italie, et le Japon pourrait finir par annuler bientôt les Jeux olympiques d’été à Tokyo. Cela nous amène au principal événement d’Apple du premier semestre, la conférence WWDC 2020, qui est presque annulée. Cela ne signifie cependant pas que iOS 14 et les prochaines versions de macOS, tvOS et watchOS ne seront pas dévoilés cet été.

La conférence annuelle des développeurs d’Apple est généralement le lieu où Apple dévoile ses plans logiciels pour l’année à venir. Apple présente les dernières fonctionnalités iOS et macOS pendant l’événement, en se concentrant sur l’iPhone et l’iPad. En effet, les dernières mises à jour iOS (et iPadOS) sont lancées quelques mois plus tard avec le nouvel iPhone.

iOS 14 sera l’un des points forts de l’événement WWDC de cette année, et certaines des nouvelles fonctionnalités logicielles d’Apple ont déjà fait l’objet d’une fuite en détail. La première version bêta d’iOS 14 devrait tomber juste après le discours d’ouverture de la WWDC, mais il se trouve que le comté de Santa Clara a pour l’instant interdit tous les rassemblements de masse. Le campus d’Apple et San Jose, où se déroule la WWDC, se trouvent tous deux dans le comté. En supposant que l’interdiction soit prolongée après le délai initial de trois semaines, Apple pourrait devoir annuler ses plans de la WWDC. Voici ce que dit l’ordonnance d’interdiction:

Aujourd’hui, le Département de la santé publique annonce une ordonnance obligatoire émise par l’agent de santé publique exigeant l’annulation des rassemblements de masse dans le comté.

Cette commande entrera en vigueur à minuit le 11 mars 2020 et restera en vigueur pendant trois semaines à mesure que des tests plus répandus seront disponibles et que nous pourrons en savoir plus sur la propagation de COVID-19. Nous annonçons également de nouvelles orientations plus solides pour le grand public et pour de nombreux groupes spécifiques visant à réduire la propagation du virus dans notre communauté.

«Il s’agit d’un moment critique de l’épidémie croissante de COVID-19 dans le comté de Santa Clara. Les mesures énergiques que nous prenons aujourd’hui visent à ralentir la propagation des maladies », a déclaré le Dr Sara Cody, responsable de la santé du comté de Santa Clara. «L’ordre d’aujourd’hui et les nouvelles recommandations réduiront le nombre de personnes qui développent une maladie grave et aideront à éviter que notre système de santé ne soit submergé. Ceci est d’une importance cruciale pour toute personne ayant des besoins en soins de santé, pas seulement pour les personnes les plus vulnérables aux maladies graves liées à COVID-19. »

Même si le comté ne prolongera pas l’interdiction après le 2 avril, il n’est pas déraisonnable de supposer qu’Apple envisagera d’annuler l’événement. L’entreprise a déjà pris plusieurs mesures de protection pour assurer la sécurité de ses employés et continuera probablement de le faire jusqu’à ce que l’épidémie de COVID-19 ait été traitée.

Apple n’a pas encore annoncé quoi que ce soit au sujet de ses plans de la WWDC, et n’a pas encore confirmé si elle tiendra un événement de presse en mars. Cependant, même si ces événements sont annulés, Apple est susceptible d’organiser des événements uniquement en ligne, en particulier pour la WWDC 2020, qui est le type d’événement qu’Apple ne peut pas se permettre d’annuler complètement.

YouTuber Jon Prosser dit que des sources internes à Apple l’ont informé que la WWDC 2020 ne sera pas annulée, mais pourrait obtenir un format différent, qui éliminerait les réunions en face à face avec les développeurs. Si c’est exact, la WWDC pourrait devenir un événement en ligne cette année, tout comme la conférence des développeurs d’E / S de Google.

Cependant, tout est en mouvement, et il n’y a aucune annonce officielle d’Apple concernant les changements de la WWDC pour le moment. Le même YouTuber a déclaré qu’Apple avait annulé l’événement de mars avant d’avoir eu la possibilité d’envoyer des invitations aux médias. Certains produits seront encore dévoilés ce mois-ci, a déclaré Prosser, mais pas le nouvel iPhone 9.

