Le lancement du RedmiBook en Inde dévoilé le 11 février | TechRadar

Plus tôt cette année, nous avons obtenu la confirmation que RedmiBooks se rendra en effet en Inde dans les prochains mois. Un nouveau teaser suggère que Redmi entrera dans la nouvelle catégorie de produits dès le 11 février.

Redmi India a consulté Twitter pour partager une vidéo teaser de sa «nouvelle catégorie» qui ressemble à un ordinateur portable avec une finition métallique et un facteur de forme élégant. Le même événement sera présenté par un nouveau smartphone Redmi, probablement le Redmi 9a, et une banque d’alimentation. Si nous devions devenir techniques, un nouvel ordinateur portable ferait partie d’une nouvelle catégorie de produits pour la marque car il offre déjà un tas de banques d’alimentation, ajoutant plus de substance à la spéculation.

Lancement de la nouvelle catégorie de Redmi le 11 février à midi! #MorePowerToRedmiAny devine? Faites-nous savoir dans les commentaires.Obtenez informé: https://t.co/Bf04XZbz4E pic.twitter.com/llQjEvTiMqFévrier 9, 2020

De nouvelles catégories étaient attendues

Lorsque Redmi s’est séparé de Xiaomi pour devenir une marque indépendante, il a également mentionné comment il se concentrerait sur l’introduction de nouvelles catégories de produits en Inde. Les ordinateurs portables de Xiaomi sont depuis longtemps demandés par les Indiens mais ont toujours été refusés en invoquant un manque de demande comme raison. Ce nouveau développement apportera à coup sûr une concurrence indispensable à l’espace des ordinateurs portables.

En Chine, Xiaomi vend des ordinateurs portables sous les marques Mi et Redmi, ces derniers étant plus abordables. On ne sait pas quel modèle exact se rendra en Inde, mais il devrait s’agir du RedmiBook 13 pouces à partir de la fin de 2019. Les processeurs Intel de 10e génération les alimentent avec 8 Go de RAM, des cartes graphiques discrètes et une sélection de ports qui notamment saute un USB Type-C.

Xiaomi s’est magnifiquement étendu dans les catégories autres que les smartphones ces dernières années. Avec la division interne entre Mi, Redmi et Poco, elle devrait être en mesure de poursuivre plus efficacement son incursion en tant que marque de style de vie technologique. Bien sûr, le marché des ordinateurs portables est très différent du segment des smartphones, mais encore une fois, Xiaomi a pris son temps pour enfin faire son entrée.