Le lancement mondial de Xiaomi Mi 10 prévu pour le 27 mars | TechRadar

Les produits phares de Xiaomi pour l’année, le Mi 10 et le Mi 10 Pro ont été dévoilés le mois dernier en Chine. La société a confirmé le lancement mondial le 27 mars.

Xiaomi a souvent apporté de nombreux composants phares haut de gamme à des prix inférieurs avec sa série Mi. Si le prix chinois est une indication, la famille Mi 10 est sur le point de faire de même. Après l’annulation du MWC 2020, où le lancement devait initialement avoir lieu, les téléphones feront leur entrée dans le monde à la fin de ce mois. Heureusement, nous avons déjà une bonne idée de ce que ces téléphones apporteront.

Les téléphones seront lancés en direct le 27 mars à 14 h 00 GMT + 1 (18 h 30 en Inde).

Spécifications Xiaomi Mi 10

La seule différence entre les deux téléphones vient des caméras et de la capacité de la batterie. Le reste est similaire dans tous les domaines. Cela signifie que le Mi 10 et le Mi 10 Pro arboreront un écran Super AMOLED incurvé de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La résolution est de 2 340 x 1 080 et la prise en charge HDR10 est également incluse.

À l’intérieur, nous examinons le dernier chipset Snapdragon 865 avec le GPU Adreno 650. Il y a jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.0. Le modem Snapdragon X55 apportera des capacités 5G. Les téléphones fonctionneront sur MiUI 11 basé sur Android 10 prêt à l’emploi.

En ce qui concerne les appareils photo, le Mi 10 Pro dispose d’un appareil photo principal 108MP f / 1,69, suivi d’un tireur ultra large 20MP, d’un objectif “portrait” 12MP avec un zoom 2x et d’un autre téléobjectif 8MP avec un zoom hybride 10x plus long. Le Mi 10 classique conserve l’appareil photo principal mais remplace la paire de téléobjectifs pour un appareil photo macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Un appareil photo 20MP gère les selfies sur les deux.

Le Xiaomi Mi 10 Pro dispose d’une batterie de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 50 W, tandis que le Mi 10 a une batterie de 4780 mAh légèrement plus grande qui peut être chargée à 30 W. Une charge sans fil rapide de 30 W, ainsi qu’une charge sans fil inversée, sont également présentes.

Prix ​​Xiaomi Mi 10

En Chine, le Mi 10 est au prix de CNY 3999 (~ Rs 40,000 / $ 572) pour la variante de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, CNY 4299 (~ Rs 43 900 / $ 615) pour le modèle avec 256 Go de stockage et CNY 4699 (~ Rs 47 999/673 $) pour le Mi 10 au maximum avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est disponible en trois couleurs – noir, or et bleu.

Le Mi 10 Pro commence à 4999 CNY (~ 51 000 Rs / 716 $) pour la variante de base avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, CNY 5499 (~ 56 000 Rs / 787 $) pour le modèle de 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage et 5999 CNY (~ Rs 61,000 / $ 859) pour le modèle haut de gamme avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Xiaomi a déjà confirmé que le produit phare du Mi 10 devrait arriver en Inde cette année. Cependant, ils seront un peu plus chers ici car ils seront soumis à des droits d’importation et ne seront pas fabriqués localement.