Le lancer de rayons dans les jeux: est-il important ou secondaire?

Le traçage de rayons est là pour rester, du moins pour l’instant. Lorsque NVIDIA a annoncé qu’il allait incorporer l’accélération matérielle dans la série RTX 20 pour fonctionner avec ladite technologie appliquée aux jeux, cela a généré un émoi, non seulement parce qu’il était considéré comme l’un des piliers fondamentaux pour réaliser le photoréalisme dans les jeux, mais aussi parce que considéré comme quelque chose “inaccessible”.

Les exigences du lancer de rayons en termes de puissance brute ont rendu son utilisation dans les jeux impossible, car le coût du matériel nécessaire pour atteindre des performances acceptables était ridiculement élevé. NVIDIA a promis que, grâce au rendu hybride, il allait être possible d’apporter cette technologie aux jeux de nouvelle génération, et c’était effectivement le cas, bien que de manière partielle et très limitée.

Ray tracing dans des jeux comme Metro: Exodus, Battlefield V ou Shadow of the Tomb Raider s’applique uniquement à un élément spécifique: illumination globale dans le premier, reflets dans le second et ombres dans le troisième. Malgré une focalisation si étroite, son impact sur les performances est énorme, à tel point que NVIDIA a dû façonner la technologie DLSS pour contrer la perte de trame par seconde sans trop compromettre les graphismes.

Au final, il est curieux de voir que les meilleurs résultats avec le lancer de rayons ont été Quake 2 RTX, une révision du classique de la fin des années 90 qui utilise pleinement le lancer de rayons, c’est-à-dire appliqué à l’éclairage, aux ombres et aux reflets. Le résultat est fantastique, mais il n’est viable que parce que le jeu a un rendu très basique et une charge géométrique.

Vaut-il la peine de continuer à parier sur le lancer de rayons?

L’impact du lancer de rayons sur les performances de jeu peut être si grand qu’un titre peut s’exécuter en 4K et en qualité maximale en douceur sans lancer de rayons et jusqu’à 1080p et 30 FPS avec lancer de rayons, Tout dépend de l’implémentation qui est faite et de l’optimisation du jeu lui-même.

Pour beaucoup, cela représente un pas en arrière, mais qu’en pensez-vous, pensez-vous que c’est un revers ou une avancée? Sony, Microsoft et AMD ont fini par céder et ils ont opté pour le lancer de rayons, nous pouvons donc supposer que l’utilisation d’une telle technologie dans le monde des jeux vidéo va se développer au cours des prochaines années, cela ne restera pas une mode, mais cela ne signifie pas que ce sera vraiment viable.

Je pense personnellement que le lancer de rayons appliqué aux jeux en est encore à ses débuts et que le matériel actuel est encore très vert. Oui, jouer avec un RTX 2080 Super a Quake 2 RTX est impressionnant, le lancer de rayons améliore considérablement la qualité graphique, mais on n’oublie jamais que la géométrie est celle d’un jeu de la fin des années 90, et qu’il est toujours essentiel d’ajuster la résolution dynamique pour éviter les chutes en dessous de 60 FPS.

Avec les jeux de la génération actuelle, le contraire est vrai. L’amélioration graphique fournie par le lancer de rayons ne compense pas l’énorme perte de performances qu’il représente, mais il fournit une touche de spectaculaire qui, fondamentalement, nous fait rêver du jour où nous pourrons “apprivoiser le rayon”.

Je pense qu’il vaut la peine de continuer à parier sur le lancer de rayons. C’est une technologie qui peut marquer une énorme évolution Lorsque nous avons du matériel suffisamment puissant pour l’implémenter pleinement dans des jeux complexes, et nous devons patiemment emprunter le chemin qui nous mènera à cette destination. A vous maintenant, les commentaires sont à vous.