Le leader des ressources humaines de Boeing quittera l’entreprise pour le dernier départ du géant de l’aérospatiale – .

Heidi Capozzi. (Photo Boeing)

Heidi Capozzi, la principale dirigeante des ressources humaines de Boeing, quittera l’entreprise le mois prochain pour saisir une autre opportunité, a annoncé la société aujourd’hui. Il s’agit du dernier d’une série de départs de dirigeants du géant de l’aérospatiale en difficulté.

Capozzi, membre du conseil exécutif de l’entreprise, est vice-présidente principale des ressources humaines de Boeing depuis 2016. Elle a rejoint l’entreprise en 2009 en tant que directrice des ressources humaines à Everett, Wash.

«Depuis plus d’une décennie, Heidi a démontré un engagement profond à engager et à inspirer nos employés, à renforcer notre culture et à soutenir notre entreprise», a déclaré David Calhoun, président et chef de la direction de Boeing. «Pendant cette période, elle a également constitué une équipe de ressources humaines de classe mondiale et a contribué à faire de Boeing un employeur de choix à l’échelle mondiale. Nous devons à Heidi une sincère gratitude pour tout ce qu’elle a accompli et nous lui souhaitons bonne chance dans sa quête d’une nouvelle opportunité. »

Wendy Livingston, actuellement vice-présidente des ressources humaines d’entreprise, sera vice-présidente directrice intérimaire des ressources humaines.

L’année dernière, alors que la crise du 737 MAX s’intensifiait, le conseil d’administration de l’entreprise a licencié le président-directeur général de l’époque, Dennis Muilenberg, et a annoncé que le président du conseil d’administration, David Calhoun, prendrait la relève en tant que président-directeur général. Depuis le départ de Muilenberg, il y a eu des changements continus parmi les dirigeants de Boeing, notamment:

J. Michael Luttig, ancien conseiller et conseiller principal du conseil d’administration de Boeing, a pris sa retraite fin 2019. Auparavant, il était avocat général de Boeing et a géré les questions juridiques liées aux accidents mortels du 737 Max en Indonésie et en Éthiopie.

Anne Toulouse, qui occupait le poste de vice-présidente directrice des communications, a également pris sa retraite après 30 ans au sein de l’entreprise. Toulouse a été succédé par Niel Golightly.

L’ancienne dirigeante de Boeing, Linda Mills, a quitté l’entreprise à la fin de l’année dernière et est maintenant vice-présidente des communications de Blue Origin.

Les membres de longue date du conseil d’administration, Edward Liddy, ancien président et chef de la direction d’Allstate, et Mike Zafirovski, conseiller exécutif du Blackstone Group, prendront leur retraite lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

Susan Doniz rejoindra l’entreprise en tant que chef de l’information, un poste vacant créé lorsque l’ancien CIO Ted Colbert a été nommé président et chef de la direction de Boeing Global Services. Son prédécesseur dans ce rôle, Stan Deal, est devenu le chef de la division des avions commerciaux du géant de l’aérospatiale, en remplacement de Kevin McAllister.