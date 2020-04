Le leader pionnier de Boeing a fait de «petits pas» pour devenir le premier Afro-Américain au sommet de l’Everest – .

En 2006, Sophia Danenberg est devenue la première femme noire et la première afro-américaine de tout sexe à atteindre le sommet du mont Everest. (Photo gracieuseté de Sophia Danenberg, prise par son Sherpa, Pa Nuru)

Sophia Danenberg est heureuse de faire cavalier seul, de saisir un fil d’intérêt et de voir où cela la mène.

L’ouverture et la curiosité de Danenberg (ainsi que son travail acharné et sa détermination) l’ont amenée en 2006 à devenir la première femme noire de tous les pays et la première afro-américaine de tout sexe à atteindre le sommet du mont Everest.

Ces qualités lui ont valu un parcours professionnel pour devenir le meilleur expert de l’industrie aérospatiale dans l’utilisation de produits chimiques et de matériaux réglementés dans la production d’avions. En tant que responsable de l’analyse des politiques environnementales internationales chez Boeing, elle assure la liaison entre l’entreprise et les organisations intergouvernementales, les gouvernements nationaux et les associations commerciales du monde entier. Ses réflexions et analyses sont intégrées aux traités des Nations Unies.

Danenberg n’est pas parti avec ces nobles objectifs en tête. Son itinéraire se déroula lentement.

Elle étudiait les mathématiques appliquées et la chimie à Harvard lorsqu’elle a pris un an de congé pour visiter la Thaïlande. Elle a été frappée par la juxtaposition du magnifique environnement naturel du pays avec les changements entraînés par son économie en plein essor. De retour à Harvard pour sa première année, elle a découvert que l’université avait créé un diplôme en sciences de l’environnement et en politique publique. Inspirée par ses voyages, Danenberg a changé de majeure et est devenue l’une des cinq premières étudiantes à obtenir le diplôme. Elle est diplômée magna cum laude.

Le voyageur aventureux a déménagé à Tokyo en tant que Fulbright Fellow à l’Université Keio. Au Japon, elle a commencé à apprendre l’escalade. Elle a également écrit un guide de voyage en Thaïlande.

Son premier emploi en carrière a été dans les technologies vertes en ingénierie. Danenberg a exploré la réduction des matières dangereuses lors de son séjour chez Pratt & Whitney, un fabricant de moteurs aérospatiaux basé dans le Connecticut. Dans ce rôle, elle a découvert que la société utilisait involontairement des produits contenant un retardateur de flamme interdit par l’Union européenne, ce qui a nécessité de trouver un substitut. La révélation de Danenberg a amorcé un changement généralisé de l’industrie dans la façon dont les sociétés géraient les interdictions de produits chimiques dangereux.

«J’étais en génie propre dans mon premier emploi», a-t-elle déclaré. «Je me suis retrouvé en politique parce que les lois nous ont devancés.»

En 2009, Danenberg a été recrutée par Boeing pour apporter son expertise unique à ses opérations de fabrication à Everett, Wash.

Au fil des ans, sa passion pour l’escalade s’est élargie pour inclure l’escalade sur glace et l’alpinisme. Elle a commencé à viser des hauteurs plus élevées: le mont Baker à Washington et le mont Rainier, le mont Kilimandjaro, le Denali en Alaska, le Ama Dablam au Népal et bien d’autres. Pour certains, les réalisations semblent insurmontables; Danenberg a vu une progression naturelle de nombreux «petits pas».

Danenberg avait initialement prévu de grimper Cho Oyu, le sixième plus haut sommet du monde situé à la frontière entre le Tibet et le Népal. Mais lorsqu’elle a appelé une entreprise de guides de montagne pour organiser le voyage, ils ont suggéré l’Everest comme un bon choix pour son expérience. Ils avaient été annulés pour une prochaine ascension et elle a pris la place.

Ce n’est que lorsqu’elle est arrivée sur l’emblématique montagne himalayenne que la compagnie de guides – qui n’avait rencontré Danenberg que par téléphone – a réalisé qu’elle était une femme noire et, à 34 ans, pourrait peut-être établir un record du monde.

“Le modèle ici est que les gens suggèrent que je fasse des choses, et j’essaye”, a déclaré Danenberg. “Même chose dans ma carrière.”

L’ascension de l’Everest a duré six semaines. Danenberg l’a fait sans guide traditionnel, ce qui signifie qu’elle avait l’aide de son sherpa, Pa Nuru, mais était seule pour choisir un itinéraire, son rythme, transporter une grande partie de l’équipement, et décider quand et si tenter un sommet.

Au dernier camp de base, elle a plaisanté avec Pa Nuru et un deuxième Sherpa à propos de danser ou de sauter entre la frontière de la Chine et du Népal s’ils faisaient le sommet, qui chevauche les deux pays.

“Mais rien de tout cela n’est arrivé”, a déclaré Danenberg.

Ils ont atteint le sommet à 7 heures du matin le 19 mai 2006. «C’était beau, venteux», se souvient-elle. Il y avait «de légères rafales de neige et toutes les montagnes environnantes furtivement des nuages. C’est bizarre d’être vraiment au-dessus de tout. Cependant, j’étais surtout concentré sur la descente. J’aurais probablement oublié de prendre une photo s’il n’y avait pas eu Pa Nuru. “

Les trois avaient pris un bon départ, devançant les autres alpinistes. Ils étaient seuls au sommet du monde.

J’ai juste décidé de faire encore une petite chose. Et c’est incroyable que vous vous retrouviez sur le mont Everest.

«Je viens de décider de faire encore une petite chose», a-t-elle déclaré. “Et c’est incroyable que vous vous retrouviez sur le mont Everest.”

En dehors du travail, Danenberg siège aux conseils d’administration de NatureBridge, qui fait la promotion de l’éducation environnementale dans les parcs nationaux, et SheJumps, une organisation à but non lucratif soutenant les femmes et les filles dans les loisirs de plein air. Elle fait partie du groupe de défense des intérêts de l’Institut national de la santé génésique et représente le comté de King au sein du Comité central démocratique de l’État de Washington, où elle est coprésidente du comité des règles. L’année dernière, elle a été nommée par le gouverneur Jay Inslee pour siéger à la Washington State Parks and Recreation Commission.

Localisation actuelle: Seattle

Types d’ordinateurs: Dell Latitude E5250 (pour les problèmes de travail), Dell Inspiron 11 série 3000 (pour un usage personnel, acheté comme deuxième ordinateur portable de «sauvegarde»; mon ordinateur personnel principal est cependant mort, alors maintenant c’est mon ordinateur personnel principal jusqu’à ce que je trouve le temps d’en obtenir un autre. Aucune suggestion?); Microsoft Surface Pro (émis par le gouvernement pour mon rôle à la Commission des parcs)

Appareils mobiles: Samsung Galaxy 7 (travail publié) et Google Pixel 3 (personnel)

Remarque: Avoir tous ces appareils semble excessif. Certaines personnes choisissent d’utiliser leurs appareils de travail pour tout ou leur appareil personnel pour le travail du commissaire d’État. Cependant, mes hobbies couvrent tous les aspects du gouvernement. Mon entreprise est un entrepreneur du gouvernement et nous faisons du lobbying. Un de mes grands passe-temps est la politique démocrate, je dois donc garder cela séparé du travail et de la commission. Le travail et les communications de la commission des parcs sont soumis à des règles de divulgation publique, il est donc plus facile de remettre un ordinateur portable que de parcourir mon ordinateur portable personnel pour trouver tous les documents pertinents.

Applications, services cloud et outils logiciels préférés: Gardez à l’esprit que mon travail consiste principalement à lire, écrire et rencontrer. J’ai lu les informations techniques fournies par les ingénieurs matériaux et environnement et je les transforme en quelque chose que nous pouvons présenter aux agences gouvernementales. Donc, c’est juste beaucoup d’Outlook, Word et Adobe Acrobat.

Autre que cela: Excel. Je fais TOUT dans Excel. Il y a dix à 15 ans, j’ai commencé à utiliser Visual Basic pour Applications (le langage de programmation pour Excel) pour créer des outils pour l’évaluation des risques et l’analyse du cycle de vie environnemental et je suis devenu un passionné d’Excel.

J’ai utilisé OneNote beaucoup plus récemment pour réduire l’encombrement des notes. J’aime WhatsApp et tout outil qui me permet de maintenir une communication transparente à l’international car je voyage beaucoup. (Umm… voyageait beaucoup.) Mon entreprise bloque la plupart des services cloud pour des raisons de sécurité, donc je ne les ai jamais beaucoup utilisés.

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? Mon espace de travail actuel est une table de bar et une chaise dans ma salle à manger. Il est un peu petit, car j’ai généralement tous mes appareils dessus. Cependant, il fonctionne bien comme un faux bureau assis / debout. Il est cependant trop haut, donc je me tiens sur des blocs de yoga. J’ai également mon ordinateur portable perché sur une pile de livres. L’espace est assez étroit en ce moment parce que j’ai aussi traîné un vieux vélo de spinning utilisé dans la salle à manger.

Vos meilleurs conseils pour gérer le travail et la vie de tous les jours? Planification et planification. C’est le même conseil que je donne pour l’alpinisme. Faites un horaire quotidien approximatif avec un niveau de détail raisonnable. J’inclus du temps pour vérifier mes e-mails et travailler sur des projets. J’ai même mis des pauses sociales dans la mienne. (Deux ou trois fois par jour, lorsque je vérifierai Facebook, WhatsApp ou mon e-mail personnel.) Cela m’aide à rester concentré et à ne pas me laisser distraire par chaque «ding».

L’important n’est pas de suivre l’horaire d’un T. Surtout en montagne, ça ne marche jamais comme ça. Avoir un plan vous aide à établir des priorités et à être réaliste. Une fois que je bloque tout mon temps, je me rends souvent compte que je n’obtiendrai pas tout ce que je veux faire dans la journée, donc je dois changer les choses. Cela me dit également où je suis afin que je puisse me réajuster si je prends du retard ou peut-être me détendre un peu si tout va plus vite que prévu.

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / le travail? Je déteste dire Facebook, mais je l’utilise plus que toute autre chose. Je préfère probablement Instagram, cependant. Je suis trop bavard pour Twitter. Je n’ai pas besoin de l’utiliser pour le travail, Dieu merci. Je suis terrible sur les réseaux sociaux.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? Laquelle? Aucune idée. Pour les non lus: un compte personnel vaut 5 370; un autre est 999+. Ce sont mes deux principales boîtes de réception personnelles. Le travail a seulement 815! Woo-hoo!

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? 39

Comment dirigez-vous les réunions? J’essaye de les minimiser. Sinon, je les exécute le plus efficacement possible. Mon objectif est d’arriver à l’essentiel et de le faire rapidement. À moins qu’il ne s’agisse d’une présentation à sens unique des informations, je maintiens les réunions aussi petites que possible.

Uniforme de travail quotidien? Maintenant? Pyjamas. Si j’ai envie, je vais faire du sport. Normalement, un pantalon et un joli haut. Je garde des costumes pour les voyages d’affaires car ils sont standard dans de nombreux bureaux du gouvernement. Je porte rarement du maquillage autre que des eye-liner occasionnels, sauf quand je voyage.

Comment prenez-vous du temps pour la famille? Je vis seul, donc presque tout doit être intentionnel. Je déteste être répétitif, mais la planification et la planification aident vraiment, donc je ne permets pas au travail, aux conseils d’administration à but non lucratif ou à d’autres réunions de manger tout mon temps.

Si quelqu’un me demande si je suis libre pour une réunion ou une activité politique (services bancaires par téléphone ou autre), je ne peux pas mentir et dire «non». Haha! J’ai l’habitude de faire un long discours sur la façon dont ce sont les deux seules heures que j’ai libres en six jours (si vous ne comptez pas le temps pour prendre une douche et dormir) et donc je dois essayer de le garder libre pour voir mon partenaire, bla , bla, bla. C’est plus facile si j’ai quelque chose dans mon calendrier et je peux honnêtement dire «non».

Meilleur soulagement du stress? Comment débranchez-vous? C’était de l’escalade. Vous êtes obligé de débrancher et le style d’escalade que je préfère (multi-pitch, alpinisme) signifie que vous êtes le plus souvent seul, calme et concentré, la plupart du temps. Comme je ne peux pas grimper en ce moment en raison d’une blessure au dos, j’ai trouvé que faire des choses domestiques ordinaires que je ne fais pas d’habitude est étrangement relaxant. Cela comprend plus de tâches physiques comme la cuisine (même si je suis un cuisinier terrible!) Et le nettoyage des placards et autres. C’est presque méditatif.

Qu’écoutes-tu? Musique alternative des années 80 (new wave, punk rock). C’est ma version du rock classique. Ça ou les comédies musicales de Broadway: «Hamilton», «Wicked». En fait, j’ai sorti “Phantom of the Opera” l’autre jour.

Lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? Washington Post, Atlas Obscura, Morning Brew et parfois Mental Floss. Ils doivent être courts parce que je passe une grande partie de ma journée à lire les services de surveillance et d’information pour le travail, donc mon cerveau va vérifier après un certain temps.

J’écoute surtout une série de nouvelles et de podcasts chaque matin pendant que je me prépare pour la journée (et pendant que je conduisais pour travailler – dans mon autre vie il y a six semaines quand je faisais ça!).

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? «Leapfrog» de (mon amie) Nathalie Molina Niño (table d’appoint) et «To Live» de Yu Hua (Kindle)

Oiseau de nuit ou lève-tôt? Oiseau de nuit qui aspire à être un lève-tôt. Sans facteurs externes, je pense que j’irais me coucher à minuit / 1 h du matin et me réveiller à 7/7 h 30. Cela ne fonctionne jamais de cette façon, cependant. Mon horaire de sommeil est généralement perturbé par les déplacements et les réunions à des heures impaires. J’ai 6 heures du matin ce vendredi et trois jours la semaine prochaine.

Où trouvez-vous vos meilleures idées? Course à pied ou randonnée

Quel style de travail aimeriez-vous en savoir plus ou imiter? Le philanthrope et PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Qui ne voudrait pas avoir autant de succès et (apparemment) ce froid.