Le lecteur RSS NetNewsWire se lance sur iPhone et iPad avec le mode Dark, la synchronisation Feedly, plus

NetNewsWire 5.0 a été lancé à tout le monde sur le Mac en août, et maintenant vous pouvez également l’obtenir sur iPhone et iPad. Après une période de tests bêta publics, le puissant lecteur RSS est désormais disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store.

NetNewsWire est un nom dont vous avez probablement entendu parler si vous utilisez le Mac depuis un certain temps. Brent Simmons a publié la première version de l’application en 2002, et elle a été acquise par NewsGator en 2005. En 2018, cependant, Simmons a racheté le nom NetNewsWire et a publié NetNewsWire 5.0 pour Mac en août 2019.

NetNewsWire pour iPhone et iPad suit tous les mêmes principes que la version Mac de l’application. Il est conçu pour s’intégrer nativement sur iOS et prend en charge des fonctionnalités telles que le mode sombre, les menus contextuels, plusieurs fenêtres, les raccourcis Siri et bien plus encore.

Quelques conseils mis en évidence par l’équipe NetNewsWire:

La version iPad prend en charge les raccourcis clavier: elle ressemble beaucoup à l’application Mac

Lorsque vous lisez un article, vous pouvez balayer vers la gauche pour passer à l’article suivant

Pour passer à l’article non lu suivant, appuyez sur le bouton au milieu de la barre d’outils inférieure

J’utilise la version bêta publique de NetNewsWire sur iPhone et iPad depuis plusieurs mois maintenant, et elle est rapidement devenue mon application RSS préférée. La vue lecteur est prise en charge, la synchronisation via Feedbin et Feedly, les dossiers, l’actualisation en arrière-plan et bien plus encore. Mon collègue Jeff Benjamin a également présenté l’application est son résumé de ses cinq applications iPhone de base le mois dernier.

Vous pouvez télécharger NetNewsWire pour iPhone et iPad gratuitement sur l’App Store. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’application, nous vous recommandons vivement de consulter également la critique complète de MacStories. L’application est également entièrement open source et vous pouvez en savoir plus ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: