Le LG G9 ThinQ ne sera pas un haut de gamme selon les dernières rumeurs

Jusqu’à présent, la société sud-coréenne LG a destiné ses smartphones appartenant aux séries LG G et LG V au haut de gamme du marché. Cependant, la société semble changer sa stratégie mobile très bientôt. Selon ce qui a été divulgué ces dernières heures, la suivante Le LG G9 ThinQ ne sera pas un smartphone haut de gamme.

LG G9 ThinQ: un milieu de gamme avec SoC Snapdragon 765G?

Des informations très importantes sur la société sud-coréenne ont récemment été divulguées en ligne LG. Plus précisément, il semble que la société envisage de différencier davantage les deux séries de smartphones LG V et LG G. Comme déjà mentionné, en fait, le prochain smartphone de la série LG G pourrait en fait être un smartphone appartenant à la gamme moyenne-haute du marché et non plus un haut de gamme.

Selon les dernières rumeurs, en effet, LG devrait reléguer au sommet du marché tous les nouveaux appareils de la série LG V, tels que le LG V60 ThinQ, et ces derniers seraient distribués pour le marché européen et pour le marché nord-américain. Situation différente de celle des prochains smartphones de la série G, parmi lesquels LG G9 ThinQ, qui seraient des smartphones moyen-haut de gamme destinés à être distribués sur d’autres marchés comme l’Asie.

Plus précisément, nous connaissons la prochaine LG G9 ThinQ montera le processeur Snapdragon 765G de Qualcomm et aura un Écran OLED en résolution FullHD + (le panneau doit avoir une diagonale entre 6,7 et 6,9 pouces). Quant à son arrivée, LG devrait le présenter fin mars au prix d’environ 670 €.