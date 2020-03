Le LG V60 ThinQ 5G est sur le point d’arriver en Italie et le prix est magnifique

LG V60 ThinQ est sur le point d’arriver en Italie, lors d’une conférence téléphonique avec les représentants de l’entreprise pour notre pays, ils ont effectivement confirmé la commercialisation sur le territoire d’ici la fin du mois prochain à un prix très intéressant.

Le nouveau smartphone, qui devait être présenté directement au MWC 2020 de Barcelone (cependant repoussé à cause du Coronavirus), il présente des caractéristiques techniques véritablement révolutionnaires, à commencer par le très grand Écran OLED FullVision de 6,8 pouces avec encoche tombante, en passant cependant par la possibilité d’utiliser le double écran (accessoire vendu séparément) et d’être connecté directement à l’appareil.

la batterie promet d’être de très haute qualité, je 5000mAh ils garantiront une durée remarquable, avec une veille jusqu’à 180 heures et 14 heures de temps de conversation, ainsi qu’une compatibilité totale avec la charge sans fil 9W.

Le secteur photographique est du haut de gamme absolu, on en trouve un deux caméras avec capteur 64MP et grand angle 13 mégapixels, flanqué du capteur Time of Flight. Les spécifications ne s’arrêtent évidemment pas ici, pour le savoir attentivement lire notre article complet.

LG V60 ThinQ 5G: c’est le prix

Nous arrivons à la question du million de dollars, la propagation sur le territoire aura lieu à partir de la fin du mois prochain (Avril 2020) à l’un des prix les plus agressifs jamais, pensez-y, il sera en vente pour moins de 1000 euros version complètement sans marque.

Il ne nous reste plus qu’à attendre de l’essayer en personne pour voir l’excellent travail accompli par LG, en attendant, nous vous invitons à démarrer la vidéo insérée ci-dessous avec toutes les nouvelles qui nous sont directement transmises par la société.