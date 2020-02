Le LG V60 ThinQ 5G vient de Geekbench: voici les principales spécifications

Nous savons bien que le salon mondial de la technologie du Mobile World Congress 2020 a été annulée en raison de l’épidémie de coronavirus. Malgré cela, les entreprises du secteur préparent toujours les présentations officielles des nouveaux produits. La société sud-coréenne LGpar exemple, il se prépare à apporter officiellement le nouveau haut de gamme LG V60 ThinQ 5G, qui est passé il y a quelques heures du portail de référence bien connu Geekbench.

LG V60 ThinQ 5G: SoC Snapdragon 865 et 8 Go de mémoire RAM

Le prochain appareil phare de LG appartiendra au haut de gamme du marché. Après avoir présenté il y a quelques jours les nouveaux smartphones d’entrée de gamme de la série LG K, la société compte dévoiler le nouveau haut de gamme LG V60 ThinQ 5G. Ce dernier, comme déjà mentionné, est passé ces dernières heures depuis le portail Geekbench.

Ici, le smartphone était enregistré avec le numéro de modèle LM-V600N et a marqué 898 points en single core et 3266 points en multi core. De ces premiers repères sont apparus les premiers détails intéressants concernant cet appareil. Tout d’abord, il est apparu que le processeur monté à bord serait le haut de gamme de la gamme Qualcomm, c’est-à-dire le SoC Snapdragon 865. Pour prendre en charge le processeur, nous trouverons alors 8 Go de RAM, tandis que le logiciel sera Android 10.

Les informations divulguées par Geekbench se terminent ici. Cependant, il y a quelques jours, une image a été publiée en ligne à partir de laquelle nous avons pu obtenir des informations. Selon cette image, LG V60 ThinQ 5G aura un affichage avec une encoche goutte d’eau, tandis que son secteur photographique comprendra un caméra arrière quadIl y aura également une batterie de 5000 mAh et une prise audio pour les écouteurs.