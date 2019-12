Le licenciement du PDG de Boeing, Dennis Muilenburg, marque un nouvel effort du géant de l'aérospatiale pour se remettre de la crise du 737 MAX – .

Boeing a licencié le PDG Dennis Muilenburg lundi matin, au milieu des retombées persistantes de deux accidents de son avion le plus vendu, le 737 Max, qui a tué 346 personnes l'année dernière.

Le directeur financier de Boeing, Greg Smith, occupera le poste de PDG par intérim jusqu'au 13 janvier, date à laquelle David Calhoun, l'actuel président du conseil d'administration de l'entreprise, assumera la fonction de directeur général. Les actions de Boeing ont augmenté d'environ 2% lundi à la suite de la nouvelle.

Les avions 737 Max ont été immobilisés au sol depuis mars, plusieurs mois après que les deux accidents catastrophiques en Indonésie et en Éthiopie ont tué des centaines de passagers et soulevé de profondes questions sur la sécurité des avions. Depuis lors, les régulateurs ont lancé plusieurs enquêtes sur le développement et la certification des avions.

Le mois dernier, Boeing a annoncé qu'il allait suspendre la production de 737 avions à réaction à partir de janvier et déplacer les personnes qui y travaillaient vers d'autres équipes.

Les enquêteurs ont retracé la cause profonde des accidents à un système de contrôle automatique qui a poussé les avions dans des plongées profondes et irrécupérables en raison de données de capteur erronées. Boeing dit avoir développé un correctif logiciel qui devrait résoudre le problème, mais la Federal Aviation Administration n'a pas encore approuvé le correctif.

Au cours du week-end, Boeing a dû interrompre un vol d'essai de son taxi spatial CST-100 Starliner en raison d'un problème avec le système de chronométrage de l'engin. En raison du problème, la NASA et Boeing ont dû renoncer au voyage prévu de Starliner à la Station spatiale internationale. Mais le transport sans équipage a tout de même réalisé une première dans l'histoire de l'espace en devenant la première capsule spatiale américaine capable d'équipage à faire son retour en orbite terrestre.

Muilenburg est un condamné à perpétuité Boeing, qui a été avec la société depuis 1985, en commençant comme stagiaire. Il est devenu PDG en 2015. En avril, Muilenburg a repoussé l'idée de démissionner pour les émissions du 737 Max.