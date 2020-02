Le livre Apple Device Management est la ressource dont tous les responsables informatiques ont besoin

En tant que personne qui gère des iPad et des Mac depuis longtemps, je sais qu’il y a beaucoup de «recoins» où les paramètres se trouvent dans divers systèmes de gestion des appareils mobiles. J’ai appris beaucoup de choses par essais et erreurs à mesure que les plates-formes ont évolué, mais ce n’est pas utile pour les nouveaux techniciens. Un nouveau livre a récemment été publié et je pense qu’il est essentiel pour quiconque travaille avec des produits Apple dans l’entreprise. Je viens de terminer la lecture d’Apple Device Management: une théorie unifiée de la gestion des Mac, iPads, iPhones et AppleTVs, et je pense que cela va devenir le manuel de gestion des appareils Apple.

À propos d’Apple @ Work: Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion des appareils mobiles, du Wi-Fi de qualité entreprise, de 100 Mac et 100 iPad, Bradley mettra en évidence les moyens par lesquels Les responsables informatiques Apple déploient les appareils Apple, créent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

J’ai d’abord lu ce livre sur LinkedIn et j’ai réalisé à quel point j’aurais apprécié ce livre il y a des années. Si vous commencez à nouveau sur la gestion des appareils Apple provenant d’un monde Windows, ce livre vous aidera à comprendre les concepts fondamentaux de la gestion Apple.

Vous allez commencer par comprendre où Apple, les fournisseurs de logiciels tiers et la communauté informatique nous mènent. Qu’est-ce que la gestion des appareils mobiles et comment fonctionne-t-elle sous le capot? En comprenant le fonctionnement de MDM, vous comprendrez ce qui doit se produire sur vos réseaux afin de permettre MDM, ainsi que la meilleure façon de donner le moins d’accès aux serveurs ou services nécessaires.

En tant que personne qui ne travaillait pas avec les produits Apple au début. J’ai apprécié l’histoire de la gestion d’Apple dans les années 90 et au début des années 2000. Plusieurs captures d’écran ont également été incluses, ce qui était amusant à examiner pour voir ce que les responsables informatiques avaient à faire à l’époque de «l’âge d’or». L’une des sections que j’ai appréciées dans cette première partie du livre est où il montre ce qui a été ajouté en termes de gestion dans différentes versions de macOS et iOS.

Vous examinerez ensuite les agents de gestion qui n’incluent pas MDM, ainsi que le moment où vous devrez utiliser un agent plutôt que le moment d’utiliser d’autres options. Une fois que vous pouvez installer une solution de gestion, vous pouvez déployer des profils sur un appareil ou vous pouvez déployer des profils sur Mac à l’aide de scripts. Avec Apple Device Management comme guide, vous personnaliserez et emballerez les logiciels pour le déploiement et verrouillerez les appareils afin qu’ils soient complètement sécurisés. Vous travaillerez également à la création d’environnements QA standard, afin de pouvoir tester plus efficacement avec moins d’effort.

La section suivante examine le rôle de la gestion basée sur l’agent par rapport à la gestion des appareils mobiles. Alors qu’Apple a sans aucun doute réduit le besoin de gestion basée sur les agents au fil des ans, il est toujours essentiel de comprendre pourquoi elle était nécessaire.

Les chapitres suivants couvrent des choses comme les profils MDM (ce qu’il peut faire, comment vous installez, etc.), ce qu’un MDM peut faire (et ne peut pas), l’approvisionnement des appareils, le chiffrement des points de terminaison, la sécurité des appareils, l’automatisation, les services d’annuaire, les différences entre gestion macOS, iOS et tvOS, et un regard sur l’avenir.

Récapitulation du livre Apple Device Management

Le livre est plus un manuel qu’un livre que vous souhaitez lire de couverture en couverture dans quelques paramètres. Je l’ai lu numériquement, mais c’est l’un de ces livres que je préférerais avoir sous forme physique afin que je puisse facilement prendre des notes dans les marges, mettre des notes autocollantes sur des pages individuelles, etc. Ça va être une ressource pour vous autant comme c’est n’importe quoi.

Bien qu’une grande partie de ce contenu puisse être recherchée dans des milliers de blogs et de messages de forum, je n’ai pas vu un seul endroit où il a été combiné en une seule ressource qui est approuvée comme les meilleures pratiques. Si vous recherchez le meilleur guide pour expliquer comment gérer les appareils Apple dans l’entreprise, consultez Apple Device Management: une théorie unifiée de la gestion des Mac, iPad, iPhones et AppleTV d’Amazon. Il est disponible au format Kindle et physique.

