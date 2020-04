le livre avec des secrets de Facebook ou Google

Auteur: Martin Coulter

En 2017, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a approché son personnel et a posé la question suivante: “À quoi ressemblera la deuxième journée?” Après une brève pause, et devant les regards stupéfaits de ses employés, le magnat se répondit: “plein d’extase, suivi de non-pertinence, suivi d’un déclin insupportable et douloureux, suivi de la mort”.

Cette prémisse est basée sur le dernier livre du journaliste Alex Kantrowitz, Always Day One: How the Tech Titans Stay on Top (espagnol) – une chronique de plusieurs années au cours desquelles le journaliste se met à la place des acteurs de l’industrie pour révéler les secrets les mieux gardés dans plusieurs des plus grandes entreprises de la planète.

De divers employés de Google qui se sont moqués de l’ancien cadre Marissa Mayer à la façon dont Mark Zuckerberg correspondait à un ami de sa femme Dans une application de rencontres, le livre offre un aperçu inégalé des secrets commerciaux, des structures d’entreprise et des cultures internes qui ont alimenté l’hégémonie de Facebook, Amazon et Google, entre autres.

Nous décomposons certaines des leçons clés de Always Day One:

L’insistance de Mark Zuckerberg sur les commentaires de Facebook

Historiquement, Facebook a grandi avec la réputation d’ignorer les critiques du public et de suivre son plan d’affaires aux dépens du consommateur, mais ce n’est peut-être pas du tout le cas.

Selon Kantrowitz, le fondateur Mark Zuckerberg a toujours répondu beaucoup plus qu’il ne semblait aux stimuli de ses utilisateurs, exigeant avec insistance des commentaires qui n’étaient pas toujours attendus. “Le PDG actuel a régulièrement tenu des consultations avec l’entreprise pour savoir ce que les gens pensaient et sur quel ton il demandait des modifications”, explique Lori Goler, directrice des ressources humaines de Facebook.

Kantrowitz souligne l’admiration de Zuckerberg pour le livre d’Adam Grant Give and Take; un manuel de psychologie organisationnelle qui divise les gens en combinant 4 catégories: agréable, désagréable, donneur et preneur.

Précisément à cause de l’influence de ce livre, on raconte comment Zuckerberg a retenu son conseil d’administration Peter Thiel, le célèbre investisseur en capital-risque, pour le simple fait qu’il le considérait comme un “méchant donneur” très utile pour contraster les positions du PDG.

Sundar Pichai a une règle non écrite selon laquelle ses employés ne partagent pas de projets

Il est bien connu que Google utilise ses propres applications – Docs, Spreadsheets, Hangouts … – pour les tâches ordinaires de leur équipe pour accroître leur coordination, ce qui est moins connu est que le PDG de la société, Sundar Pichai, l’empêche de Les travailleurs partagent ces documents par courrier.

Cette mesure est une règle non écrite à laquelle tout le monde se conforme. La thèse de Sundai, dans ce cas, est qu’en ne permettant pas de joindre des documents partagés empêchera les employés de travailler sur plusieurs versions du même projet en même temps.

Kantrowitz note également que le leader du géant de la technologie a lutté contre la dissidence interne ces dernières années, comme lorsque des milliers d’employés organisé une grève pour protester contre les antécédents de harcèlement sexuel de l’entreprise. Son secret du succès: “Mettre l’accent sur les éléments positifs de la culture d’entreprise pour atténuer la controverse et les protestations.”

Jeff Bezos encourage “l’innovation efficace” sur Amazon en fonction de ses propres critères

Chez Amazon, les nouveaux projets doivent répondre à plusieurs règles très strictes, y compris avoir exactement 6 pages et être “structurés narrativement”, comme l’a mandaté Jeff Bezos lui-même. En outre, ces rapports peuvent ne jamais contenir de noms d’auteur individuels, uniquement le nom de l’équipe.

Une fois le format approuvé, les réunions ont lieu, à quel moment les chefs d’équipe lisent votre rapport pendant une heure ou plusIls répondent à toutes les questions de leurs interlocuteurs et, si le document réussit le test, Amazon attribue directement le budget.

Le véritable muscle de l’innovation d’Amazon réside dans une large masse d’employés de valeur qui font le sale boulot.

Pourtant, Kantrowitz s’assure de dépeindre comment le véritable muscle de l’innovation d’Amazon réside dans une large masse d’employés de valeur qui font le sale boulot, plutôt que dans quelques gestionnaires représentant toute l’équipe.

Apple pourrait avoir besoin d’un changement dans sa culture de travail

Kantrowitz ne cache pas sa critique d’Apple. Depuis que Steve Jobs est décédé, dit l’auteur, l’entreprise de pommes mordues a eu de sérieux problèmes pour grandir et innover de la même manière.

“L’invention démocratique est rarement encouragée, les gens et les idées sont limités par la hiérarchie et la collaboration est freinée par le secret”, écrit-il. A ses yeux, l’entreprise dirigée par Tim Cook s’est limité à affiner ses produits existants, comme l’iPhone et le Mac, tandis que le département de développement d’idées stagne.

Kantrowitz attribue une grande partie de la faute à la culture de travail au sein de l’entreprise, garantissant que les propres employés d’Apple gardent secrets leurs plans et projets pour l’entreprise; parfois au point de ne pas pouvoir en parler avec des collègues, des amis et même des conjoints.

