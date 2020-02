Le logiciel StreamCam / Capture USB-C à 170 $ de Logitech est un moyen fantastique de commencer à diffuser des vidéos

Logitech nous a envoyé sa nouvelle StreamCam à 169,99 $ en septembre pour examen avant même que son logiciel Logitech Capture pour Mac ne soit prêt. Quelque chose s’est passé et le projet a été repoussé de quelques mois à aujourd’hui, mais j’ai commencé à l’utiliser pour le podcast Electrek en septembre. Logitech est revenu vers nous cette semaine et nous a dit que le projet était de retour et que le logiciel Mac était prêt.

C’est donc une sorte de “premier aperçu” bizarre d’un produit que j’utilise depuis près d’un semestre …

Caméra de mise à niveau Logitech StreamCam sur iMac ou MacBook

J’ai acheté la StreamCam en septembre, je l’ai branchée sur l’un des ports USB-C de mon iMac, et elle a été immédiatement reconnue par Catalina. Je l’ai placé dans son support d’écran et je l’ai déposé sur le dessus de mon iMac. Instantanément, toutes les applications, y compris le logiciel de streaming Streamyard que nous utilisons pour les podcasts, ont reconnu la caméra. Relooking instantané. Lorsque la StreamCam s’allume, vous verrez une petite LED blanche indiquant la mise sous tension, un peu comme la caméra intégrée de l’iMac.

Il fonctionne également bien sur mon MacBook Pro 13 pouces. J’aime le câble USB-C de 5 pieds ici pour une bande passante rapide, mais je souhaite qu’il ne soit pas intégré à la caméra pour des échanges de câbles plus longs / plus courts et autres.

L’appareil photo repose fermement sur l’écran et semble bien. J’utilise la version blanche mais une version noire plus foncée est également disponible.

Voici une comparaison de la qualité vidéo entre la StreamCam (à droite) et la caméra iSight intégrée de l’iMac (à gauche).

Notez les couleurs plus naturelles et une image plus claire. Chaque Mac devrait être livré avec l’un d’eux!

Comme je l’ai dit, je l’utilise sans logiciel sur le podcast Electrek depuis environ 5 mois maintenant et cela a vraiment aidé la qualité de production de la vidéo. Maintenant que j’ai le logiciel Capture, je pourrai le faire passer au niveau supérieur. J’ai déjà commencé à profiter de la mise au point automatique intelligente et de l’exposition intégrées au logiciel. Le cadrage automatique déplace pratiquement la caméra pour vous suivre lorsque vous vous déplacez vers la gauche et la droite. On dirait que vous avez un caméraman qui dirige le spectacle ou de la magie qui se passe en poste.

l’audio

J’utilise toujours un microphone Shure SM7B pour la qualité sonore des podcasts, mais pour la visioconférence, la configuration à double micro de la StreamCam est bien meilleure que les options intégrées d’Apple. Logitech propose un pack avec son micro Blue Yeti X récemment acquis au double du prix, ce qui représente une économie de 20 $ pour ceux qui veulent quelque chose de milieu de gamme.

Principales caractéristiques

Logitech note ce qui suit:

Full HD 1080P à 60 ips: profitez de la Full HD 1080P à 60 ips pour une expérience de streaming ultra fluide et de haute qualité.

Options de montage polyvalentes: Obtenez l’angle parfait à chaque fois, avec une polyvalence de montage améliorée, y compris la compatibilité avec un support de moniteur universel ou un support de trépied.

Se connecte avec USB-C: La norme pour des connexions rapides et fiables, StreamCam utilise USB-C pour assurer une vitesse et une qualité de transfert vidéo maximales.

Pris en charge par XSplit et OBS: StreamCam est compatible avec OBS (Open Broadcaster Software) et XSplit afin que vous puissiez diffuser sans effort vers Twitch et d’autres plates-formes.

Associé à Logitech Capture, la magie opère:

La pièce du puzzle qui n’est arrivée que cette semaine est venue sous la forme d’un téléchargement de logiciel appelé Logitech Capture. Bien que cela ressemble à un utilitaire assez basique, ce n’est certainement pas le cas. Il permet de contrôler les principaux aspects de la caméra et ce qui est émis vers d’autres applications.

Autofocus et exposition intelligents: les fonctionnalités d’IA intégrées vous permettent de rester parfaitement clair et de votre meilleur aspect afin que votre contenu soit produit de manière professionnelle.

Vidéo verticale Full HD: si vous créez du contenu pour des formats portrait tels que des histoires Instagram ou Facebook, tournez simplement la caméra pour démarrer automatiquement l’enregistrement en vidéo verticale.

Auto-Framing: pour vous garder cadré à l’avant et au centre automatiquement dans tous vos flux et vidéos.

Stabilisation électronique de l’image: réduit le bougé de l’appareil photo lorsque vous déplacez l’appareil photo ou le bureau tout en partageant vos moments passionnants.

Spécifications StreamCam

Supprimons les spécifications. Ce n’est pas un appareil photo professionnel par tous les moyens d’imagination, mais il frappe beaucoup de bons points au bon prix.

Résolution vidéo maximale: 1080p / 60 ips en MJPEG

Résolutions prises en charge:

1920 × 1080, 1280 × 720, 960 × 540, 848 × 480, 640 × 360, 320 × 240

Fréquence d’images prise en charge:

MJPEG: 60 ips, 30 ips, 24 ips, 20 ips, 15 ips, 10 ips, 7,5 ips, 5 ips

YUY2, NV12: 30 ips, 24 ips, 20 ips, 15 ips, 10 ips, 7,5 ips, 5 ips

Lentille:

Lentille en verre Full HD Premium

f / 2.0 – distance focale 3,7 mm

Champ de vision: 78 ° (diagonale)

Concentrer:

type: autofocus (10 cm à l’infini) / autofocus basé sur le visage avec Logitech Capture

Audio intégré:

micro omnidirectionnel double avec filtre de réduction du bruit

canal stéréo ou double mono

Voyants lumineux en direct: LED blanche

Conclusion:

Je dirai que le marketing de Logitech (ci-dessus) crie “Comment faites-vous les enfants” qui vise à sauter dans le train du streamer. Je suis un podcasteur vidéo du milieu des années 40 qui a utilisé les produits Logitech toute ma vie et cela convient parfaitement à mon flux de travail. Cela fonctionne tout simplement ™ et le logiciel Capture de Logitech vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour un ajustement basique à modéré de la vidéo. Les sons sont également une mise à niveau sérieuse des micros internes de votre Mac, mais vous voudrez un micro dédié pour un travail sonore sérieux.

À 170 $, la StreamCam est une mise à jour importante des options iSight intégrées d’Apple et quelque chose que les gens de l’autre côté de la caméra apprécieront certainement. Trouvez-le sur Amazon ou Logitech.com pour 170 $ expédiés ou 340 $ avec Blue Yeti X Mic.

