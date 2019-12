Le MacBook Air 2019 est toujours en vente, et c'est toujours la meilleure offre Mac autour

Il y a un nouveau Macbook Air en ville, et c’est mieux que jamais. Non seulement il est plus fin, plus léger et plus élégant, mais il brandit également Touch ID intégré et un écran Retina. Donc, si vous cherchez un étourdisseur mince et léger pour faire tout votre travail informel, c'est maintenant le moment d'acheter. Surtout avec le tueur Offre MacBook Cyber ​​Monday chez Micro Center qui vous permet de le posséder à moindre coût.

Basculant un processeur Intel Core i5, associé à 8 Go de mémoire et 128 Go d'espace de stockage, parfait pour les utilisateurs occasionnels, vous pouvez vous procurer cette configuration MacBook Air pour seulement 779 $ au Micro Center. Pour en profiter Offre pour ordinateur portable Cyber ​​Monday , vous devez vous rendre à votre micro-centre le plus proche (si vous avez la chance d'en avoir un à proximité). Mais, étant donné qu'il s'agit de la meilleure offre Mac, le voyage en vaut la peine.

MacBook Air 2019: 1 099 $ 779 $ au Micro Center

Le MacBook Air 2019 est doté d'un processeur Intel Core sans ventilateur, de 8 Go de RAM et de l'un des SSD les plus rapides, le tout dans l'un des plus beaux châssis d'ordinateurs portables du marché. Et, pour seulement 779 $, cela fait une sacrée affaire de cyber lundi.

Avant de faire le voyage, cependant, assurez-vous que le MacBook Air est le bon pour vous. Il est spécialement conçu pour les tâches informatiques quotidiennes et occasionnelles. Pensez à faire des e-mails, à surfer sur le Web et à diffuser des vidéos. Vous pouvez peut-être vous en sortir avec un travail de retouche photo léger. Cependant, ce n'est pas un MacBook Pro, ce qui signifie qu'il ne suffira pas si vous prévoyez de faire du montage vidéo ou de la conception AutoCAD.

Non pas que ce modèle soit livré avec le clavier Butterfly souvent décrié qui a été remplacé dans le dernier MacBook Pro – bien qu'Apple le remplacera en cas de problème. À la fin de la journée, si vous cherchez simplement un ordinateur portable élégant pour l'école ou la maison, que vous pouvez montrer dans votre Starbucks local, vous ne pouvez pas vous tromper ici.

MacBook Air 2019: 1099 $ 899 $ chez B&H

Vous pouvez économiser 200 $ sur un nouveau MacBook Air. Il s'agit du modèle 2019 et dispose d'un écran de 13,3 pouces ainsi que de 128 Go de stockage interne. Il fonctionne sur un Intel Core i5 avec 8 Go de RAM.

MacBook Air 2019 (256 Go): 1299 $ 1099 $ chez B&H

Cette offre vous aidera à obtenir plus de stockage d'un MacBook Air au même prix qu'un modèle à stockage inférieur. Cela vous offre 256 Go de stockage dans un modèle Intel Core i5 avec 8 Go de RAM.

MacBook Air (512 Go): 1499 $ 1299 $ chez B&H

Obtenez du stockage supplémentaire dans le nouveau MacBook Air 13 pouces avec cette offre. Vous économiserez 200 $ sur le modèle 512 Go, qui s'exécute sur un processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM.

MacBook Air 13 pouces (2019) 128 Go | 1 099 $ 899 $ chez Best Acheter

Pour bien moins de 1000 $, vous obtenez un petit SSD de 128 Go, 8 Go de RAM et un processeur i5 de 8e génération. Une coque mince et portable, c'est un MacBook d'entrée de gamme avec le prix correspondant. Cela dit, il parcourra facilement les tâches quotidiennes et le multitâche d'application.

MacBook Air 13 pouces (2019) 256 Go | 1 299 $ 1099 $ chez Amazon

Économisez 200 $ et doublez votre SSD! Ce MacBook Air de 256 Go est parfait pour compresser encore plus d'applications et de téléchargements sur votre nouvel ordinateur portable. Vous serez en mesure d'exécuter des programmes plus puissants plus rapidement et plus facilement avec une augmentation du traitement ainsi que 8 Go de RAM. Vous pouvez également profiter de cette offre chez Best Buy si vous êtes membre, avec 3 mois d'Apple Music inclus.

Macbook Air 13 pouces (2019) 512 Go | 1 699 $ 1449 $ chez B&H

Vous cherchez la grande puissance dans une minuscule coquille? C'est le dernier MacBook Air à sortir et est livré avec un énorme 512 Go de stockage SSD et 16 Go de RAM intégrée. À 150 $ de rabais, B&H mène la charge sur les offres de MacBook Black Friday pour ce modèle particulier aujourd'hui. Vous pouvez économiser plus d'argent en optant pour l'option RAM de 8 Go disponible pour 1299 $.

MacBook Air 13 pouces (2018) 256 Go | 1 399 $ 1189,99 $ chez Best Buy

Économisez 210 $ sur le MacBook Air 2018 antérieur. À ce prix, vous feriez mieux de dépenser les 10 $ supplémentaires pour pérenniser votre nouvel ordinateur portable avec le contrat de 256 Go 2019 ci-dessus, mais il y a peu sous le capot séparant les deux modèles, il n'y a donc aucune pression pour obtenir le dernier modèle. Vous bénéficierez également d'un an d'Apple TV + inclus si vous êtes un membre Best Buy.

MacBook Air 13 pouces (2018) 512 Go | 1 799 $ 1499 $ chez B&H

Si vous n'êtes pas sûr d'avoir besoin d'un Pro ou d'un Air, ce modèle de 512 Go pourrait vous offrir le meilleur des deux mondes. Vous obtiendrez une quantité énorme de stockage et un traitement ultra rapide dans une coque légère. De plus, en choisissant ce modèle antérieur, vous obtenez également une taille de stockage rarement trouvée dans le modèle 2019. À 1499 $, si vous êtes susceptible d'utiliser fréquemment des applications très puissantes et le multitâche, vous voudrez peut-être jeter un œil au Pro juste pour vous assurer de ne rien manquer.

