Le MacBook Air utilise maintenant le clavier magique à interrupteur à ciseaux, qu’en est-il du MacBook Pro 13 pouces?

Apple a présenté cette semaine une nouvelle version du MacBook Air, apportant non seulement des améliorations de performances internes, mais également un commutateur de ciseaux redessiné Magic Keyboard. Maintenant que le MacBook Air et le MacBook Pro 16 pouces présentent la nouvelle conception du clavier, il y a une valeur aberrante évidente: le MacBook Pro 13 pouces.

Histoire du clavier papillon

Apple a lancé la première version du clavier papillon en 2015 avec le lancement du MacBook 12 pouces. En 2016, malgré les premières plaintes concernant la fiabilité du clavier papillon, Apple l’a également introduit dans la gamme MacBook Pro.

Apple a doublé la conception du clavier papillon en 2018, libérant une nouvelle version du clavier pour le MacBook Pro et MacBook Air. Apple a affirmé que la conception du clavier papillon 2018, techniquement la troisième itération, serait plus silencieuse, grâce à une nouvelle «fine barrière en silicone» sous chaque touche.

La membrane n’a cependant pas résolu les problèmes et les utilisateurs ont continué de se plaindre de la fiabilité et des principaux problèmes de voyage. En 2019, Apple a de nouveau mis à jour le MacBook Air et MacBook Pro avec une nouvelle version du clavier papillon. Cette conception de quatrième génération a apporté de nouveaux couvercles à membrane et commutateurs à dôme pour une fiabilité améliorée et une frappe plus silencieuse.

Gardez à l’esprit que, à chaque itération du clavier papillon, Apple proposait (et propose toujours) des réparations gratuites via son programme Keyboard Service. En fait, les modèles MacBook Pro et MacBook Air de juillet 2019 ont été ajoutés au programme Keyboard Service le jour même de leur sortie.

Mais finalement en novembre de l’année dernière, Apple a fait ce qui semblait impossible à un moment donné: il est revenu au clavier à interrupteur à ciseaux de style 2015. Le nouveau «Magic Keyboard», qui a été salué pour être plus fiable et plus silencieux, a fait ses débuts dans le MacBook Pro 16 pouces et a fait son chemin vers le MacBook Air hier.

Qu’en est-il du MacBook Pro 13 pouces?

À ce stade, le MacBook Pro 13 pouces est le seul ordinateur portable Apple encore vendu neuf avec le clavier papillon. Le MacBook Pro 15 pouces a été mis à jour en novembre pour devenir le MacBook Pro 16 pouces avec le nouveau Magic Keyboard. Le MacBook 12 pouces a également été abandonné l’année dernière.

Avec la transition du MacBook Air vers Magic Keyboard maintenant à l’écart, le MacBook Pro 13 pouces est sûrement le prochain sur la liste. Un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré qu’Apple accélérait ses plans de mise à jour du MacBook et que nous devrions nous attendre à un nouveau MacBook Pro 13 pouces avec le clavier magique au cours du premier semestre de cette année.

Des rumeurs ont également suggéré qu’Apple prévoyait de donner au MacBook Pro 13 pouces le même traitement que le modèle 15 pouces reçu. Autrement dit, réduisez légèrement la taille du cadre et augmentez la taille de l’écran d’un pouce, ce qui en fait le MacBook Pro 14 pouces.

Ce qui n’est pas clair, c’est si la prochaine mise à jour du MacBook Pro 13 pouces sera la mise à jour qui portera la taille de l’écran à 14 pouces. Le MacBook Pro 14 pouces devrait disposer d’un mini-écran LED, et nous ne nous attendons pas à ce qu’Apple ait la technologie mini-LED prête avant la fin de l’année.

Voici donc une possibilité:

Avant juillet: mise à jour MacBook Pro 13 pouces avec Magic Keyboard

Plus tard cette année: mise à jour du MacBook Pro 13 pouces qui fait passer la taille de l’écran à 14 pouces avec une mini-LED

Mais quoi qu’il arrive, notre conseil reste le même: n’achetez pas le MacBook Pro 13 pouces dans son état actuel. Nous attendons bientôt une mise à jour qui corrige au moins le clavier papillon désastreux, et pourrait également avoir d’autres améliorations.

Devriez-vous simplement acheter le MacBook Air à la place?

Vous ne devez pas complètement radier le nouveau MacBook Air. Maintenant qu’il dispose du clavier Magic Keyboard plus fiable, c’est peut-être l’ordinateur portable Apple le plus simple à recommander. Pour les personnes qui vont principalement faire du traitement de texte, de la navigation sur le Web, du courrier électronique et d’autres tâches similaires, c’est plus que suffisamment puissant.

De plus, il est également devenu moins cher hier avec un nouveau prix de départ de 999 $. C’est en baisse par rapport au prix d’origine de 1199 $ en 2018, et en baisse par rapport à la baisse des prix de 2019 à 1099 $. Pour Apple, avoir finalement obtenu le prix de départ du Retina MacBook Air en dessous de 1000 $ est un exploit notable, et cela en fera probablement un choix assez populaire.

Donc, avec un prix de départ de 999 $ et une conception de clavier magique, le MacBook Air devrait être une vente facile pour tous ceux qui n’ont pas besoin de beaucoup de puissance.

Mais si le MacBook Air n’est pas assez puissant pour vous et que vous ne pouvez plus attendre pour le MacBook Pro 13/14 pouces, alors votre seule option est le MacBook Pro 16 pouces. C’est certainement plus cher, mais il offre également des performances plus impressionnantes et un écran plus grand, sans parler du Magic Keyboard.

Que pensez-vous de la gamme actuelle de MacBook d’Apple? Tenez-vous toujours le MacBook Pro 13 pouces pour ajouter un clavier magique? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

