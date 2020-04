Le MacBook Pro 13 pouces avec mini-écran LED pourrait arriver le mois prochain – .

Apple pourrait remplacer son MacBook Pro 13 pouces par un modèle 14,1 pouces plus tard ce mois-ci.

Le nouveau MacBook Pro peut intégrer la technologie mini-LED qui permet des écrans plus fins et une qualité d’affichage améliorée.

Une nouvelle fuite de Jon Prosser – qui a été fidèle aux rumeurs d’Apple dans le passé – affirme qu’Apple pourrait sortir un MacBook Pro 13 pouces actualisé le mois prochain. Soit dit en passant, Prosser ajoute qu’une mise à niveau de l’affichage de 13 à 14 pouces est une «grande possibilité».

Fidèle à la prédiction de Prosser, Ming-Chi Kuo – qui a un record stellaire en ce qui concerne les rumeurs Apple – a publié le mois dernier une note d’investisseur affirmant qu’Apple remplacerait son MacBook Pro 13 pouces par un modèle 14,1 pouces. De plus, Kuo a déclaré que le modèle 14,1 pouces sera doté d’un mini-écran LED.

L’inclusion de mini-écrans LED sur la gamme MacBook Pro serait certainement convaincante car la technologie permet des écrans plus fins et plus légers. De plus, la technologie devrait également fournir une qualité d’image nettement meilleure grâce à un contraste élevé, une gradation locale et des performances impressionnantes à large gamme de couleurs.

Les mini-écrans LED sont assez chers, donc si cette rumeur se concrétise, ce seront probablement les ordinateurs portables exclusifs d’Apple. Pendant ce temps, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Apple sortira un iPad Pro 5G avec un mini-écran LED plus tard cette année.

À ce stade, une note aux investisseurs de Kuo publiée le mois dernier (via MacRumors) affirme qu’Apple prévoit d’ajouter des mini-écrans LED à un certain nombre de produits nouveaux et à venir:

La recherche et le développement de produits pour les mini LED ne sont pas affectés par le COVID-19. La visibilité de la commercialisation a même dépassé les attentes de notre précédent rapport.

La tendance du développement et de la promotion d’Apple de mini LED est plus identifiable en cinq ans. Nous prévoyons qu’Apple développe actuellement six mini-produits de support LED (par rapport au rapport précédent de seulement deux produits), dont un .9iPad Pro‌ de 12,9 pouces, un ‌iMac Pro‌ de 27 pouces au 4T20, un acMacBook Pro‌ de 14,1 pouces ( mise à niveau de 13,3 pouces), un acMacBook Pro‌ de 16 pouces, un ‌iPad‌ de 10,2 pouces et un ‌iPad‌ mini de 7,9 pouces en 2020.

Revenant au MacBook Pro 13 pouces d’Apple, il va de soi qu’il inclura le même clavier magique que celui du MacBook Pro 16 pouces récemment sorti. Il s’agit d’une amélioration attendue depuis longtemps compte tenu de la pléthore de problèmes d’utilisation qui affligent le clavier papillon qu’Apple utilise depuis trop longtemps.

Tout compte fait, le développement de produits chez Apple semble se poursuivre même si le coronavirus a forcé la plupart des employés d’Apple à travailler à domicile. Comme nous l’avons souligné la semaine dernière, Apple prévoit de lancer en 2020 un nouveau HomePod, une toute nouvelle Apple TV, une nouvelle Apple Watch, des iPad économiques et l’iPhone 12.

Le calendrier pour ces lancements de produits, cependant, reste flou car le coronavirus a tout laissé en l’air. S’il est possible que l’iPhone 12, par exemple, frappe les rayons des magasins en septembre, il y a également de bonnes chances qu’Apple repousse sa sortie jusqu’en novembre. Selon des rapports que nous avons vus, les dirigeants d’Apple prendront une décision définitive sur la sortie de l’iPhone 12 en mai.

