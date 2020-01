le mail de phishing qui vous promet un faux remboursement

L’une des escroqueries les plus fréquentes dont nous parlons aujourd’hui est celle qui implique un faux remboursement lié au paiement du Frais Rai. Cette fraude a déjà fait plusieurs victimes, selon les autorités.

Pour les non-initiés, le Canon n’est rien d’autre que la taxe sur présomption de possession du téléviseur et le paiement de ce qui précède arrive avec la facture d’électricité. Avec la taxe sur les voitures, elle représente l’un des droits d’accise les plus détestés par le peuple italien: cette information a été le motif par lequel les pirates ont conçu l’arnaque.

À cet égard, il est bon de se rappeler que le Web, étant un endroit dangereux et dangereux, offre des millions de possibilités aux cybercriminels de commettre leurs actes répréhensibles. Pensez aux arnaques qui existent aujourd’hui: de celle de l’identité à celle de sim, de celle de american express à celle du projet de loi Enel. Et comment ne pas mentionner toutes les nombreuses tentatives de vider les comptes chèques des clients qui ont un compte chèque avec Unicredit, Sanpaolo, Fineco, BNL.

Comment fonctionne la fausse arnaque sur le remboursement des frais Rai?

Afin de lutter contre l’évasion, le gouvernement a décidé d’insérer le paiement de la Frais Rai (on parle de 100 euros de plus par an) à l’intérieur de la facture d’électricité. Aujourd’hui, une arnaque circule sur le Web qui prévoit un remboursement complet du paiement de la taxe susmentionnée.

Via un hyperlien e l’ouverture d’un site malveillant, l’utilisateur est invité à saisir ses données pour recevoir les 100 euros fantômes relatifs au paiement de la redevance.

N’oubliez pas que il n’y a rien de plus faux, en ce que n’existe pas aucun organisme qui vous rembourse de l’argent dépensé pour payer des frais. Soyez prudent et ne tombez pas dans le piège des criminels.