Le Mandalorian a taquiné le nouveau pouvoir de la force de bébé Yoda dans l'épisode 2

AVERTISSEMENT: ce qui suit contient des spoilers pour Le Mandalorien.

Le pouvoir surprenant de Force de Baby Yoda dans le dernier épisode de Le Mandalorien a en fait été taquiné dans l'épisode 2. Après que Mando et le bébé sensible à la Force soient allés sur diverses planètes pendant leur fuite des restes impériaux et d'autres chasseurs de primes, ils se sont retrouvés à Nevarro. Réalisé par Deborah Chow, "The Reckoning" a également ramené certains des visages familiers de la série, notamment Cara Dune (Gina Carano), Kuiil (Nick Nolte), IG-11 (Taika Waititi) et Greef Karga (Carl Weathers).

Avec un seul épisode dans Le Mandalorien saison 1, il reste encore beaucoup à apprendre sur Mando et Baby Yoda. Les épisodes précédents révèlent des extraits des premières années du Mandalorien sauvés pendant les événements de la Guerre des Clones et adoptés par les Mandaloriens. Les choses sont un peu différentes avec Baby Yoda, considérant que, pour un personnage qui est au cœur de l'histoire, il y a à peine tout ce que les téléspectateurs savent de ses origines ou de ce que les vestiges impériaux attendent de lui. Le dernier épisode de la série Disney +, cependant, a continué de s'appuyer sur l'idée qu'il était fort avec la Force, révélant qu'il avait la capacité de guérir quelqu'un.

Depuis l'introduction de Baby Yoda, les fans ont eu une idée qu'il avait la capacité d'utiliser la Force, et il n'a pas fallu longtemps avant que cette intuition ne soit confirmée dans l'épisode 2, "L'enfant". Tout en essayant de quitter Arvala-7, Mando s'est disputé avec les Jawas qui ont saccagé son navire, le laissant avec Baby Yoda sans transport. En échange de ses affaires volées, les bestioles lui ont demandé de leur obtenir un œuf de la tanière du Mudhorn. Il a été difficile de respecter l'accord lorsque le Mudhorn a mené un bon combat – tuant presque le Mandalorien. Et si ce n'était pas pour Baby Yoda qui a utilisé la Force pour le retenir suffisamment pour que Mando se remette sur pied, il aurait peut-être été assassiné par le monstre. Cependant, bien avant que le détail ne soit confirmé, il avait déjà été fait allusion plus tôt dans le même épisode avec l'enfant tentant de guérir les blessures de Mando de ses efforts futiles pour chasser les Jawas à bord de leur chenille de sable.

À cette époque, Baby Yoda n'était pas en mesure de guérir la blessure du Mandalorien, principalement parce que Mando ne comprenait pas complètement ce qu'il essayait de faire et a décidé de le remettre dans son bac avant même d'essayer d'utiliser la Force. Un scénario similaire s'est déroulé différemment dans le plus récent Le Mandalorien épisode où l'enfant a pu guérir complètement les blessures mortelles de Karga après avoir été pris en embuscade par des créatures volantes. Tout le monde a été naturellement impressionné par ce que le bébé a pu faire – en leur donnant en quelque sorte une idée de pourquoi il semble être une créature convoitée pour les Impériaux. Plus important encore, il a convaincu Karga de changer de camp et d'être un véritable allié de Mando, plutôt que de le doubler pour aider The Client (Werner Herzog).

Outre la capacité de Baby Yoda à utiliser la Force pour guérir, l'épisode a également révélé qu'il pouvait également l'utiliser pour nuire aux gens alors que les téléspectateurs le voyaient essayer d'étouffer Cara pendant qu'elle et Mando se livraient à un jeu de bras de fer. L'enfant a mal lu la situation et a pensé que le Mandalorien était en détresse, alors son instinct s'est déclenché pour l'aider. Il est intéressant d'en savoir plus sur ce que le mystérieux enfant peut faire d'autre, mais avec un seul épisode restant pour Le Mandalorienpremière saison, il est probable que ces révélations soient sauvegardées pour la saison 2.

