Le marché boursier américain plonge à nouveau alors que les actions des sociétés de technologie de Seattle en pâtissent – .

(Image: Graphiques Nasdaq)

La bourse américaine a poursuivi son plongeon lundi alors que l’on craignait une récession mondiale en raison de l’épidémie de COVID-19.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de près de 3 000 points, soit 12,9%, son troisième pire pourcentage de baisse en un jour de l’histoire. Le S&P 500 a chuté de 12%, atteignant son plus bas niveau depuis décembre 2018. Le Nasdaq a connu sa pire journée de tous les temps et a reculé de 12,2%.

Les sociétés basées à Seattle ont été les plus durement frappées lundi: Zillow Group (-23%); Expedia (-21%); Impinj (21%); et Redfin (-19%). D’autres, y compris Smartsheet (-16%); Microsoft (-14%); Biotechnologies adaptatives (-13%); T-Mobile (-10%); Avalara (-9%); et Amazon (-5%) étaient également en baisse, ainsi que les détaillants de la région de Seattle Nordstrom (-20%); Starbucks (-16%); et Costco (-6%).

Amazon embauchera 100 000 employés d’entrepôt dans un contexte de forte augmentation des achats en ligne provoquée par une pandémie

La baisse se poursuit malgré la décision de la Fed dimanche de ramener les taux d’intérêt à zéro. Lors d’un briefing lundi à la Maison Blanche, le président Trump a déclaré aux journalistes que l’épidémie de coronavirus pourrait durer tout l’été et a déclaré que le pays “pourrait” entrer dans une récession.

Les entreprises du nord-ouest du Pacifique pourraient voir divers impacts économiques de l’épidémie. Par exemple, Expedia Group a retiré vendredi ses prévisions financières pour l’année 2020, citant l’incertitude avec les tendances des voyages. L’analyste de RBC Marchés des Capitaux, Mark Mahaney, a prédit une baisse de 18%, soit plus de 470 millions de dollars, des revenus du premier trimestre de l’entreprise par rapport à la même période l’an dernier.

Amazon, quant à lui, est l’une des entreprises qui pourraient bénéficier de l’impact du coronavirus, car les restrictions du travail à domicile et d’autres précautions obligent plus de personnes à rester à la maison, en s’appuyant sur le commerce électronique pour un pourcentage plus élevé de leurs achats. Amazon a annoncé aujourd’hui qu’il prévoyait d’embaucher 100 000 employés d’entrepôt supplémentaires pour suivre le volume des commandes passées par les clients. Les activités Amazon Web Services et Twitch de la société font partie de celles qui pourraient bénéficier d’une activité en ligne accrue.

Une enquête de RBC a montré que des entreprises Microsoft telles qu’Azure, Skype Entreprise et Microsoft Teams pourraient aider le géant de la technologie de Redmond, Washington pendant l’éclosion de COVID-19.

On ne sait pas comment le marché du logement évoluera au cours des prochains mois et affectera des géants de l’immobilier tels que Zillow Group et Redfin. Un récent sondage Redfin a révélé qu’environ 40% des Américains pensent que l’épidémie aura un impact négatif sur le marché du logement. Le PDG de Redfin, Glenn Kelman, a déclaré plus tôt cette semaine que les agents de la région de Seattle avaient vu “une baisse significative de la demande”, au milieu des inquiétudes concernant le nouveau coronavirus, mais a averti que la tendance à long terme n’était pas claire.

La semaine dernière, Zillow a publié un rapport de recherche qui analysait les pandémies passées et leurs effets sur le logement. Par exemple, pendant le SRAS, les prix des maisons à Hong Kong n’ont pas chuté de manière significative, mais les volumes de transactions ont fortement diminué, ce qui imite ce qui se passe en Chine en ce moment, selon l’étude Zillow.