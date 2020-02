Le marché de Yesler est comme Expedia pour l’industrie du bois d’oeuvre – .

Le fondateur et PDG de Yesler, Matt Meyers, à gauche, et le CTO Jeff Lubetkin. (Photo Yesler)

Matt Meyers a passé deux décennies chez Weyerhaeuser à s’occuper de l’ingénierie des produits, de la fabrication, de l’ingénierie logicielle, du développement de produits, des ventes et de la distribution pour la société géante du bois. Il a passé les derniers mois à construire Yesler, une startup de Seattle pour transformer l’industrie du bois et des matériaux de construction.

Yesler a récemment quitté le studio de démarrage de Seattle Pioneer Square Labs et Meyers, qui est fondateur et PDG, a déclaré que l’idée de la société venait directement des points douloureux qu’il avait connus en tant qu’opérateur de l’industrie. Il devait planifier la production sans demande et encourir des coûts d’exploitation et des déchets excessifs. Il a vu des parcs à bois subir des pertes en n’ayant pas accès aux bons produits au bon moment, au bon endroit et au bon prix.

«Il y a des transactions supplémentaires, des mouvements de matériaux supplémentaires et des déchets tout au long du canal qui aggravent ces problèmes, entraînant des coûts de construction plus élevés et finalement une augmentation du prix des maisons», a déclaré Meyers. “Yesler va arranger ça.”

Selon Meyers, l’industrie du bois et des matériaux de construction (LBM) ne fonctionne pas comme l’épicerie de détail, par exemple, où les données du point de vente remontent la chaîne d’approvisionnement pour dire à un fabricant d’expédier un autre produit dans un magasin.

“Il n’y a pas de flux de données [in LBM]», A déclaré Meyers. «Pire encore, certains intermédiaires tirent de la valeur de leur capacité à masquer de vraies informations sur le prix et la disponibilité. C’est opaque, vous devez connaître les bonnes personnes à appeler. “

(Graphique Yesler)

Meyers, qui est devenu vice-président des ventes, du marketing et de la chaîne d’approvisionnement de Weyerhaeuser, à Seattle, rassemble une équipe à croissance rapide qui, selon lui, a plus que de l’empathie pour les problèmes des clients. Ses employés les ont vécus. Le CTO Jeff Lubetkin vient d’Expedia et de Zillow où il a dirigé et mis à l’échelle des équipes d’ingénierie; et le vice-président exécutif David Helmers dirigeait auparavant les activités de distribution de matériaux de construction de 1,5 milliard de dollars de Weyerhaeuser.

Yesler permet aux parcs à bois de trouver et d’acheter plus facilement ce dont ils ont besoin, lorsqu’ils en ont besoin sur un marché numérique, plutôt que de rechercher ce qui est disponible et à quel prix dans une variété d’usines. Ce marché facilite également le processus pour les vendeurs en consolidant la demande en un seul endroit.

“C’est comme la révolution des voyages avec Expedia il y a quelques décennies”, a déclaré Meyers. “Au lieu de commencer par décider quelle chaîne d’hôtels appeler en premier, vous voyez maintenant toutes les options organisées sur un seul marché. Yesler le fera pour l’industrie du bois d’œuvre et des matériaux de construction. »

En tant que marché, Yesler prend des frais par transaction. Le vendeur connaît les frais avant chaque transaction et l’acheteur sait que leur prix a été fixé par le vendeur, et non par Yesler.

Meyers n’était pas encore prêt à divulguer les détails liés aux investisseurs de Yesler ou au financement de la société. Mais il a fait la lumière sur la provenance du nom.

«La plupart des gens connaissent Yesler comme la rue de Seattle», a-t-il déclaré. “Mais tout le monde ne sait pas que c’était la route de dérapage d’origine, où des grumes ont été débardées à l’usine de bois d’oeuvre de Henry Yesler à Elliot Bay. Yesler associe l’esprit d’entreprise du bûcheron originel de Seattle à l’entrepreneuriat technologique florissant à Seattle aujourd’hui. »