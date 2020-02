Le marché des PC va chuter jusqu’à 9% à cause du coronavirus

Il PC Il a vécu une bonne année en 2019, étant la première où il y a eu des augmentations depuis 2011, cependant, tout semble indiquer qu’en 2020, la tendance à la baisse sera de retour car la mort de Windows 7 est la principale raison du changement enregistré l’année dernière.

Après les prévisions Context, c’est désormais Canalys qui dit que Les expéditions de PC diminueront d’ici 2020 d’au moins 3,4%. Pour tirer ses conclusions, il a collecté des informations auprès de différentes sources, notamment des fournisseurs d’équipements, ODM, OEM, des sociétés de la chaîne d’approvisionnement, des partenaires de distribution, des détaillants et des éditeurs de logiciels indépendants. Cependant, les ravages du coronavirus ont été ajoutés ici, dont le grand impact sur la Chine réduit l’offre de composants et de produits dans le monde entier.

Canalys a proposé deux scénarios représentant différents niveaux d’impact des coronavirus. La principale différence entre ceux-ci est le temps nécessaire pour que les opérations reviennent à la normale en Chine et dans le reste du monde, surtout si elle parvient à réussir l’expansion de la maladie dans les semaines à venir.

Les fabricants de composants basés à Wuhan et dans certaines autres provinces, comme Jiang Xu, sont les plus touchés par le coronavirus, car les propriétaires d’usine n’ont pas été en mesure de reprendre complètement leurs activités en partie en raison d’une pénurie de main-d’œuvre, mais aussi en raison des restrictions supplémentaires sur les conditions de travail imposées par le gouvernement chinois. L’impact sur les expéditions devrait être immédiat, bien que certains assembleurs de PC, tels que Foxconn, Quanta, Compal et Wistron, aient signalé une reprise partielle des assemblages dans leurs usines chinoises.

Les détaillants ont également été touchés et les partenaires de distribution ont reçu des notifications des principaux fournisseurs de PC indiquant que Les expéditions de PC et de composants ne devraient pas arriver dans un délai maximum de 14 semaines, soit plus du triple du délai habituel pour les livraisons États Unis, le principal marché des PC, peut être affecté par une pénurie d’offre, mais les effets ils ne seraient visibles qu’à la fin du deuxième trimestre 2020, car la plupart des fournisseurs de PC ont stocké des stocks en 2019 en prévision d’une nouvelle série de sanctions sur les importations chinoises par le gouvernement.

En revanche, le deuxième trimestre est généralement favorable aux ventes de Chromebooks et autres ordinateurs portables, les États-Unis se préparant à la demande de PC correspondant au retour à l’école. Il est probable que presque tous les fournisseurs donnent la priorité aux États-Unis face à une éventuelle pénurie.

Les consommateurs hors de Chine seront touchés par la pénurie de fournitures PC et de composants de remplacement, ce qui entraînera une hausse des prix. Par conséquent, les taux de mise à jour devraient s’allonger légèrement, entraînant une baisse générale de la demande des consommateurs.

En approfondissant les deux étapes proposées par Canalys, au mieux parmi ceux-ci, les niveaux de production devraient revenir à pleine capacité en avril 2020. Par conséquent, le plus grand impact sur les expéditions sera observé au cours des deux premiers trimestres et le marché se redressera aux troisième et quatrième trimestres. Par conséquent, des expéditions mondiales de PC sont attendues baisse de 3,4% sur un an en 2020, enregistrant au premier trimestre une baisse de 10% et 9% au second. L’offre du marché des PC se normaliserait au troisième trimestre 2020.

Dans le pire des cas Les niveaux de production ne devraient pas revenir à la normale avant la fin de juin 2020. En conséquence, les livraisons au cours des trois premiers trimestres afficheraient une baisse significative d’une année sur l’autre par rapport à 2019. Si cette prévision est remplie, le marché devrait récupérer au quatrième trimestre de 2020, de sorte que les expéditions mondiales de PC diminueraient au cours des trois premiers trimestres consécutifs en comparant les données avec l’année précédente, avec une baisse de 21% au premier trimestre, de 23% supplémentaires au deuxième et un dernier 6% dans le troisième. Après cette mauvaise passe, il y aurait une croissance de 13% au quatrième trimestre à mesure que le marché se stabiliserait, Baisse de 9% du total de l’année 2020.

Que prévoit Canalys? La société d’analyse industrielle est optimiste et dit qu’il y a 80% de chances de voir le meilleur des scénarios se matérialiser, de sorte que le marché des PC devrait commencer à montrer des signes de reprise à partir du deuxième trimestre 2020.