le marché évolue et les États-Unis deviennent de moins en moins pertinents

à Huawei ce fut certainement un coup bas à couper du marché américain, mais pas tant pour le vente de smartphones. C’était plus une réaction brutale au marché des télécommunications comme la 5G, mais pas pour les appareils mobiles. La raison? C’est simple, il y a d’autres marchés qui deviennent de plus en plus importants et l’un d’entre eux est l’Indien. Ce dernier vient de passer les USA en volume d’unités vendues et expédiées.

Les données actuelles parlent de 158 millions de smartphones. Évidemment, il y a une différence entre les deux. Dans l’un, ils vendent plus de smartphone phare tandis qu’en Inde pas trop, même si ces derniers temps, le nombre de ces derniers a également augmenté. Cela dit, il y a encore beaucoup de place pour grandir et en tout cas la vente de modèles milieu de gamme ils se sont souvent révélés être la pierre angulaire des producteurs, pas le haut de gamme.

Le marché des smartphones

Actuellement, le marché indien, le deuxième au monde en volume, même sans but lucratif, a été ciblé par des entreprises chinoises telles que Huawei, Oppo, Xiaomi et tous les autres. D’autres sociétés ont également entrevu le potentiel évident qu’elles envisagent ou envisagent de mettre en place centres de production dans le pays. L’un d’eux est pomme grâce à quoi il obtient de plus en plus de succès avec son iPhone XR qui a reçu des remises importantes uniquement dédiées à ce marché.

Cela pourrait certainement affecter la marché mondial. Les fabricants pourraient de plus en plus penser au développement de smartphones dédiés à l’Inde plutôt qu’ailleurs. Ils le font déjà, mais ils intensifieront leurs efforts.