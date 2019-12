Le «mari Peloton» offre à sa petite amie réelle un vélo Peloton

Le "Peloton Husband" Sean Hunter, connu pour avoir joué dans une annonce controversée sur le vélo Peloton, a donné à sa petite amie réelle un vélo Peloton pour Noël. Malgré la controverse entourant la publicité, Hunter a décidé de donner encore une fois à ce cadeau.

La publicité désormais tristement célèbre pour le vélo d'entraînement à la mode est devenue virale, pour de mauvaises raisons. La publicité qui présente un mari joué par l'acteur Sean Hunter offre à sa femme à l'écran un vélo Peloton pour les vacances. Dans l'annonce, le personnage de Hunter donne à sa femme mince et attrayante le vélo d'exercice qui est estimé à environ 2200 $. L'annonce continue alors que le personnage de la femme documente l'utilisation du vélo avec des vidéos selfie. Puis un an plus tard, elle compile une vidéo de toutes ces vidéos de selfie et dit que toute sa vie a changé depuis la réception du vélo d'entraînement. Il y a eu une réaction rapide et intensément négative à la publicité, avec des gens du monde entier étiquetant l'annonce comme sexiste, classiste et promouvant une image corporelle malsaine.

Quoi qu'il en soit, que vous l'aimiez ou que vous le détestiez, cette publicité est devenue virale et a donc lancé Peloton pour devenir un nom familier et a même rendu célèbre le duo "mari" et "femme" Peloton. Hunter, ou mieux connu sous le nom de «mari Peloton», est allé sur Instagram pour montrer son méta-cadeau qu'il a donné à sa vraie petite amie. En ce Noël, Hunter a offert à sa charmante petite amie un vélo d'entraînement Peloton. Hunter a posté une photo de sa petite amie au sommet de la moto en souriant à ses côtés, consultez le post ci-dessous:

Il a commenté la photo: "Voici en espérant que cela se passe mieux la deuxième fois … Joyeux Noël à ma petite amie actuelle (merci de ne pas me quitter)." Hunter a pris la blague au niveau suivant. Selon Hunter, sa réponse à l'annonce du jour férié Peloton a été entièrement payée par lui. Bien que l'annonce sur le vélo Peloton était censée «célébrer ce voyage de remise en forme et de bien-être», la société d'équipement d'exercice haut de gamme a perdu environ 1,6 milliard de dollars en valeur marchande après que la publicité soit devenue virale. Cependant, les gens spéculent que la "mauvaise" presse se transformera en profit à temps.

Il semble que Hunter ait un bon sens de l'humour sur toute la situation. Après être devenu célèbre pour une publicité de 30 secondes qui le rend sexiste, il semblerait que Hunter voudrait avancer légèrement sur le sujet. Mais au lieu de marcher sur la pointe des pieds, cet acteur a décidé de prendre la blague de front et de se faire le mari de Peloton dans la vraie vie, montrant qu'il a non seulement un sens de l'humour, mais qu'il soutient également la marque.

