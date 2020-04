le masque en graphène est le meilleur actuellement

Se protéger des virus potentiels est désormais devenu essentiel et à cet effet, l’utilisation de masques a connu une croissance exponentielle. La situation sanitaire d’urgence actuelle qui affecte le monde entier a déclenché la recherche d’outils de protection adaptés parmi les populations de tous les pays, y compris les masques de renom. Bien qu’au fil du temps, il y ait eu différentes indications sur l’importance de les porter ou non, le besoin de se sentir protégé a prévalu sur toute discussion scientifique poussant les gens à en acheter un grand nombre et trop souvent même à des prix trop élevés.

Protection contre les virus: certains masques sont meilleurs que d’autres, comme ceux en graphène

Dans une période de recherche aussi active qu’aujourd’hui, plusieurs brevets ont également été déposés comme, par exemple, celui relatif à un nouveau type de masques graphène. Conçu par Applications LIGC, ce nouvel outil de protection agit activement sur les virus grâce à différentes ressources. Tout d’abord graphène représente un désinfectant naturel, il parvient donc à garantir un premier niveau de sécurité, mais la vraie particularité de ces masques est représentée par la présence de décharges électriques. Capables de traverser les couches qui composent l’appareil, ils brûlent tous les types de virus évitant la contamination et le risque d’infection.

Nous informons cependant nos lecteurs que, pour le moment, la production des modèles des applications LIGC semble interrompue en raison du manque de financement. On espère que ceux-ci arriveront bientôt afin de garantir la reprise de la production.