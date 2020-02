Le masque noir d’Ewan McGregor est le meilleur méchant du DCEU à ce jour

Ewan McGregor dépeignant Roman Sionis AKA Black Mask dans Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) est la meilleure performance de méchant dans l’univers étendu DC jusqu’à présent. Bien que Birds of Prey n’ait pas établi de records positifs au box-office, il a à tout le moins brisé le moule créatif de ses prédécesseurs DCEU. L’un des meilleurs exemples de cela est à travers l’inclusion du Black Mask maléfique, qui est sans aucun doute le méchant le plus solide que cet univers DC ait vu jusqu’à présent.

L’alter ego de Roman Sionis a vu de nombreuses incarnations différentes depuis son arrivée sur les pages des bandes dessinées de DC en 1985. Le plus souvent, il a été caractérisé comme un criminel, et l’un des plus puissants de Gotham City. Il est souvent éloigné de sa famille à un titre ou à un autre, ce qui motive son désir de devenir riche et puissant pour y revenir. La version de Black Mask dans Birds of Prey prend certains éléments essentiels des bandes dessinées et les tisse en quelque chose de très unique.

La direction qui a été prise avec le personnage de Sionis était l’une des parties les plus remarquables de Birds of Prey et même du DCEU dans son ensemble. Certaines libertés créatives ont été prises afin qu’il s’adapte mieux au récit, et cela peut ne pas être pour tout le monde. À tout le moins, bien que sa performance ait été incroyable, à tel point qu’il se retrouve immédiatement dans la course comme l’un des meilleurs méchants de la continuité, contrairement à tout ce qui a été vu auparavant.

Le DCEU a lutté avec ses méchants

Jusqu’à présent, le DCEU a eu quelque chose d’un problème de méchant, à la fois en termes de personnalité et de visuels. Bien que Shazam! et Aquaman ont travaillé dans une certaine mesure pour inverser cette tendance avec le Dr Sivana et Ocean Master respectivement, ces efforts n’ont pas complètement résolu le problème. Ils avaient tous les deux leurs mérites à coup sûr, mais étaient juste sur le point d’être intéressants, plutôt que d’être des méchants totalement mémorables. Il en va de même pour Ares dans Wonder Woman, qui était une grande raison de l’acte final le plus faible du film.

D’autres entrées du DCEU telles que Batman v.Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad et Justice League faisaient encore plus défaut dans la catégorie des méchants. Les leurs étaient tous unidimensionnels et manquaient de toute sorte d’esthétique unique (au moins dans le bon sens). Doomsday était fade, Enchantress et Incubus étaient sous-développés, et Steppenwolf n’était pas du tout un ennemi approprié pour la Justice League. Même Lex Luthor de Jesse Eisenberg était déconcertant en termes de représentation et d’apparence. Ils ont fini par faire plus de mal que de bien dans les films qu’ils ont présentés.

Pourquoi le masque noir de McGregor est le meilleur méchant du DCEU

Heureusement, le méchant central de Birds of Prey a changé la donne en ce qui concerne les méchants dans le DCEU. D’abord et avant tout, Black Mask est intéressant en ce qui concerne sa personnalité et sa trame de fond. Il a été établi comme un narcissique qui ne supporte pas les critiques. Il prétend mépriser sa famille et pourtant tout ce qu’il fait est de leur prouver qu’il est un homme d’affaires armé. Il n’est pas sûr de l’intérieur, mais feint la confiance à l’extérieur. Il a des couches, ce que la plupart de ses homologues de la DCEU n’ont pas.

En tant qu’accessoire de sa personnalité, Black Mask est une personne visuellement intéressante malgré le fait qu’il n’est pas un être surpuissant. Ses tenues flamboyantes, des chemises habillées à motifs aux “R.S.” les gants paraphés sont le reflet parfait de son besoin insatiable d’être le centre d’attention. De plus, sa fixation sur les masques et leur collecte sont une indication supplémentaire de l’homme qu’il est à l’intérieur. Les masques cachent tout ce qui se trouve sous eux, ce qui est une allégorie appropriée pour ce que Sionis fait avec son manque d’estime de soi à un moment donné.

Il est complexe et attire le spectateur, volant le plus souvent la vedette. Son jumelage avec Victor Zsasz ne fait que lui faire une présence plus intrigante dans le film. Ewan McGregor retire tous les traits qui composent Roman Sionis et la personne qu’il est sous son personnage Black Mask. Black Mask, contrairement au Joker et à de nombreux autres méchants du DCEU avant lui, ajoute au film et à ses héros au lieu de leur nuire.

Ce que les futurs films DCEU peuvent apprendre de Black Mask

Il y a beaucoup de choses que les futurs films DCEU peuvent prendre en compte en ce qui concerne la façon dont ils configurent leurs méchants. Il faut plus qu’un visage effrayant et quelques super pouvoirs vaguement menaçants pour faire un bon méchant. Parfois, tout ce qu’il faut, c’est une personnalité qui pénètre sous la peau du spectateur et plus d’un angle à partir duquel le personnage peut être compris. Il y a de grands méchants de DC à la disposition de WB, et leurs monstruosités CGI grises des années passées ne le coupent pas. Croyez-le ou non, il pourrait être dans l’intérêt des futurs films DC de repenser leur stratégie.

Black Mask a fonctionné parce que Bird of Prey l’a amené à un niveau superficiel. Il n’était ni grand ni imposant, mais il se sentait réel, même s’il était bien sûr un méchant de la bande dessinée. Il avait un charisme qui le faisait se sentir comme un individu avec un cerveau qui fonctionnait. Il était rusé et arrogant mais clairement brisé à l’intérieur, ce qui a motivé ses actions. Autrement dit, Sionis était bien arrondi, ce qui faisait de lui un antagoniste si fort. Ewan McGregor a retiré son attitude pompeuse de manière impressionnante, ce qui a rendu sa représentation encore plus crédible.

Bien qu’il ait rencontré sa disparition aux mains de Cassandra Cain à la fin de Birds of Prey, cette version de Black Mask restera dans les mémoires comme une bouffée d’air frais dans la franchise. McGregor a réécrit le code pour ce que signifie être un méchant dans les films DC, apportant un niveau d’humanité corrompue qui a laissé le spectateur en vouloir plus. Pour aussi fou qu’il était, il était une force avec laquelle il fallait compter à l’écran. Si Warner Bros était intelligent, ils verraient cela et commenceraient à traiter leurs antagonistes avec plus de profondeur et de développement comme ce qui a été vu dans Oiseaux de proie. Dans l’état actuel des choses, il est difficile de contester à quel point la position d’Ewan McGregor sur Black Mask était mauvaise.

