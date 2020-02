Le méchant célibataire Chad Johnson arrêté pour violence domestique contre une petite amie

Chad Johnson, méchant de Le célibataire franchise, a été arrêté pour violences conjugales contre sa petite amie. Les nouvelles sont à peine une surprise, compte tenu de la nature impétueuse du gars qui a été licencié Bachelor in Paradise.

Le voyage tumultueux de Chad a commencé lors de la saison de Jojo Fletcher de The Bachelorette. Il était presque universellement méprisé, battant la tête avec Evan Bass et Alex Woytkiw. Il a eu un moment où il a attrapé Evan au début de la saison lors d’un rendez-vous en groupe, mais n’a finalement pas infligé de violence. Quand il était sur un rendez-vous à deux tendu avec Alex et JoJo, il a évité l’escalade des choses avec Alex après avoir été éliminé, au lieu de faire la moue tout le chemin du retour à la maison pour récupérer ses affaires. Il a été ramené au baccalauréat au paradis. Lorsqu’il a mis les autres concurrents mal à l’aise, Chris Harrison lui a gentiment demandé de partir. Chad est parti dans un éclat de gloire, criant “F ** k you, Chris Harrison” alors qu’il s’éloignait. Au lieu d’être unanimement rejeté par le monde de la télé-réalité, il a reçu de nouvelles opportunités, notamment dans Ex on the Beach. Sans surprise, son comportement dangereux n’était pas simplement un coup à la télévision.

Connexes: un baccalauréat à Paradise, Blake Horstmann attaqué par un étranger, pourrait avoir besoin d’une chirurgie

Le baccalauréat a rarement dû intervenir et agir en cas de violence. Chad a été renvoyé chez lui au Bachelor in Paradise avant de pouvoir faire quoi que ce soit de vraiment dangereux. Lors de la dernière saison de Bachelor in Paradise, Jordan Kimball et Christian Estrada ont été expulsés pour avoir combattu. L’émission a longtemps tenté de mettre les concurrents à la gorge de l’autre sans vraiment atteindre la jugulaire.

Le problème avec la promotion de cette culture de récits axés sur les conflits est qu’elle célèbre des gars comme le Tchad qui représentent un réel danger pour les femmes. Alors que Chad avait plus d’ennemis que de partisans, le fait d’être à la télévision lui a donné suffisamment de renfort positif pour croire que sa façon d’agir n’était pas mauvaise. Le Bachelor est complice des actions qui ont conduit à l’arrestation du Tchad, tout comme les autres réseaux qui ont utilisé son comportement minuscule pour le divertissement pur. Les vraies personnes vont continuer à se blesser si ces émissions de télévision continuent de pousser les personnalités non perturbées sous les projecteurs.

Suivant: Jordan Kimball de Bachelorette rejoint les Chippendales pour la Saint Valentin à Vegas

Le célibataire diffusé le lundi à 20h sur ABC.

Source: TMZ

Love Is Blind Cast Réunion photo peut gâcher la finale