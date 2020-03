Le meilleur accessoire que tout fan d’Apple puisse obtenir n’est que de 11 $ sur Amazon – .

Être un grand fan d’Apple est définitivement une bénédiction et une malédiction. Du côté positif, vous pouvez utiliser certains des meilleurs produits électroniques grand public de la planète en termes de conception matérielle et d’expérience utilisateur des logiciels. D’un autre côté, les produits Apple sont vraiment chers et vous devez payer encore plus d’argent sur les accessoires pour tous ces appareils. C’est pourquoi nous essayons toujours de partager des offres exceptionnelles sur les accessoires les plus vendus tels que les étuis iPhone, les accessoires Apple Watch, etc. Par exemple, découvrez ce superbe chargeur portable Apple Watch qui est en vente dès maintenant pour seulement 21,99 $.

Mais il y a un autre accessoire Apple en vente actuellement sur Amazon sur lequel nous devons absolument nous concentrer, car il pourrait bien être le meilleur accessoire Apple que vous puissiez obtenir.

Si vous avez un iPhone, vous devez utiliser un chargeur sans fil ou un chargeur Lightning pour le recharger chaque jour. Si vous avez également une Apple Watch, vous savez que vous avez besoin d’un type de chargeur propriétaire totalement différent. Il s’agit d’un disque de chargement magnétique sans fil astucieux qui alimente votre Apple Watch sans avoir besoin de brancher quoi que ce soit. Nifty, oui. Mais c’est aussi ennuyeux de devoir utiliser deux types de chargeurs différents lorsque les deux produits sont fabriqués par la même entreprise. Qu’est-il arrivé à la simplicité et à la continuité?

C’est pourquoi le câble de charge 2 en 1 Zahemes pour iPhone et Apple Watch est génial. Sérieusement, pourquoi Apple ne fabrique-t-il pas un câble comme celui-ci? Il s’agit d’un seul câble qui se branche sur n’importe quel adaptateur mural USB, puis il se branche sur deux connecteurs différents. Vous disposez d’une prise Lightning pour recharger votre iPhone ainsi qu’un disque de chargement sans fil pour l’Apple Watch. En plus de cela, il prend en charge des vitesses de chargement d’iPhone jusqu’à 12 W, ce qui signifie qu’il est plus de deux fois plus rapide que l’adaptateur mural Apple standard qui est fourni avec tous les modèles d’iPhone autres que les nouveaux téléphones de la série iPhone 11. C’est définitivement un incontournable pour quiconque possède une Apple Watch et un iPhone, et il est en vente dès maintenant pour 11 $.

Voici plus d’informations sur la page du produit:

【IMPORTANT】: Veuillez vérifier le nom du magasin avant votre achat, notre nom de magasin est Jiyuantong, nous sommes un vendeur honnête et réel, nous serons responsables de nos produits et uniquement responsables de nos produits, si vous achetez chez un autre vendeur, nous ne assurez-vous des marchandises que le vendeur vous enverra ou ne vous enverra rien après votre commande, nous n’en sommes pas responsables, veuillez donc vérifier le nom du magasin, vous devez acheter auprès de Jiyuantong.

【Nouvelle mise à niveau du système, appliquez pour iWatch 5 et iPhone 11】: Notre chargeur de téléphone pour montre peut être largement utilisé pour iWatch 5/4/3/2/1 Compatible avec iPhone 11 / / X / XS / MAX / 8/8 Plus / 7 Plus / 7 / 6Plus / 6 et iPad 4 / Air2 / Air / mini2 / mini3 / mini4.

【Chargeur de téléphone portable pour montre】: Notre chargeur de montre peut charger votre iPhone & iWatch & iPad en même temps, vous permettant de charger plus rapidement. le temps de charge est généralement de 2,5 à 3 heures.Si vous souhaitez une charge plus rapide, vous pouvez choisir un adaptateur QC.

【Design créatif】: Notre câble de chargeur de téléphone pour montre avec une longueur extensible de 1,5 m (1,3 m pour le chargeur Apple Watch / 1,5 m de longueur pour le câble de chargement iPhone), permet une connexion facile et une compatibilité parfaite, notre câble également avec deux modes de charge, l’un est le câble de charge pour iPhone, un autre pour la charge du chargeur de montre.

【Fabriqué avec un matériau durable】: Notre chargeur de téléphone de montre sans fil 2 en 1 fabriqué par ABS + PC et fil de cuivre de pureté, robuste mais léger, le câble et le chargeur de montre portable sont construits avec une surintensité, une surtension, un court-circuit et protection contre la surchauffe, vous offre une protection de charge sûre.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.