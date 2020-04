Le meilleur contenu de la semaine en MC (CC)

Nous terminons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez consulter en un coup d’œil dans ce sélection avec le plus pertinent:

Guide mensuel avec les prochaines sorties de jeu pour avril 2020. Les meilleurs titres.

ASUS renouvelle son catalogue d’ordinateurs portables de jeu en misant sur l’innovation, la conception et la qualité de fabrication.

Et c’est que cette semaine, nous avons eu deux versions importantes comme base pour ces ordinateurs portables. L’un d’eux a été la 10e génération de processeurs Core H Series pour ordinateurs portables.

Et un autre est la carte graphique mobile dédiée RTX 20 SUPER de NVIDIA.

Sur cette base et en plus d’ASUS, nous vous avons offert les nouvelles de Lenovo avec les Légions; MSI avec une demi-douzaine de modèles; le Razer Blade 15; d’autres à la fois d’Acer avec Predator ou ce qui vient des séries Gigabyte Aero et Aorus.

Nous analysons le smartphone Samsung Galaxy S20 +, le joyau de la couronne revient.

Un autre guide que nous avons publié cette semaine était consacré aux gestionnaires de téléchargement ou à la gestion des transferts de contenu sur Internet.

Quelle carte graphique dois-je choisir pour jouer en 1440p: niveau minimum, recommandé et optimal.

Et si je joue à des résolutions 1080p? Voici cinq cartes graphiques bon marché et garanties.

Nous avons également revu le jeu Resident Evil 3 Remake, un délice technique alourdi par de mauvaises décisions.

Série hebdomadaire avec News VOD 14/20: Rafale de classiques pour rendre le confinement plus supportable.

La recherche s’accélère pour trouver un vaccin et un médicament contre le COVID-19.

Et sur le coronavirus: plus de jeux et d’offres gratuits pour passer le confinement

Qu’est-ce qu’un VPS et pourquoi vous devriez en essayer un.

Apple répertorie un iPhone SE 2020 dans sa boutique d’accessoires. Il sera bientôt disponible, disent-ils.

Microsoft 365 Personal and Family, nouveau service d’abonnement pour la consommation.

Comment désactiver la lecture vidéo automatique dans Chrome.

Éliminez les intrus et protégez votre réseau Wi-Fi en quelques minutes.

La PS5 est un bug et Sony n’aura d’autre choix que de retarder sa sortie, selon une rumeur intéressante.

Et au fil du temps: Phil Spencer pense qu’ils ont bien deviné avec la Xbox Series X et que c’est au-dessus de la PS5.

Le Sony WF-XB700 est une alternative peu coûteuse aux AirPod d’Apple.

Motorola présente le Moto G8 Power Lite avec autonomie comme un grand atout.

Vous pouvez désormais utiliser un SSD avec votre Raspberry Pi de manière simple et sans renoncer à de bonnes performances.

Partage de navigateur Web: Chrome imparable, Edge Chromium ne décolle pas et Firefox se bloque.

Est-il vraiment si difficile de passer de Windows à Linux?

Nous terminons avec la livraison hebdomadaire des offres du Vendredi Rouge avec les meilleures remises.

