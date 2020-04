Le meilleur contenu de la semaine en MC (CCI)

Nous terminons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez consulter en un coup d’œil dans ce sélection avec le plus pertinent:

Comment utiliser un VPN pour surmonter l’ennui à l’époque de COVID-19.

25 jeux PC avec peu d’exigences et de bons graphismes.

Tout ce que vous pouvez voir gratuitement sur les principales plates-formes VOD.

Nous avons analysé la souris Corsair Dark Core RGB Pro, analyse: le côté obscur n’a jamais été aussi attrayant

Nous avons revu le catalogue des processeurs Intel afin de ne pas se perdre après les dernières versions.

Série hebdomadaire avec news VOD 15/20: ‘Hi Score Girl’, l’anime des joueurs revient sur Netflix.

Microsoft améliore la prise en charge de la gestion des fichiers Linux dans Windows 10.

Essayez gratuitement Google Stadia Pro pendant deux mois, sans engagement.

Et Microsoft étend son service Project xCloud à l’Europe pendant la quarantaine.

Sony présente DualSense, le contrôleur PS5 officiel.

Les appareils Windows 10X sont retardés jusqu’en 2021 et pas seulement à cause de COVID-19.

HP ENVY 17 est mis à niveau vers Intel Core de 10e génération.

WhatsApp limite l’envoi de messages pour arrêter la propagation de “fausses nouvelles”

Windows 10 vous aidera à libérer de l’espace avec des recommandations intéressantes.

API et répéteur Wi-Fi, quelle option dois-je choisir pour étendre ma connexion?

Samsung apporte la 5G au milieu de gamme avec le nouveau Galaxy A.

Surmontez la quarantaine avec ces jeux pour jouer gratuitement sur Internet.

Ils transforment un Raspberry Pi en ordinateur portable avec un clavier coulissant et un écran tactile.

TCL présente la série 10 avec smartphones 5G pour 399 euros.

Dell XPS 17 apparaît avec un nouveau design et entièrement équipé.

Maingear LIV, un ventilateur mécanique créé à partir d’un châssis de PC de jeu.

Microsoft affiche le nouveau menu de démarrage de Windows 10.

Les meilleures offres de la semaine dans un nouveau vendredi rouge.

Nos lecteurs parlent: quelle carte graphique vous a duré le plus longtemps?

Et plus de loisirs pour le confinement: 18 jeux gratuits avec peu d’exigences PC.

Nous nous retrouvons dans l’espace à proximité: revivez la mission Apollo 13 en temps réel à l’occasion de son 50e anniversaire.

