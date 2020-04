Le meilleur contenu de la semaine en MC (CCII)

Nous terminons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez consulter en un coup d’œil dans ce sélection avec le plus pertinent:

25 jeux PC avec peu d’exigences et de bons graphismes pour résister à la quarantaine.

Apple a présenté l’iPhone SE 2020: l’iPhone bon marché attendu commence à 399 $.

Résolvez les problèmes avec vos amis ou votre famille avec l’aide rapide de Windows 10.

Dix cartes graphiques d’occasion pour faire revivre un vieux PC.

Nous analysons le OnePlus 8, l’un des haut de gamme actuel de l’industrie mobile.

Dix cartes graphiques d’occasion pour faire revivre un vieux PC.

10 astuces et tutoriels pour maîtriser WhatsApp.

Nous avons soigneusement examiné le Corsair MM500 – votre monde entier sur un seul tapis.

HP présente l’ENVY 2020, une série d’ordinateurs portables et convertibles bien rénovés.

Série hebdomadaire avec VOD News 16/20: «Ce que nous faisons dans l’ombre» revient sur HBO.

Les opérateurs ont-ils ralenti la vitesse des connexions Internet? Vous pouvez donc le vérifier.

Gameloft offre 30 jeux gratuits pour Android.

Un autre article dans notre collection de pratique: Comment revenir à la barre d’adresse précédente de Firefox.

Samsung Knox: haute sécurité pour votre smartphone.

Lenovo élargit son portefeuille avec de nouveaux ordinateurs portables et ordinateurs de bureau de jeu.

Cartes graphiques bon marché: sont-elles vraiment un bon choix?

Comment améliorer les performances de votre Wi-Fi de manière simple.

Plexamp et Plex Dash, les nouvelles applications Plex pour la gestion de la musique et des serveurs.

Dans notre section moteur, nous analysons la Peugeot 208.

Valve fonctionne sur un contrôleur Steam inspiré de Xbox Elite 2.

Intel NUC 9 Extreme Ghost Canyon, performances maximales sur les mini-ordinateurs.

La série Honor 30 est désormais officielle: Kirin 990, 90Hz et quatre caméras.

Spécifications des Ryzen 3 3300X et Ryzen 3 3100.

L’IA du MIT prédit une “catastrophe” si nous nous détendons devant COVID-19.

L’Amazfit Bip S arrive en Espagne dix fois moins cher que l’Apple Watch.

Comment créer des appels vidéo gratuits et illimités.

Nouvelle livraison d’offres Red Friday avec les meilleures remises de la semaine.

Nous terminons par “Nos lecteurs disent”: quel jeu a marqué votre enfance?

L’entrée Le meilleur contenu de la semaine en MC (CCII) est un original de MuyComputer