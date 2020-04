Le meilleur contenu de la semaine en MC (CCIII)

Nous terminons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez consulter en un coup d’œil dans ce sélection avec le plus pertinent:

Mise à jour Windows 10 mai 2020: toutes les actualités et l’installation du nouveau Windows.

Guide de montage d’un PC pour la bureautique, le télétravail et le multimédia pour moins de 200 euros.

Nous avons examiné le Corsair 275R Airflow, un châssis mi-tour destiné au marché milieu de gamme économique.

Dix applications de vidéoconférence gratuites pour rendre le confinement plus supportable.

Serveurs nus ou comment héberger Minecraft à partir d’un excellent site Web.

Elgato Key Light Air, analyse: vous mettez le talent, Elgato la lumière qui vous fera briller.

Comment utiliser votre mobile comme webcam pour PC.

Les webcams gagnent des points en COVID-19 fois, mais faites attention à leur sécurité lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Série hebdomadaire avec VOD News 17/20: «Tyler Rake», la nouvelle action rehash de Netflix

La FCC approuve la bande 6 GHz pour le Wi-Fi 6E et ce sera une énorme mise à niveau de la norme sans fil.

Ce concept de Windows 20 a été discuté cette semaine sur notre site Web.

Les cartes Z490 arrivent pour les nouveaux processeurs d’Intel, ASUS et MSI, ainsi que de GIGABYTE.

Est-il possible d’améliorer une connexion Internet lente sans dépenser d’argent?

AMD Ryzen 3 3100 et 3300X – Spécifications, prix et date de sortie.

Nouveaux Motorola Edge et Motorola Edge +, spécifications et prix.

Le premier processeur Apple ARM pour Mac aura 12 cœurs et arrivera en 2021.

Redmi Pad 5G filtre ses premières images, fonctionnalités et prix.

Razer améliore son jeu ultraportable Blade Stealth 13.

HP lance la plateforme Print, Play & Learn: profitez de contenu gratuit avec les plus petits.

Nubia Play vise la 5G avec de bons avantages et un prix très abordable.

Et un autre 5G, l’OPPO Find X2 Lite pour le milieu de gamme.

Voilà à quel point l’ordinateur portable à double écran Lenovo ThinkBook Plus est spectaculaire.

Voler dans le nouveau Flight Simulator 2020 nécessitera 150 Go d’espace disque.

Les meilleures offres de la semaine dans un nouveau vendredi rouge.

Nos lecteurs parlent: quel processeur vous a duré le plus longtemps?

Nous nous retrouvons dans l’espace alors que les géologues ont créé la carte de la Lune la plus complète de l’histoire.

L’entrée Le meilleur contenu de la semaine en MC (CCIII) est un original de MuyComputer