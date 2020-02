Le meilleur contenu de la semaine en MC (CXCII)

Nous terminons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez consulter en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

Tout ce que vous devez savoir sur la RAM en dix questions et réponses.

Nous analysons le HP Spectre x360 13 (2019), sûrement le meilleur cabriolet du marché.

Les trois meilleurs processeurs à jouer que vous pouvez acheter dès maintenant pour moins de 100, 200 et 400 euros.

Nous vérifions le ventilateur Corsair A500: créer des produits de qualité, c’est comme faire du vélo, on n’oublie jamais.

De notre section pratique: Comment installer plusieurs systèmes d’exploitation sur une clé USB.

GeForce Now triomphe là où Stadia a trébuché. Un premier aperçu du service de streaming NVIDIA.

Et lié: “Nous respectons Sony et Nintendo, mais nos concurrents sont Amazon et Google”, explique le patron de la Xbox.

Série hebdomadaire avec News VOD 06/20: ‘Mythic Quest’, la grande comédie geek d’Apple TV +.

Autre pratique: comment activer les groupes d’onglets dans Chrome.

Pourquoi GPT est meilleur que MBR, surtout si vous utilisez Linux.

Guide pour monter un PC pour jouer en 1440p avec des garanties, équilibré et préparé pour la nouvelle génération.

Le Xiaomi Mi 10 utilisera la mémoire LPDDR5, disposera de 5G et aura un prix abordable.

Et sa version supérieure, le Xiaomi Mi 10 Pro aura cinq caméras arrière et sera présentée le 13 février.

Un autre produit analysé était l’eero WiFi Mesh: facile, simple et pour toute la famille.

Nous terminons la partie analyse avec le Roborock H6: légèreté et puissance.

Edge Chromium est le meilleur navigateur de l’histoire de Microsoft, également en termes de performances.

Motorola annonce officiellement le Moto G Stylus et le Moto G Power.

Google Maps fête ses 15 ans et le célèbre avec une nouvelle image et de nouvelles fonctionnalités.

Ni Linux ni macOS ne profitent de la fin du support technique de Windows 7.

Dans notre section moteurs cette semaine, nous analysons la Mazda3 2019 Skyactiv X.

Les ordinateurs portables MacBook équipés de processeurs AMD Ryzen sont en route.

Amazon filtre les spécifications du Galaxy S20. Mardi prochain, nous vous le dirons.

Ils développent des panneaux anti-solaires capables de générer de l’énergie même la nuit.

Huawei, Xiaomi et Oppo préparent l’alternative à Google Play.

Surface Duo se révèle et est aussi intéressant que prévu.

Le coronavirus continue de faire des ravages, maintenant dans la fourniture de Nintendo Switch pour le Japon.

AMD ne cesse de gagner des parts de marché sur les épaules du succès de Ryzen.

Nos lecteurs pensent: quel est le jeu qui vous a le plus impressionné pour sa qualité graphique?

