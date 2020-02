Le meilleur contenu de la semaine en MC (CXCIII)

Nous terminons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez consulter en un coup d’œil dans cette sélection avec les plus pertinentes:

L’annulation du MWC 2020 Ce sont les nouvelles de la portée de la semaine. La GSMA a pris la décision avant la désertion de nombreuses entreprises et avec le coronavirus chinois en toile de fond (certains disent cela comme une excuse). La fermeture est définitive, il n’y aura pas de report et l’industrie mobile perd son plus grand événement annuel avec de graves dommages à Barcelone, aux opérateurs et aux fabricants.

La présentation du Galaxy S20 a été le contrepoint d’une semaine terrible pour l’industrie en raison de l’annulation de Mobile. Samsung parie très fort avec des terminaux superlatifs.

Sept alternatives à Microsoft Office, gratuites et pour une utilisation locale et en ligne.

Série hebdomadaire: News VOD 07/20: «La ville» est consolidée dans Amazon Prime Video.

Nous avons visité Zero Latency Madrid, la réalité virtuelle en direct.

Mots de passe: guide de bonnes pratiques.

Et plus de notre section Guides: processeurs Intel Core i3, Core i5, Core i7 et Core i9, ce qui les rend différents et lequel vous devriez acheter.

Nous analysons Warcraft III Reforged: promesses non tenues.

Plus d’alternatives, dans ce cas à Microsoft Word et totalement gratuites.

Comment connecter Telegram à IFTTT (et pourquoi cela vaut la peine)

Que se passe-t-il avec la TNT? Qu’est-ce que le dividende numérique?

Autre analyse, dans ce cas du Cambridge Audio Melomania 1: le goût du détail.

Quels composants devrez-vous mettre à jour sur votre PC lorsque PS5 et Xbox Series X arriveront?

Microsoft publie l’émulateur Windows 10X et c’est ce dont vous avez besoin pour le tester.

La Corée du Sud apprécie de remplacer Windows par Linux.

Les meilleures offres de la semaine un nouveau vendredi rouge.

Comment mettre le routeur au bon endroit: trois clés pour bien faire les choses.

Cela bloque les publicités “gourmandes en ressources” sur Chrome.

Et en parlant de Google, un test: savez-vous comment détecter une attaque de phishing?

«Parasites» fait l’histoire aux Oscars 2020 dans un gala plutôt ennuyeux.

Intel Xe Graphics offrira des GPU superlatifs allant jusqu’à 500 watts et 512 unités d’exécution.

Windows 12 Lite, un développement curieux qui n’est ni Windows ni Microsoft.

Dans le même événement du S20, Samsung a présenté son nouveau smartphone pliable, Galaxy Z Flip, et son casque sans fil, Galaxy Buds Plus.

Et puisque nous sommes: Samsung Galaxy Z Flip vs Motorola Razr: lequel offre une plus grande résistance?

Intel Core Comet Lake-S: ce sont tous les modèles qu’Intel présentera.

WhatsApp atteint 2 000 millions d’utilisateurs et se consolide en tant que reine de la messagerie.

Nos lecteurs parlent: Et de qui étiez-vous, SEGA ou Nintendo?

Ils découvrent le premier signal radio dans l’espace qui se répète cycliquement.

Nous terminons avec la science: Autorisé en Espagne le premier projet de modification génétique d’embryons.

