Le meilleur contenu de la semaine en MC (CXCIV)

Nous terminons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine

Guide d’équivalence des processeurs Intel et AMD: architectures, modèles, séries et fonctionnalités.

Windows 10 gratuit est toujours possible et aussi simple que jamais.

Nous analysons le SSD WD Blue SN550: simplicité, vitesse et un prix imbattable.

Comment exécuter des jeux MS-DOS localement et en ligne et où les télécharger.

Guide MicroSD: toutes les clés de votre achat et les meilleures offres.

Une autre analyse a été celle du moniteur ASUS ROG X49VQ: corps ultra large, cœur de joueur.

De quelle alimentation ai-je besoin pour ma nouvelle carte graphique: guide complet avec tout ce que vous devez savoir.

Série hebdomadaire avec News VOD 08/20: «Hunters», les chasseurs nazis d’Amazon Prime Video.

Vous pouvez donc essayer Chrome OS à partir d’une clé USB sans toucher à votre système principal.

Google publie la première version d’Android 11 et ce sont ses nouveautés.

AMD et l’architecture MCM: l’importance des puces dans le secteur CPU x86.

Chrome, liens profonds et collecteurs de confidentialité.

La FSF envoie un disque dur à Microsoft pour fournir le code source de Windows 7.

Vous savez comment supprimer une mise à jour ayant échoué de Windows 10 comme la dernière publiée.

Et en parlant de Windows, vous savez comment partager un dossier à partir de Windows 10 avec SMB.

Larry Tesler décède, créateur des commandes Copier, Couper et Coller.

Plus d’analyse de produit: Razer Huntsman Tournament, toute l’essence du joueur dans une petite bouteille.

L’utilisation de Windows 10 sans compte Microsoft sera de plus en plus difficile et en colère pour de nombreux utilisateurs.

Modèles filtrés de la série Intel Comet Lake F ainsi que ceux de la série S.

Adobe célèbre 30 ans de Photoshop avec de nouvelles fonctionnalités et une extension à davantage de plateformes.

Nous vérifions également le casque Newskill Kimera V2 Ivory: la pureté du blanc.

Corsair lance la Scimitar RGB Elite, sa souris polyvalente pour le rôle et la stratégie.

Routeur et jeux en ligne: ce que vous devez savoir.

Amazon présente Echo Show 8, son nouveau “haut-parleur intelligent” avec écran.

Le nouveau Microsoft Office pour Android rassemble Word, Excel et PowerPoint dans une seule application.

Apple est accusé de “bombarder” des clients mobiles avec des publicités sur iOS.

Fake news, une énorme pierre dans la chaussure Twitter.

Mozilla lance Firefox VPN pour Android et Windows et révèle les fonctionnalités du service.

Microsoft présente les nouvelles icônes pour Windows 10, et nous les aimons.

Dans la section moteur de cette semaine, nous analysons la Volkswagen Passat GTE 2019.

Nouvelle livraison d’offres Red Friday, cette semaine avec un jeu spécial! ce qui nous a laissé des produits de jeu à un prix assez avantageux.

Nos lecteurs parlent: quel est le premier jeu qui a laissé votre PC “obsolète”?

Nous nous retrouvons dans l’espace lointain, car nous avons trouvé de l’oxygène respirable dans une autre galaxie.

