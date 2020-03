Le meilleur contenu de la semaine en MC (CXCIX)

Nous terminons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez consulter en un coup d’œil dans ce sélection avec le plus pertinent:

Nous passons en revue le ASUS Zenbook Duo, l’élégance fonctionnelle dans un ordinateur portable vraiment innovant.

Quelles mises à jour amélioreront le plus les performances de votre PC?

Qu’est-ce qu’un hyperviseur? Quelles sont les différences entre VirtualBox, VMWare et Hyper-V?

Cinq processeurs qui sont un mauvais achat et que vous devriez éviter.

Comment sécuriser votre réseau domestique avec les mêmes outils de piratage que les “méchants” utilisent.

Une autre analyse a été le Seagate BarraCuda Fast SSD, un lecteur de stockage polyvalent externe.

Comment nettoyer et désinfecter votre ordinateur personnel en période d’isolement.

Série hebdomadaire avec VOD News 13/20: «The Mandalorian», le meilleur de Star Wars s’ouvre avec Disney +.

Et en parlant de séries (et bien plus), Disney + est déjà disponible en Espagne et revendique sa place auprès des franchises.

Xiaomi fonctionne sur un masque intelligent qui pourrait détecter les virus.

Et en parlant de virus, les vaccins COVID-19 seront efficaces et durables, suggèrent les dernières recherches.

Huawei présente ses nouveaux smartphones: P40, P40 Pro et P40 Pro +. Et aussi la Huawei Watch GT 2e: une montre intelligente plus polyvalente et moins chère.

Et Xiaomi a présenté ses smartphones Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 10 Lite 5G.

Et dans le même événement, il a annoncé les écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2.

La Chine poursuit son indépendance technologique avec son propre matériel et Linux.

Tous les jeux et annonces de la dernière Nintendo Direct Mini.

Premières impressions Half-Life: Alyx, une expérience unique pour la VR

Examen approfondi du robot culinaire MyCook Touch, il n’y a plus d’excuse pour ne pas cuisiner comme un pro.

Samsung a renforcé son catalogue de tablettes avec la Galaxy Tab A (2020), une tablette 4G peu coûteuse, et fera bientôt de même avec la Galaxy Tab S6 Lite.

Take-Two enregistre le domaine GTA VI et déchaîne la folie parmi les fans de la franchise.

Polaroid Maintenant une nouvelle vie pour les appareils photo instantanés?

Nos lecteurs parlent: vous souciez-vous du lancer de rayons?

Les meilleures offres de la semaine sont de retour un autre vendredi rouge.

Dans notre section moteur, c’était au tour de la Jeep Cherokee Overland.

Nous avons sorti le nouveau MuySeguridad et nous vous invitons à le rencontrer. Vous aimerez …

Nous terminons le résumé hebdomadaire par un article très spécial qui sort de notre contenu habituel, mais qui est très important pour nous de nos jours et que nous voulions partager avec les lecteurs: Un journalisme de qualité en période d’alarme. Il a été écrit par Fernando de Yarza López-Madrazo, président de l’Association mondiale des journaux et éditeurs (WAN-IFRA) et porte sur l’importance du journalisme en ces temps difficiles que nous avons dû traverser avec la pandémie de coronavirus.

