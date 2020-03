Le meilleur contenu de la semaine en MC (CXCV)

Nous terminons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez consulter en un coup d’œil dans ce sélection avec le plus pertinent:

Lancement d’un jeu spécial avec le plus attendu pour mars 2020.

Comment accélérer Windows 10, améliorer les performances et le maintenir en bon état.

Et un autre guide intéressant pour le système Google: comment exécuter Chrome OS à partir d’une clé USB sans toucher à votre système principal.

Cette semaine, nous avons analysé le kit de refroidissement liquide Corsair H100i RGB PRO XT.

Quel est le navigateur Web qui respecte le plus votre vie privée? La réponse vous surprendra.

Comment activer le mode sombre dans les principaux systèmes et applications

Cinq cartes graphiques qui sont un mauvais achat et que vous devriez éviter à tout prix.

Comment installer Android 9 sur PC avec la version finale du projet Android-x86.

Série hebdomadaire avec News VOD 09/20: «Altered Carbon», le recyclage qui ne fonctionne pas revient à Netflix.

À mesure que nous avançons, la Game Developers Conference 2020 est reportée par le coronavirus et les annulations. Identique à MWC 2020.

Huawei Mate Xs 5G: spécifications et prix du nouveau smartphone flexible Huawei.

Nous analysons également les écouteurs sans fil HyperX Cloud Flight S.

Et en parlant de ces petits appareils, vous avez la critique de Realme Buds Air, léger et avec un mode de jeu.

Comment partager un dossier à partir de Windows 10 avec SMB,

Baldur’s Gate 3 fait une grande première sur PAX East.

Latence dans les jeux: qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce plus important que la vitesse de votre connexion Internet?

Tout ce que nous savons sur l’iPhone 9, l’iPhone bon marché tant attendu d’Apple.

Des «torrents légaux» existent également et vous les trouverez ici.

Jouez votre musique localement sans complications avec ces cinq joueurs.

GOG vous permettra de retourner les jeux que vous n’aimez pas pendant 30 jours.

Surface Duo est-il plus proche que prévu?

La PS4 Pro et la Xbox One X sont moins chères que jamais, cela vaut-il la peine d’acheter?

Qu’est-ce que la charge USB rapide et pourquoi est-ce important pour votre smartphone?

Google Stadia vs. GeForce Now: quel service a le moins de ping?

L’Union européenne souhaite faciliter le remplacement des piles des smartphones.

Realme X50 Pro, un “superphone” avec 5G à prix moyen.

Le nouveau Sony Xperia 1 II est désormais officiel.

Honor présente son premier mobile 5G, de nouveaux ordinateurs portables et des produits sans services Google.

Le HTC Vive Cosmos Elite est maintenant disponible en pré-achat.

Vivo Apex 2020, un smartphone impressionnant qui se distingue par ses innovations.

Dans notre section dédiée au moteur cette semaine, nous analysons la Toyota Corolla 5p.

Dans l’article où nous demandons l’avis de nos lecteurs, nous demandons: Huawei devrait-il réutiliser Google Mobile Services?

Les meilleures offres de la semaine un autre vendredi rouge, ne le manquez pas.

L’entrée Le meilleur contenu de la semaine en MC (CXCV) est originaire de MuyComputer