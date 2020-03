Le meilleur contenu de la semaine en MC (CXCVI)

Nous terminons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez consulter en un coup d’œil dans ce sélection avec le plus pertinent:

Toutes les séries Marvel que l’on peut voir sur Disney +, le service VoD qui est sur le point d’arriver en Espagne.

À quoi sert le “mode divin” de Windows et comment est-il activé?

Cinq conseils pour améliorer les performances de votre ordinateur portable.

Comment les partitions de disque sont gérées dans Windows et pourquoi elles sont si utiles.

La PlayStation 2 fête ses 20 ans en tant que console la plus vendue de l’histoire.

Série hebdomadaire avec News VOD 10/20: les nouveaux «Amazing Stories» de Spielberg arrivent sur Apple TV +.

Quelle carte graphique vous devez choisir de jouer en 1080p: niveau minimum, recommandé et optimal.

Nous analysons Echo Show 8, le nouvel écran intelligent de l’assistant leader du segment: Amazon.

Oubliez les câbles et accédez à vos données n’importe où avec des solutions de stockage sans fil.

Nous avons également examiné le Ducky One 2 RGB, un clavier de jeu hautes performances.

AMD présente la série Radeon RX Navi 2X basée sur RDNA 2.

Et en parlant de graphiques, voici cinq cartes graphiques qui sont un mauvais achat et que vous devriez éviter à tout prix.

Windows XP était très populaire, mais que signifient les initiales XP?

Comment installer Android 9 sur PC avec la version finale du projet Android-x86.

Le mode sombre de WhatsApp est désormais accessible à tous et vous pouvez donc l’activer.

Et si vous souhaitez utiliser ce mode spécial de visualisation dans d’autres applications ou systèmes, voici un guide récent avec beaucoup d’entre eux.

Xiaomi a présenté le Black Shark 3 et le Black Shark 3 Pro, les spécifications et le prix.

Windows 10 a un grave problème d’incohérence, et Microsoft devrait le résoudre immédiatement.

Beaucoup de Windows 10 comme chaque semaine: Microsoft conserve les Live Tiles, mais améliorées et intégrées dans le menu Démarrer.

Vous pouvez donc déverrouiller un iPhone … avec un smartphone Android.

Oppo annonce son nouveau haut de gamme, le Find X2 Pro et Find X2. Et aussi l’Oppo Watch, sa première montre intelligente.

Et Motorola présente le Moto G8, un terminal milieu de gamme qui a assez compliqué.

DuckDuckGo lance Racker Tracker pour améliorer la confidentialité.

GPD Win Max, une machine de jeu portable vraiment unique.

Les ordinateurs portables de jeu seront plus puissants que jamais avec les graphiques RTX 20 Super Mobile.

Plus de téléphones: Oppo Reno3 Pro, un autre smartphone avec de bonnes fonctionnalités et un bon prix.

Nos lecteurs parlent: combien êtes-vous prêt à payer pour qu’une carte graphique joue en 4K?

Nouvelle livraison d’offres du Vendredi Rouge, spéciale aujourd’hui Fête des Pères! Avec de bons cadeaux à prix réduit.

Google I / O 2020, l’avant-dernier événement annulé par le coronavirus.

Apple utilisera des mini écrans LED sur le nouveau MacBook Pro et cinq autres ordinateurs.

Dans notre section du moteur cette semaine, nous analysons la Fiat 500 Abarth 595 Competizione.

Nous allons dans l’espace car le nouveau Mars Rover a un nom, il s’appellera Persévérance et sera prêt en février de l’année prochaine.

Et dans l’univers profond, nous terminons avec au revoir à SETI @ home après plus de vingt ans à chercher de la vie sur d’autres planètes. Sans succès.

