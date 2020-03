Le meilleur contenu de la semaine en MC (CXCVII)

Nous terminons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez consulter en un coup d’œil dans ce sélection avec le plus pertinent:

Comment suivre l’expansion de COVID-19, éviter la désinformation et prévenir l’épidémie. Des nouvelles pleines d’espoir arrivent de Chine qu’il s’agit d’une question de temps pour son contrôle et sa guérison ultérieure … si nous faisons tous notre part en suivant les recommandations de soins et d’hygiène corporelle et respiratoire, et surtout en limitant les contacts et dans un exercice de responsabilité individuelle en restant à la maison . # Restez à la maison

Et lié au coronavirus: comment survivre 15 jours à la maison … sans s’ennuyer, avec des séries, des jeux vidéo, des livres, des sports …

Les dernières nouvelles de l’année: Méfiez-vous des fausses cartes Coronavirus, ce sont des logiciels malveillants qui infectent les PC pour voler des mots de passe.

Nous mettons à jour l’un de nos excellents guides: les cartes graphiques NVIDIA et AMD équivalentes avec toutes les générations et tous les modèles.

Les points de restauration Windows sont la meilleure bouée de sauvetage contre une défaillance du système.

Est-il possible de monter un PC pour jouer en 4K pour moins de 1000 euros?

La PS5 continue de créer de la confusion et les récentes fuites ne font qu’empirer les choses.

News VOD 11/20: ‘Kingdom’, la série de zombies Netflix qui vous surprendra.

Xiaomi présente le Redmi Note 9 en deux versions et à un prix exceptionnel.

NVIDIA Ampere démocratisera le traçage des rayons et utilisera le processus 10 nm de TSMC.

Windows 10 présente moins de vulnérabilités logicielles que Linux, MacOS et Android.

Des choses qui ruinent votre Wi-Fi et que vous n’avez probablement pas prises en compte.

Le droit de réparer les smartphones, tablettes et ordinateurs portables sera possible en Europe en 2021.

Comment changer la lettre de WhatsApp pour les personnes âgées.

Nouveau matériel Apple pour 2020: iPhone 9, iPad Pro, Apple TV, Watch 6 et AirTags.

Les ordinateurs portables avec Ryzen Mobile 4000 sont arrivés sur le marché et devraient être un coup de pouce pour AMD.

Prix ​​Huawei P40 et Huawei P40 Pro: plus chers que la génération précédente.

AMD fait baisser le prix du Ryzen 3000 entre 25 et 50 dollars, selon le modèle.

Bethesda publie les exigences finales pour la bande-annonce de personnalisation de DOOM Eternal et Doom Slayer.

Dans notre section moteur, nous analysons le Jeep Wrangler Rubicon.

Et un peu de science: il y a des millions d’années, les jours étaient 30 minutes plus courts sur Terre.

Nos lecteurs parlent: quel a été le composant le plus cher que vous ayez acheté?

Nous terminons avec les meilleures offres de la semaine dans un nouveau vendredi rouge.

L’entrée Le meilleur contenu de la semaine en MC (CXCVII) est un original de MuyComputer