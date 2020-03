Le meilleur contenu de la semaine en MC (CXCVIII)

Nous terminons dimanche avec la compilation de meilleur contenu que nous avons publié dans MC tout au long de la semaine et que vous pouvez consulter en un coup d’œil dans ce sélection avec le plus pertinent:

Dix ordinateurs portables et convertibles pour répondre à la demande de loisirs et de travail à domicile, qui augmente en raison de la pandémie de coronavirus et de l’isolement dans les foyers de nombreux pays.

Que jouent les éditeurs MC pendant la quarantaine? Vous pouvez nous parler de vos jeux préférés pour l’isolement dans les commentaires.

Et à cet égard, le gouvernement espagnol a prolongé l’état d’alerte de 15 jours. C’était prévu, mais cela demande un autre grand effort citoyen. Sauf pour certains inconscients, la société espagnole se conforme. Beaucoup d’encouragement à tous.

Analyse de DOOM Eternal sur PC: un candidat ferme pour le meilleur jeu d’action de 2020.

Sony a présenté la PS5: spécifications finales et tout ce que vous devez savoir.

Et Microsoft a fait de même avec la Xbox Series X, vue éclatée et premier aperçu.

Apple a présenté les nouveaux iPad Pro 2020 et affiné l’expérience d’utilisation de leurs tablettes un peu plus.

Apple a également présenté le MacBook Air 2020, avec un nouveau clavier et deux fois les performances et le stockage, et a terminé en mettant à jour le Mac mini.

Série hebdomadaire avec VOD News 12/20: ‘Westworld’ sort le troisième, sur HBO.

Un autre examen de la semaine concernait les écouteurs Razer Kraken X, le champion des poids plumes.

Améliorez votre connexion Wi-Fi en utilisant le canal le moins saturé avant l’avalanche de trafic.

Microsoft présente DirectX 12 Ultimate: une révolution qui unifie la Xbox Series X et le PC.

Khronos publie Vulkan Ray Tracing, accélération du lancer de rayons dans l’API ouverte.

Nous avons également analysé le jeu Surviving The Aftermath, repensant nos actes

Quel type d’installateurs de logiciels pour Windows connaissez-vous? À quoi servent-ils?

HMD Global a présenté cette semaine ses nouveaux mobiles. Le Nokia 8.3 pour le haut de gamme et le Nokia 5.3, un milieu de gamme avec Android One à un prix raisonnable.

AMD Radeon RDNA 2 et ray tracing: retour vers le passé avec des résolutions 1080p et 30 FPS

Le DOOM Eternal Denuvo a déjà été battu et vous ne pouvez pas imaginer à quel point il a été facile. Bien sûr, c’est un jeu qui mérite d’être acheté.

Purism Librem Mini, un mini-PC Linux puissant axé sur la confidentialité.

Microsoft montre l’avenir de l’interface Windows 10.

Compléter les informations des nouvelles consoles: PS5 vs Xbox Series X, qui est plus puissant?

YouTube rejoint Netflix avec la baisse de qualité de la vidéo en streaming.

La qualité vidéo ne sera pas la seule chose qui souffre dans les services VOD.

Nos lecteurs parlent: que pensez-vous du matériel PS5?

Nouvelle livraison d’offres Red Friday avec les meilleures remises de la semaine.

L’entrée Le meilleur contenu de la semaine en MC (CXCVIII) est un original de MuyComputer