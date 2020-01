Le CES 2020 nous a apporté de nouvelles montres intelligentes, des Chromebooks, des gadgets pour la maison intelligente et même quelques téléphones. Voici quelques-uns de nos favoris que nous avons choisi de récompenser cette année.

Chromebook Samsung Galaxy

Le Chromebook Galaxy est un Chromebook super mince, super léger et super premium, probablement la chose la plus premium de ce côté d’un Pixelbook, qui à bien des égards, il succède à.

Oui, c’est un Chromebook à 1000 $. Mais il possède un processeur quad-core Intel de 10 W 15 W beaucoup plus puissant et un superbe écran OLED de 13 po. En savoir plus

Le meilleur du CES 2020: Nos meilleurs choix au plus grand salon de la technologie ont été écrits par la formidable équipe d’Android Police.