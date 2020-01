Le meilleur équipement de rentrée pour les enfants australiens

C’est la même vieille histoire tous les mois de janvier – la nouvelle année marque le début d’une époque détestée par les enfants et les parents, grâce à une nouvelle année scolaire qui élève sa tête intimidante. On rappelle aux enfants de ranger leurs cadeaux de Noël afin qu’ils puissent se préparer à frapper les livres, tandis que les parents s’efforcent de trouver les meilleures fournitures de rentrée pour donner à leur enfant un avantage sur la compétition.

Bien que certaines fournitures pour la rentrée n’aient pas changé – comme le recours à des manuels lourds et le besoin de papeterie – la technologie en constante évolution a changé la façon dont nos enfants sont enseignés à l’école. Les ordinateurs portables et les tablettes deviennent de simples éléments essentiels dans un sac à dos ces jours-ci, et pas seulement pour les étudiants universitaires.

L’envoi de vos enfants à l’école signifie qu’après un certain âge, vous voudrez garder un œil sur eux, ils auront donc besoin d’un téléphone portable. Même les vêtements portables pour enfants deviennent populaires ces jours-ci.

Avec autant de choix technologiques, il peut être difficile pour les parents de faire le bon choix. Nous avons donc répertorié ici quelques éléments essentiels de la technologie pour vous aider à affiner votre recherche des meilleurs fournitures pour la rentrée. Et il n’est pas non plus nécessaire de dépenser trop d’argent – nous avons répertorié une option premium et une option budgétaire afin que vous puissiez décider quel pourrait être le meilleur choix pour vous et vos enfants.

Meilleurs ordinateurs portables pour la rentrée

(Crédit d’image: Future)

1. Dell XPS 13

L’ordinateur portable phare pour tenir la distance

Cela pourrait être une proposition coûteuse, mais le XPS 13 est en tête de nos meilleurs graphiques pour ordinateurs portables depuis des années pour une très bonne raison. C’est une centrale électrique et, à chaque nouvelle itération, elle ne fait que s’améliorer. Nous admettons que cela pourrait être une option qui s’adresse davantage aux étudiants de l’université, mais c’est aussi une excellente option pour le lycée, et elle restera jusqu’à ce que votre enfant ait obtenu son diplôme de l’université quelques années plus tard. Il existe un nouveau modèle à partir de 2019 qui serait la dernière option, mais cela signifie également que vous pourrez trouver une itération plus ancienne pour moins.

Lisez notre en profondeur Dell XPS 13 évaluation

(Crédit d’image: Microsoft)

2. Microsoft Surface Go

La tablette qui fait le parfait 2 en 1

Cet appareil plutôt beau pourrait passer sous le radar si vous cherchez un ordinateur portable, mais ne négligez pas Microsoft Surface Go. Il s’agit de l’une des meilleures tablettes Windows disponibles à ce jour – il vous suffit d’ajouter un clavier pour en faire un 2-en-1 pratique et très portable. Il peut avoir des entrailles à faible coût, mais ne les laissez pas vous tromper: Microsoft a conçu cet appareil pour prendre en charge le travail scolaire et plus encore. Étant l’un des plus beaux appareils du marché, c’est un excellent équilibre entre style, coût et performance.

Lisez notre en profondeur Examen de Microsoft Surface Go

Meilleur Chromebook de rentrée

(Crédit d’image: Future)

1. Acer Chromebook Spin 13

Une option premium avec un design convertible

Les Chromebooks ont été conçus pour l’enseignement, fonctionnant sur un système d’exploitation Chrome léger. Cependant, si vous pensez que votre travail scolaire aura besoin d’un peu plus de ce qu’un Chromebook de base peut offrir, alors cet Acer de 13 pouces est le chemin à parcourir. Propulsé par une puce Intel Core i3 – i5 U-Series de 8e génération et doté de 4 Go ou 8 Go de mémoire système, il y a un sérieux grognement sous le capot. C’est aussi un appareil plutôt élégant, avec son corps en aluminium et son écran QHD.

Lisez notre en profondeur Test du Acer Chromebook Spin 13

(Crédit d’image: Future)

2. Chromebook HP 14

Concilier valeur et design

Si le seul objectif de l’achat d’un ordinateur portable pour la rentrée scolaire est la navigation sur Internet et la réalisation de travaux, le HP Chromebook 14 permettra à vos enfants de passer toute l’année scolaire en toute simplicité. Il s’agit de l’un des rares Chromebooks officiellement disponibles en Australie et à un prix abordable également. Vous devez garder à l’esprit que la durée de vie et les performances de la batterie ne correspondront pas à celles d’un ordinateur portable classique, mais il s’agit certainement de l’un des meilleurs Chromebooks actuellement disponibles en dessous.

Lisez notre en profondeur HP Chromebook 14 évaluation

Meilleures tablettes de rentrée

(Crédit d’image: Future)

1. Apple iPad 10.2

La meilleure tablette pour le travail scolaire

Pour rechercher des devoirs et faire d’autres travaux scolaires, l’iPad 10.2 2019 est le choix parfait. Il remplace le modèle 2018 de 9,7 pouces, ce qui signifie qu’il y a un écran légèrement plus grand à un prix décent. Certes, il n’est pas aussi puissant que les dernières versions Pro de la tablette d’Apple, mais son chipset est très performant. Prêt à l’emploi, il exécutera iPadOS qui offre toutes les dernières fonctionnalités du géant de la technologie, en plus de fonctionner avec l’Apple Pencil et le Smart Keyboard. La durée de vie de la batterie est également assez bonne, avec jusqu’à 10 heures sur une seule charge.

Lisez notre en profondeur Apple iPad 10.2 (2019) évaluation

(Crédit d’image: Future)

2. Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)

En 2019, Samsung a actualisé la ligne Tab A avec un tout nouveau modèle avec un écran de 10,5 pouces. Son chipset Snapdragon 450 n’est pas aussi puissant que celui trouvé sur l’iPad mentionné ci-dessus, mais il a suffisamment de puissance pour rester au top des devoirs ou des devoirs. Il fonctionne sur Android, donc l’expérience utilisateur sera différente de celle d’un produit Apple, mais c’est moins cher que d’obtenir l’iPad 10.2 2019. Il n’y a pas de scanner d’empreintes digitales sur l’onglet A, mais la sécurité dépendra du mot de passe de l’utilisateur et, contrairement à l’iPad, ne prend pas en charge le griffonnage ou l’écriture directement sur l’écran avec un stylet.

Meilleur smartphone pour la rentrée

(Crédit d’image: TechRadar)

1. Apple iPhone XR

Un téléphone premium «abordable»

Tout dépend de la puissance de la marque pour les enfants de nos jours, donc si vous cherchez à traiter votre enfant avec l’un des meilleurs smartphones du marché, l’iPhone XR est définitivement dans cette catégorie. Il n’a peut-être qu’une seule caméra, mais il est très performant, tandis que le chipset A12 Bionic sous le capot lui donne beaucoup de grognement. Avec iOS 13 et la nouvelle application Find My d’Apple, vous pouvez garder un œil sur vos enfants à tout moment, mais la mise en garde ici est que vous ne pouvez le faire que sur un autre iPhone ou MacBook. La meilleure caractéristique de l’iPhone XR, cependant, est son excellente autonomie – il peut durer toute la journée pour l’utilisateur moyen, ce que les iPhones avant celui-ci ne pouvaient pas faire.

Lisez notre en profondeur Courte critique de l’iPhone XR d’Apple

(Crédit d’image: Future)

2. Google Pixel 3a

Le smartphone milieu de gamme qui obtient un A

Loin de ressembler à une version moins chère de ses frères et soeurs phares plus chers, le Google Pixel 3a est un puissant téléphone de milieu de gamme avec un ensemble de fonctionnalités très complet, y compris le même appareil photo que sur le Pixel 3. Il est également rare de voir un 5.6- écran OLED pouces à ce prix, mais l’écran du combiné est magnifique. Et étant un combiné Google, il est sûr d’obtenir d’abord toutes les mises à jour du système d’exploitation et de la sécurité. Cependant, c’est un corps en plastique et n’est pas résistant à l’eau, donc vos enfants devront certainement être un peu prudents avec lui.

Lisez notre en profondeur Avis sur Google Pixel 3a

Meilleur stockage portable pour la rentrée

(Crédit d’image: Future)

1. Samsung Portable SSD T5

La meilleure solution de sauvegarde que l’argent puisse acheter

Il est incroyablement rapide et est livré avec un câble USB-C à USB-C et USB-C à USB-A dans la boîte, donc peu importe le type d’ordinateur portable utilisé par votre enfant. La série Samsung T5 de SSD portables est disponible en différentes couleurs et en versions 500 Go, 1 To et 2 To. Avec des vitesses de lecture moyennes d’environ 500 Mo / s et des vitesses d’écriture d’environ 350 Mo / s, c’est l’une de nos solutions de stockage préférées. S’il y a des informations sensibles qui doivent être stockées sur l’appareil, ou si vos enfants veulent simplement garder leurs devoirs à l’abri des regards indiscrets, le SSD peut être protégé par mot de passe si nécessaire. Il est incroyablement portable, mesurant seulement 74 x 57 x 10,5 mm et ne pesant que 51 g, mais toute cette incrédulité a un prix élevé.

Lisez notre en profondeur Samsung Portable SSD T5 examen

(Crédit d’image: Future)

2. G-Technology G-Drive Mobile

Si vous êtes prêt à sacrifier la vitesse pour l’espace, vous pouvez accrocher un disque dur portable G-Technology G-Drive Mobile pour moins de 150 $ AU pour une option de 1 To. Le G-Drive Mobile est également livré avec un câble USB-C et USB-A, il peut donc être branché sur n’importe quel PC ou ordinateur portable. Gardez à l’esprit que l’appareil a été conçu pour fonctionner avec des Mac hors de la boîte, mais il peut facilement être formaté pour fonctionner avec une machine Windows sans aucune perte de vitesse. Bien qu’il ne soit pas aussi rapide qu’un SSD, il offre une vitesse allant jusqu’à 130 Mo / s, ce qui est tout à fait respectable et suffisant pour les travaux scolaires.

Lisez notre en profondeur Examen du disque dur portable G-Drive G-Drive Mobile USB-C

Les meilleurs écouteurs de rentrée

(Crédit d’image: Bose)

1. Bose SoundLink Around-Ear Wireless II

Le son signature de Bose à un prix plus abordable

Bien qu’il n’ait pas les capacités d’annulation de bruit du Bose QC35 II plus premium ou du plus récent (et plutôt étrangement nommé) Bose Noise Cancelling Headphones 700, le SoundLink Around-Ear Wireless est merveilleusement confortable à porter pendant de longues périodes et offre la même scène sonore que ses frères et sœurs plus chers. Vous obtiendrez jusqu’à 15 heures de lecture sur une seule charge, et toutes les commandes nécessaires à la musique et aux appels téléphoniques peuvent facilement être utilisées en les sentant. Il y a aussi un très bel étui de transport pour les transporter, afin que vos enfants ne ruinent pas les oreillettes en faisant entrer et sortir les canettes de leurs sacs à dos.

(Crédit d’image: Jabra)

2. Jabra Elite 65t

Coupez les câbles et obtenez un son superbe

Ce n’était pas tout à fait l’option «budget» lors de son lancement, mais avec les nouveaux écouteurs 75t qui font leur chemin vers les détaillants, les vrais écouteurs sans fil 65t vont maintenant devenir moins chers. Ils sont déjà disponibles pour moins de 200 $ sur Amazon sur une base régulière, mais nous nous attendons à ce que le prix baisse encore, en particulier lors des grosses ventes. Les 65t sont l’un des meilleurs vrais ensembles sans fil, avec une excellente qualité sonore et des basses décentes, que la plupart des «bourgeons de cette catégorie ne peuvent pas atteindre». Il y a environ 5 heures d’autonomie pour chaque écouteur, mais l’étui de chargement ajoute 15 heures supplémentaires. Et ils sont confortables à porter avec plusieurs embouts d’oreille expédiés dans la boîte pour un ajustement parfait. Ils sont l’équilibre parfait entre le son, les fonctionnalités, la convivialité et, maintenant, le rapport qualité-prix.

Lisez notre en profondeur Test du Jabra Elite 65t

Meilleurs vêtements de rentrée

(Crédit d’image: Spacetalk)

1. Montre Spacetalk

La sécurité de votre enfant est inestimable

Si vous êtes inquiet pour la sécurité de vos enfants, la montre Spacetalk est un excellent moyen de rester en contact avec eux. Il s’agit essentiellement d’un téléphone, d’une montre et d’un tracker GPS réunis dans un seul appareil. Il n’y a pas d’applications ou de jeux sur la montre intelligente pour distraire vos enfants, pas même un appareil photo, un navigateur Internet ou un accès aux médias sociaux – il a été conçu pour que vous puissiez garder le contact avec votre enfant si vous ne voulez pas lui donner un smartphone de leur propre. Votre enfant pourra vous appeler via la montre intelligente ou recevoir des appels de votre part, tout en vous donnant un contrôle total sur la liste de contacts en vous permettant de bloquer les numéros. Vous pouvez voir leur emplacement à tout moment sur l’application compagnon et même configurer des «zones de sécurité» – si votre enfant s’éloigne de cette zone, vous recevez une notification. Mieux encore, il existe un bouton SOS qui compose automatiquement votre numéro. Si vous ne répondez pas, il passera par la liste de contacts jusqu’à ce que quelqu’un le fasse. C’est l’un des meilleurs vêtements portables pour enfants fabriqués par une entreprise australienne.

(Crédit d’image: Future)

2. Fitbit Ace 2

Encouragez votre enfant à atteindre ses objectifs

Il existe quelques excellents choix en matière de vêtements de fitness pour enfants, mais le Fitbit Ace 2 fait son chemin dans ce guide d’achat car il convient également aux enfants plus âgés – idéal pour les enfants de 6 ans et plus, du moins selon Fitbit. L’Ace 2 est fondamentalement l’Inspire dans un étui et une sangle adaptés aux enfants, avec une batterie rechargeable qui durera jusqu’à cinq jours avant d’avoir besoin de temps sur le secteur. Il résiste à l’eau jusqu’à 50 m, donc un peu de pluie ne sera pas un problème, tout en faisant un excellent travail pour suivre les activités et les calories de vos enfants. Lorsqu’un objectif est atteint, l’écran affiche des animations amusantes. Il fonctionne bien avec l’application Fitbit et peut également prendre en charge les notifications via un moteur de vibration.

Meilleures imprimantes de rentrée

(Crédit d’image: HP)

1. Imprimante HP Tango Smart Home

L’impression obtient une activation vocale

Il s’agit d’une imprimante / scanner assez compacte, parfaite pour les petits espaces, et fonctionne via l’application HP Smart disponible pour les appareils iOS et Android, et n’a pas besoin d’une connexion Wi-Fi pour configurer les tâches d’impression. Le Tango fonctionne entièrement sans fil, grâce à sa connexion réseau bidirectionnelle basée sur le cloud, et n’a pas de ports pour brancher un PC. Il est convivial et peut être connecté à votre haut-parleur intelligent Alexa ou Google Assistant (si vous en avez un) pour une impression vocale facile également. Les cartouches de remplacement, cependant, peuvent être coûteuses et, malheureusement, HP n’a pas encore introduit son programme Instant Ink en Australie, bien qu’il fonctionne aux États-Unis et en Europe depuis quelques années maintenant.

(Crédit d’image: Canon)

2. Canon PIXMA Home TS5160

Un tout-en-un pour les petits budgets

Si vous n’êtes pas trop enclin à faire des folies sur une imprimante, cette option de Canon est merveilleusement abordable. À un peu moins de 70 $ AU, vous pouvez imprimer et numériser autant de fois que nécessaire. L’imprimante dispose même d’une fonction “recto verso automatique” qui imprime automatiquement sur les deux faces du papier, et la configuration d’un compte Pixma Cloud Link vous permettra d’imprimer tout ce qui se trouve dans Google Drive, Dropbox, OneDrive ou tout autre service cloud. Vous pouvez même imprimer à partir de Facebook ou Instagram. Le Pixma Home TS5160 est couvert par le programme d’assistance à l’impression de Canon, où vous recevrez des instructions étape par étape sur la configuration de l’appareil (bien que ce soit facile à faire de toute façon) et tout défaut détecté au cours de la première année d’achat verra l’imprimante remplacée sans frais.

Divers

(Crédit d’image: Satechi)

Meilleur concentrateur USB-C de rentrée: adaptateur multi-ports en aluminium Satechi V2

Les ports des nouveaux ordinateurs portables changent. Les ports USB-C ou Thunderbolt plus rapides deviennent lentement et régulièrement la norme. Donc, si le nouvel ordinateur portable de votre enfant n’a pas les ports nécessaires pour brancher, disons, un câble USB 3.0, ce concentrateur Satechi en propose 7 différents et comprend un lecteur de carte SD, un port HDMI 4K et un port Ethernet Gigabit. Tous ces ports ont un prix et ce n’est certainement pas l’option la moins chère, mais c’est l’un des meilleurs. Les ports sont bien espacés, donc brancher quelque chose ne nécessitera pas de jongler avec les câbles et les fils.

(Crédit d’image: Future)

Meilleur chargeur portable pour la rentrée: Anker PowerCore 20100

Pour quand vous avez besoin de beaucoup de jus

Il peut être un peu volumineux, mais il n’y a pas de meilleur chargeur portable que l’Anker PowerCore 20100. La grande capacité signifie que les appareils portables de vos enfants ne manqueront pas de jus, en particulier pendant les périodes de crise. Si les téléphones et les tablettes de vos enfants prennent en charge PowerIQ ou Voltage Boost haute vitesse, une charge rapide est également disponible. La charge rapide n’est pas aussi efficace que la technologie QuickCharge de Qualcomm, mais l’Anker PowerCore 20100 est toujours l’un des meilleurs que vous puissiez obtenir. C’est aussi un excellent rapport qualité / prix car il coûte bien en dessous de la barre des 100 AU $ en Australie.

(Crédit d’image: Future)

Meilleur appareil photo de rentrée: Canon PowerShot G7X Mark III

Un viseur avec des options manuelles

Si votre enfant a une séquence artistique et souhaite prendre un cours de photographie, le Canon PowerShot G7 X Mark III est l’un des meilleurs tireurs compacts du marché. C’est génial si votre enfant souhaite devenir une star de YouTube, avec une qualité vidéo 4K vraiment bonne. La petite caméra dispose d’un port micro pour le son et de capacités de diffusion en direct sur YouTube disponibles à bord. Il y a aussi un filtre ND intégré pour gérer les lumières vives, et l’écran LCD relevable est le rêve d’un vlogger. Si c’est votre enfant qui le souhaite, cet appareil photo grandira avec lui, le mode manuel permettant aux enfants de perfectionner leurs compétences. Il n’y a pas de viseur ici, mais pour moins de 1000 AU $, c’est un excellent achat.