Le meilleur film de James Bond de Pierce Brosnan n’est pas un classique de 007

Le meilleur de Pierce Brosnan James Bond Le film est GoldenEye de 1995 et pourtant il n’est pas considéré comme un film 007 classique par les fans de la même manière que Goldfinger et Casino Royale sont loués. Avec le 25ème film de Bond, No Time To Die, considéré comme le chant du cygne du mandat immensément populaire de Daniel Craig en 007, il convient de rappeler que GoldenEye de Brosnan a réussi à amener James Bond dans les années 1990. Cependant, une série de facteurs indépendants de la volonté de l’acteur ont entaché sa course en tant que legs de James Bond et GoldenEye, malgré le fait que Pierce Brosnan lui-même était aussi fringant et idéal que 007.

GoldenEye était le 17ème film de Bond et le premier en 6 ans après le temps de Timothy Dalton en 007 dans The Living Daylights de 1987 et License to Kill de 1989. Les droits sur les films de James Bond ont été entraînés dans un gâchis juridique grâce au chaos entre MGM, United Artists et Eon Productions; au cours de cette période tumultueuse, Dalton se retira sous le nom de James Bond. En tant que producteurs de la franchise, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont choisi Pierce Brosnan comme nouveau 007; Ironiquement, Brosnan était le choix préféré pour remplacer Roger Moore une décennie auparavant, mais Pierce n’a pas pu échapper à son engagement dans la série télévisée Remington Steele. GoldenEye a également été le premier film de Bond à ne pas être basé sur des éléments du créateur de 007, Ian Fleming (à l’exception de son titre, qui était le nom de la retraite chic de Fleming en Jamaïque où il a écrit les romans de Bond).

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Les 8 acteurs qui ont joué James Bond dans un film

Au cours de la période de six ans entre License to Kill et GoldenEye, la politique mondiale réelle a changé: la guerre froide a pris fin, le mur de Berlin est tombé et l’Union soviétique s’est effondrée. James Bond étant un agent secret né pendant la guerre froide, GoldenEye recontextualiserait 007 – “un dinosaure sexiste et misogyne” et “relique de la guerre froide” – pour le nouvel ordre mondial des années 1990. Cependant, alors que Dalton’s Bond est devenu moins promiscuité dans les années 1980 en réponse à l’épidémie de sida, Brosnan retournerait 007 à ses manières féminisantes – mais il serait en partie tenu en échec par une nouvelle femme M (Judi Dench). En fait, tous les personnages de soutien de Bond ont été refondus pour GoldenEye à l’exception de Q de Desmond Llewleyn, inaugurant un nouveau départ pour la saga. La scène était prête pour que GoldenEye devienne un retour à la gloire pour 007 – ce qu’elle était – jusqu’à ce que la série de 4 films de Brosnan finisse par ruiner par inadvertance la franchise James Bond, les forçant à recommencer avec Daniel Craig.

GoldenEye a redémarré avec succès Soft James Bond dans les années 1990

GoldenEye a été un début fracassant pour James Bond de Pierce Brosnan. Le film était une superproduction qui a rapporté 351 millions de dollars dans le monde – assez pour être le 4e film le plus rentable de 1995 – et c’était le film Bond le plus réussi depuis Moonraker de Roger Moore en 1979. GoldenEye comptait également deux des méchants les plus mémorables de la franchise: Sean Bean comme Alec Trevalyan AKA 006 et Famke Janssen comme sa femme de main, Xena Onatopp, qui a provoqué de manière provocante ses victimes entre ses jambes pendant les rapports sexuels. La mission de 007 pour empêcher l’ancien 006 d’attaquer Londres avec le satellite GoldenEye émettant des EMP a amené Bond d’un casino à Monte Carlo à un changement de char anti-émeute dans les rues de Moscou, à un slugfest avec Trevalyan au sommet d’une antenne parabolique à Cuba. Et même s’il se sentait toujours comme James Bond, Pierce Brosnan a fusionné le cool sans effort de Sean Connery et l’esprit rusé de Roger Moore, et il a accru le statut de héros d’action de Bond pour rivaliser avec les Stallones et Schwarzeneggers de l’époque.

En tant que redémarrage en douceur des films Bond, GoldenEye a été un triomphe et même sa chanson thème, écrite par Bono et The Edge et interprétée par Tina Turner, a évoqué l’ambiance vintage de la ballade Goldfinger de Shirley Bassey. GoldenEye a prouvé avec succès que James Bond appartenait dans les années 90, mais il y avait quelques lacunes dans l’armure du nouveau 007. Certains des dialogues de GoldenEye peuvent être cités, mais dans l’ensemble, Bond s’est fortement appuyé sur des doubles sens et des jeux de mots écoliers dignes de grimace (cela ne ferait qu’empirer à mesure que la course de Brosnan se poursuivait). De plus, sans les histoires d’espionnage de crackerjack de Fleming pour servir de base de référence, l’intrigue était absurde et s’est transformée en une série d’explosions et de pièces d’action. Pourtant, GoldenEye a fonctionné, et il a été bien reçu, mais était-ce un film Bond classique? Pas vraiment; GoldenEye est plus une confection et un spectacle que les fans ne pouvaient pas prendre au sérieux comme ils le feraient Casino Royale 19 ans plus tard. Pierce Brosnan méritait de jouer dans un film Bond encore meilleur … mais il ne l’a jamais compris.

Mais le véritable héritage de GoldenEye est le jeu vidéo, pas le film

Remarquablement, l’héritage de GoldenEye a été cimenté pendant une génération non pas par le film lui-même mais par son adaptation au jeu vidéo. GoldenEye 007 est sorti sur Nintendo 64 en 1997 et c’est un blockbuster au succès immense qui a popularisé les jeux de tir à la première personne. De plus, GoldenEye a inauguré des jeux multijoueurs à 4 afin que quatre amis puissent s’affronter simultanément. Le jeu vidéo GoldenEye a vaguement adapté l’intrigue du film, mais a également intégré des personnages de l’héritage Bond comme Oddjob de Goldfinger et des armes célèbres de films passés, comme le pistolet d’or éponyme de The Man With The Golden Gun. GoldenEye 007 a été salué comme l’un des plus grands jeux vidéo de tous les temps et est sans doute encore plus apprécié par les joueurs que le film GoldenEye par les fans de Bond.

Connexes: chaque titre de film de James Bond expliqué

Le reste des films Bond de Pierce Brosnan étaient mauvais

En fin de compte, ce qui a vraiment souillé GoldenEye et l’héritage de Pierce Brosnan en tant que James Bond, ce sont les trois films qui ont suivi. Bond de Brosnan est revenu dans Tomorrow Never Dies en 1997, The World Is Not Enough en 1999 et Die Another Day en 2002, et ce défilé de films s’est sans doute aggravé au fur et à mesure qu’ils se poursuivaient. Les problèmes avec les films Bond de Brosnan – le dialogue embarrassant et les intrigues absurdes – n’ont été qu’exacerbés. De plus, les films se sont livrés à des cascades dans les rôles de Bond Girl dans chaque film: Michelle Yeoh est devenue le compagnon du héros d’action de Bond et Teri Hatcher était son amour pour Tomorrow Never Dies, Denise Richards a joué le physicien nucléaire le moins crédible du monde dans The World Is Not Enough et Halle Berry se sont transformés en Die Another Day en tant que contrepartie de Bond à la CIA, Jinx (qui n’a pas réussi à obtenir son propre spin-off).

Dans les années 1990, les plus gros blockbusters étaient des films d’événements comme Independence Day, Armageddon et Titanic – et la série Bond de Brosnan a eu du mal à rivaliser à leur niveau. Les trois derniers films de Pierce 007 ont fait monter les enchères avec des explosions et un spectacle caricatural, atteignant son point culminant avec Bond conduisant une voiture invisible à travers une toundra gelée dans Die Another Day. GoldenEye a au moins tenté de maintenir le placage de sophistication trouvé dans les films Bond classiques de Connery et Moore, mais les films ultérieurs de Brosnan sont devenus de plus en plus exagérés et oubliables. Malheureusement, le contrat de quatre photos de Brosnan en 007 a pris fin sans qu’il ait pu jouer dans un très bon film de James Bond avant de se retirer du rôle en 2004.

Bond de Brosnan est la raison 007 redémarré avec Daniel Craig

Au moment où Pierce Brosnan a terminé son quatrième et dernier film de James Bond, le paysage cinématographique avait encore changé. Les films de super-héros comme Spider-Man de Sam Raimi ont établi de nouveaux records au box-office et ont inauguré la domination du genre dont Marvel Studios jouit actuellement. Pendant ce temps, les films extravagants de Bond de Brosnan semblaient immédiatement vieux grâce à l’arrivée de Matt Damon dans le rôle de Jason Bourne, qui a galvanisé le genre du film d’espionnage international avec le grain, la tension et la violence fulgurante qui manquaient aux films Bond. La franchise James Bond a dû réagir et, avec Brosnan hors de l’image, leur solution pour rivaliser avec les films Bourne et les super-héros était de recommencer à zéro et de redémarrer 007 pour la nouvelle ère. Par inadvertance, Pierce Brosnan est devenu le dernier James Bond à partager l’héritage et la continuité qui ont commencé avec Sean Connery et le Dr No en 1962.

Le Casino Royale de 2006, qui a lancé une nouvelle continuité de Bond avec Daniel Craig comme super espion, a été un succès monumental qui a suscité les critiques et les éloges des fans qui ont échappé aux films de Brosnan, même GoldenEye. Bond de Brasher et plus vulnérable de Craig était même favorablement comparé à Connery comme le meilleur 007. Bien que Quantum of Solace ait un peu trébuché, de nombreux fans pensent que Skyfall de Sam Mendes était un film Bond encore meilleur et c’était le premier de la franchise à gagner plus de 1 $ -Milliard au box-office mondial. Même après que Spectre de 2015 ait été déçu par rapport à Skyfall, No Time To Die vise à mettre un bouton sur la course historique de Daniel Craig, qui, malheureusement, diminue encore Oeil doréde l’héritage – même si c’est facilement le meilleur Bond Pierce Brosnan a à offrir.

Suivant: Dr No n’était pas une histoire d’origine (et James Bond était meilleur pour cela)

Dates de sortie clés

Pas le temps de mourir / James Bond 25 (2020) date de sortie: 10 avr.2020

Star Wars: les trois époques de la République expliquées

A propos de l’auteur

John écrit sur ce qu’il aime – films, télévision, bandes dessinées, etc. – depuis plus d’une décennie. Il a travaillé dans des films et côtoyé de grands noms mais a en quelque sorte oublié de demander de l’argent la plupart du temps – il est donc heureux d’être avec .. John se trouve @BackoftheHead, compte un Canari noir et un agent de S.H.I.E.L.D. parmi ses amis, croit (correctement) que Superman est plus fort que Hulk, et il est un ami de tous les gorilles qui parlent.

En savoir plus sur John Orquiola