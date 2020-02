Le meilleur moniteur de jeu 2020: le meilleur écran pour jouer à vos jeux

Le meilleur moniteur de jeu équivaut à une expérience entièrement immersive lors de la plongée dans les meilleurs jeux PC. Que vous vous faufiliez dans Assassin’s Creed: Odyssey ou que vous vous battiez avec des amis dans Overwatch, un moniteur médiocre ne le fera tout simplement pas. Vous avez besoin de quelque chose qui a fière allure et peut suivre les jeux les plus rapides du marché.

Puisqu’il y a tellement d’options à choisir, il peut être facile de se sentir dépassé. Et malheureusement, il n’y a pas une métrique pour les gouverner tous. Différents joueurs ont des besoins différents après tout, que cela signifie avoir une résolution 4k, des tonnes d’espace d’écran ou un taux de rafraîchissement rapide. Après tout, quiconque souhaite voir tous les détails du dernier jeu AAA regardera des spécifications différentes de celles qui essaient de participer à des sports électroniques. Donc, une fois que vous vous êtes assuré de disposer des meilleures cartes graphiques et processeurs, vous souhaiterez obtenir le meilleur moniteur de jeu répondant à vos besoins.

Puisqu’il y a tellement d’options, nous avons décidé de dresser une liste des meilleurs moniteurs de jeu que vous pouvez obtenir en ce moment. Quels que soient vos besoins, il y a quelque chose qui leur convient. Chaque écran a été mis à l’épreuve par nous ici à TechRadar afin que vous puissiez être assuré de leur qualité.

Les meilleurs moniteurs de jeu en un coup d’œil

Le Samsung CRG9 est le meilleur moniteur de jeu si vous disposez de l’argent supplémentaire. (Crédit d’image: Samsung)

1. Samsung CRG9

Taille de l’écran: 49 pouces | Ratio d’aspect: 32: 9 | Résolution: 5 120 x 1 440 | Luminosité: 600 cd / m2 – 1000 cd / m2 | Fréquence de rafraîchissement: 120Hz | Temps de réponse: 4ms | Angle de vue: 178 ° (H) / 178 ° (V) | Rapport de contraste: 3 000: 1 | Prise en charge des couleurs: 1.07B

Grande taille d’écran

HDR

Le menu peut être délicat

Besoin de peaufiner la boîte

Il peut être très cher et nécessite une configuration de PC de jeu tueur pour fonctionner, mais le Samsung CRG9 en vaut vraiment la peine et le meilleur moniteur de jeu si vous avez l’argent supplémentaire. Ce 49 pouces plus grand que la moyenne possède des lunettes plus minces que la plupart des moniteurs de jeu et une fonction de mode image par image qui vous permet d’utiliser deux entrées différentes, simulant une configuration à deux moniteurs sur un seul moniteur. Et c’est sans mentionner que le Samsung CRG9 produit une image hors du commun dès la sortie de la boîte.

L’Alienware AW3418DW offre un niveau d’immersion que seul un rapport d’aspect de 21: 9 peut. (Crédit d’image: Alienware)

2. Alienware AW3418DW

L’ultra large le plus rapide à ce jour

Taille de l’écran: 34 pouces | Ratio d’aspect: 21: 9 | Résolution: 3 440 x 1 440 | Luminosité: 300 cd / m2 | Fréquence de rafraîchissement: 120Hz | Temps de réponse: 4ms | Angle de vue: 178/178 | Rapport de contraste: 1 000: 1 | Prise en charge des couleurs: sRGB 100% | Poids: 26 livres

Taux de rafraîchissement le plus élevé dans un ultra large

Conception et qualité de construction d’Alienware

Coûteux

Prend beaucoup d’espace

L’Alienware AW3418DW est l’un des rares moniteurs de jeu à offrir un niveau d’immersion que seul un format de 21: 9 peut offrir, tout en offrant un taux de rafraîchissement élevé. Avec une résolution dense de 3 440 x 1 440, des temps de réponse ridiculement rapides de 4 ms et un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz, ce moniteur ultra large vous offre le meilleur des deux mondes. Cependant, toutes ces fonctionnalités ne sont pas bon marché, donc les joueurs soucieux de leur budget peuvent vouloir regarder ailleurs ou commencer à économiser. Pourtant, il n’est pas difficile de voir pourquoi il est l’un des meilleurs moniteurs de jeu 2019 a à offrir.

L’AOC Agon AC352UCG6 reprend les meilleures caractéristiques de l’original. (Crédit d’image: AOC)

3. AOC Agon AG352UCG6 Black Edition

Taille de l’écran: 35 pouces | Ratio d’aspect: 21: 9 | Résolution: 3 440 x 1 440 | Luminosité: 300 cd / m2 | Fréquence de rafraîchissement: 120Hz | Temps de réponse: 4ms | Angle de vue: 178/178 | Rapport de contraste: 2 500: 1: | Prise en charge des couleurs: sRGB 100% | Poids: 26 livres

Performance de couleur phénoménale

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Menu OSD maladroit

L’AOC Agon AG352UCG était l’un des meilleurs moniteurs de jeu sur lesquels nous ayons jamais mis la main, alors quand nous avons entendu qu’un suivi allait arriver – un qui vient avec un taux de rafraîchissement plus élevé et un meilleur contraste – il était difficile de ne pas être excité. L’AOC Agon AC352UCG6 Black Edition reprend les meilleures fonctionnalités de l’original, mais les augmente jusqu’à 11, ce qui en fait un écran magnifique sur lequel vous pourrez vivre des jeux ultra-larges. C’est cher, oui, mais si vous avez le matériel pour le sauvegarder, vous ne vous rendrez pas service en n’investissant pas.

L’Asus ROG Swift PG27UQ est peut-être le moniteur de jeu le plus avancé à ajouter à votre arsenal. (Crédit d’image: Asus)

4. Asus ROG Swift PG27UQ

La Rolls Royce des moniteurs de jeu

Taille de l’écran: 27 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 3 840 x 2 160 | Luminosité: 600 cd / m2 | Fréquence de rafraîchissement: 144Hz | Temps de réponse: 4ms | Angle de vue: 178/178 | Rapport de contraste: 50 000: 1 | Prise en charge des couleurs: Adobe RGB 99% | Poids: 28 livres

G-Sync et HDR

Qualité d’image fantastique

Coût prohibitif

L’Asus ROG Swift PG27UQ est peut-être le moniteur de jeu le plus avancé – sans parler du meilleur – à ajouter à votre arsenal … tant que vous êtes prêt à payer pour cela. Cet écran offre une superbe résolution 4K Ultra-HD et HDR, ainsi que G-Sync et un taux de rafraîchissement de 144 Hz ultra-rapide. Ces spécifications s’ajoutent à l’un des moniteurs de jeu les plus impressionnants qui aient jamais existé – et lorsque vous le voyez en action, il vous épatera. La seule chose qui retient ce moniteur de jeu de la vraie grandeur est son prix ridicule. Mais, encore une fois, si vous avez ce genre d’argent qui traîne, vous devriez pouvoir vous permettre un PC assez puissant pour le conduire.

Conçu à l’origine pour les professionnels de la CAO, le BenQ PD3200U est également idéal pour les jeux. (Crédit d’image: BenQ)

5. BenQ PD3200U

Un grand écran 4K pour votre bureau

Taille de l’écran: 32 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 3 840 x 2 160 | Luminosité: 350 cd / m2 | Fréquence de rafraîchissement: 60Hz | Temps de réponse: 4ms | Angle de vue: 178/178 | Rapport de contraste: 1 000: 1 | Prise en charge des couleurs: sRGB 100% | Poids: 19 lb

Résolution 4K UHD

Grand écran

Peu coûteux relativement

Le design est un peu fade

Les outils professionnels sont des niches

Prend beaucoup d’espace

Bien que conçu à l’origine pour les professionnels de la CAO, le BenQ PD3200U est également idéal pour les jeux, ce qui en fait l’un des meilleurs moniteurs de jeu que vous pouvez acheter aujourd’hui. Cela est principalement dû à sa focalisation solide sur la conception graphique, ce qui lui permet d’offrir des angles de vision incroyablement larges, ce qui signifie que vos amis peuvent regarder votre match dans le confort. Et, contrairement à la plupart des moniteurs 4K sur le marché, vous n’aurez pas à vous soucier des paramètres pour obtenir la meilleure image, car chaque unité est calibrée individuellement par BenQ avant l’expédition. C’est certainement l’un des meilleurs moniteurs de jeu, même s’il n’a pas été conçu pour les jeux.

La résolution ultra-large 1440p et le rafraîchissement 144Hz du MSI Optix MPG341CQR donnent certainement aux joueurs un avantage. (Crédit d’image: MSI)

6. MSI Optix MPG341CQR

Le nouveau moniteur de jeu de 34 pouces de MSI

Taille de l’écran: 34 pouces | Ratio d’aspect: 21: 9 | Résolution: 3 440 x 1 440 | Luminosité: 400 nits | Fréquence de rafraîchissement: 144Hz | Temps de réponse: 1ms | Angle de vue: 178/178 | Rapport de contraste: 3000: 1 | Prise en charge des couleurs: sRGB 105% | Poids: 21,16 livres

Panneau Punchy VA

Excellentes performances de jeu

Ensemble de fonctionnalités globalement très solide

Cette classe de moniteur coûte cher

Bien que toutes ses fioritures supplémentaires fassent du MSI Optix MPG341CQR une sélection encore plus attrayante pour les acheteurs potentiels, il fait un travail remarquable pour se démarquer par lui-même. L’utilisation de la technologie de panneaux VA plutôt que IPS, pour sa part, est un avantage bienvenu, offrant des couleurs plus percutantes et un meilleur contraste. De plus, sa résolution ultra-large de 1440p et son rafraîchissement de 144Hz donnent certainement aux joueurs un avantage. La meilleure partie pourrait être que cet écran est également à un prix raisonnable, ce qui en fait l’un des meilleurs moniteurs de jeu à considérer en 2019.

Le BenQ Zowie XL2540 renonce aux effets d’éclairage flashy pour un taux de rafraîchissement de 240 Hz. (Crédit d’image: BenQ)

7. BenQ Zowie XL2540

Un moniteur adapté aux besoins des joueurs professionnels

Taille de l’écran: 24 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 1 920 x 1 080 | Luminosité: 400 cd / m2 | Fréquence de rafraîchissement: 240Hz | Temps de réponse: 1ms | Angle de vue: 170/160 | Rapport de contraste: 1 000: 1 | Prise en charge des couleurs: NTSC 72% | Poids: 7,5 kg

Taux de rafraîchissement élevés

Installation facile

Coûteux

Attrait limité au-delà des joueurs professionnels

Ne vous laissez pas décourager par ses limites. Le BenQ Zowie XL2540 mérite toujours sa place dans la liste des meilleurs moniteurs de jeu. Il renonce aux effets d’éclairage flashy pour un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse rapide de 1 ms. Ce moniteur est compatible avec FreeSync et G-Sync, et si vous avez une configuration capable de suivre ce taux de rafraîchissement, cet affichage de jeu vous épatera. Le BenQ Zowie XL2540 simplifie les choses en vous fournissant une tonne de préréglages visuels, un boîtier de commande «S Switch» pour gérer ces préréglages et même une paire d’écrans lumineux réglables. C’est l’un des meilleurs moniteurs de jeu à considérer si vous êtes un joueur professionnel ou hardcore.

L’AOC Agon AG322QC4 a beaucoup d’as dans ses manches. (Crédit d’image: AOC)

8. AOC Agon AG322QC4

Un moniteur de jeu avec un peu de qualité HDR

Taille de l’écran: 49 pouces | Ratio d’aspect: 32: 9 | Résolution: 3 840 x 1 080 | Angle de vue: 178/178 | Rapport de contraste: 3 000: 1 | Prise en charge des couleurs: N / A | Fréquence de rafraîchissement: 144Hz | Poids: 33 livres

Le panneau Punchy VA offre beaucoup de contraste

144 Hz et FreeSync 2

Pas vraiment un «vrai» moniteur HDR

Un peu de HDR est toujours un ajout bienvenu, même si ce n’est pas du vrai HDR. Et pourtant, l’AOC Agon AG322QC4 a plus d’as dans ses manches. Cela inclut un taux de rafraîchissement de 144 Hz, FreeSync 2 et un rapport de contraste de 3000: 1, ce qui le classe parmi les meilleurs moniteurs de jeu de 2019. Et il offre aux utilisateurs de superbes visuels super lisses, tout en ayant l’air bien. Ce n’est pas exactement un vol, mais l’Agon AG322QC4 est toujours à un prix raisonnable pour les joueurs qui ne font pas leurs achats dans le sous-sol de la bonne affaire.

Le MSI Optix MAG271CR prouve que les meilleurs moniteurs de jeu en 2019 sont tous axés sur les taux de rafraîchissement élevés. (Crédit d’image: MSI)

9. MSI Optix MAG271CR

Je dois aller vite pour sauver le monde

Taille de l’écran: 27 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 1 920 x 1 080 | Luminosité: 300 cd / m2 | Fréquence de rafraîchissement: 144Hz | Temps de réponse: 1ms | Angle de vue: 178/160 | Rapport de contraste: 3000: 1 | Prise en charge des couleurs: SRGB 115%, 90% DCI-P3 | Poids: 9kg

Taux de rafraîchissement rapide

Éclairage RVB

Cher pour 1080p

Lorsque vous jouez à des jeux de tir à la première personne compétitifs comme Overwatch ou Counter-Strike: Global Offensive, vous aurez besoin de vitesse avant tout pour rester en tête des classements. C’est là que des écrans comme le MSI Optix MAG271CR sont utiles. Avec une résolution de 1080p, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et 1 ms de latence, vous êtes équipé d’un gameplay incroyablement rapide et super fluide, tant que vous avez le matériel pour le piloter. Après tout, les panneaux 60 Hz sont si 2014 – les meilleurs moniteurs de jeu en 2020 sont tous sur les taux de rafraîchissement élevés.

Le Razer Raptor est peut-être un peu cher, mais il possède cet endroit idéal pour les jeux. (Crédit d’image: Razer)

10. Razer Raptor

Taille de l’écran: 27 pouces | Ratio d’aspect: 16: 9 | Résolution: 2560 x 1440 | Luminosité: 420 Nits | Fréquence de rafraîchissement: 144Hz | Temps de réponse: 1ms | Angle de vue: jusqu’à 178 ° | Rapport de contraste: 1000: 1 | Prise en charge des couleurs: Gamme de couleurs 95% DCI-P3

Superbes performances de jeu

Design saisissant

Large gamme de couleurs

Prix ​​élevé

La première entrée de Razer sur le marché des moniteurs est solide. Le Razer Raptor 27 pourrait bien être ce que vous recherchez si vous voulez un moniteur de jeu qui offre de superbes performances de jeu et s’intégrera dans une configuration de taille moyenne ou si vous êtes déjà investi dans du matériel Razer avec éclairage Chroma. Cela peut être un peu cher, mais il possède cet endroit idéal pour les jeux avec la résolution 1440p, le taux de rafraîchissement de 144 Hz et le temps de réponse de 1 ms, ce qui en fait l’un des meilleurs moniteurs de jeu en 2020. De plus, avec son design élégant et intelligent, il s’adaptera aussi bien au bureau que dans votre salle de jeux.

Comment acheter le meilleur moniteur de jeu en 2020

Si vous recherchez le meilleur moniteur de jeu 2020, sachez qu’il y a quelques choses à garder à l’esprit avant de choisir l’écran qui devrait embellir votre bureau.

Vous voudrez vous familiariser avec les termes et spécifications suivants pour garantir que vous obtenez le meilleur moniteur de jeu qui vous convient le mieux. Cela signifie également que vous n’aurez pas à payer de supplément pour des fonctionnalités supplémentaires qui ne vous intéressent pas vraiment.

Taille de l’écran: Lorsque vous recherchez le meilleur moniteur de jeu, l’une des choses les plus importantes à considérer est la taille de l’écran. De plus grandes tailles d’affichage peuvent conduire à des expériences de jeu plus immersives car le jeu remplit davantage votre champ de vision, mais vous devrez également vous assurer que vous avez l’espace pour garder un grand écran. Et, il va sans dire que plus le moniteur est grand, plus le prix est élevé.

Ratio d’aspect: Le rapport d’aspect d’un moniteur de jeu permet de déterminer la largeur et la hauteur de l’écran. La plupart des moniteurs à écran large ont un rapport d’aspect de 16: 9, tandis que les moniteurs plus anciens se rapprochent d’un format carré de 4: 3 qui pourrait sembler obsolète en 2020. Les moniteurs ultra-larges avec des rapports d’aspect de 21: 9 se développent rapidement en popularité, car ils offrent une vue plus large de vos jeux, c’est pourquoi de nombreux ultra-larges ont fait notre liste des meilleurs moniteurs de jeu 2020.

Résolution: Un autre facteur critique à considérer lors de la recherche du meilleur moniteur de jeu pour vos besoins est la résolution. Plus le nombre est élevé, plus l’image est nette. Cependant, vous aurez besoin d’une carte graphique plus puissante pour tout ce qui est en Full HD (1 920 x 1 080), même si de nombreux moniteurs de jeu offrent des résolutions allant jusqu’à 2 560 x 1 400 (WQHD) et 3 840 x 2 160 (4K).

Fréquence de rafraîchissement: Lorsque vous cherchez principalement à jouer à Counter-Strike et à d’autres jeux de tir à la première personne comme ça, le taux de rafraîchissement est encore plus vital. Plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus le nombre d’images par seconde (ips) que le moniteur peut prendre en charge, conduisant à une expérience de jeu considérablement plus fluide. Un taux de rafraîchissement de 60 Hz est toujours le plus courant en 2020, mais des taux de rafraîchissement de 144 Hz et même de 200 Hz deviennent de plus en plus importants – pour ne pas mentionner, de plus en plus nécessaires.

Temps de réponse: Les meilleurs moniteurs de jeu offrent des temps de réponse faibles, ce qui signifie que vous obtenez des actions rapides et fluides, avec peu ou pas de décalage d’entrée. Le temps de réponse le plus bas pour les moniteurs TN (nous y reviendrons dans la section suivante) est de 1 milliseconde, tandis que les nouveaux moniteurs IPS ont généralement des temps de réponse plus lents de 4 ms. Lorsque vous jouez à des jeux de manière compétitive, il est essentiel de maintenir ce nombre aussi bas que possible afin d’éviter la latence.

Type de panneau: C’est là que les choses deviennent un peu techniques. Le type de panneau utilisé par un moniteur de jeu contribuera largement à son temps de réponse et à la clarté de l’image. Les panneaux TN (nematic torsadé), qui sont souvent plus abordables, ont les temps de réponse les plus bas mais ne sont généralement pas accompagnés de grands angles de vision. Les panneaux IPS (commutation dans le plan), d’autre part, ont des angles de vision et une reproduction des couleurs fantastiques, mais ont généralement des temps de réponse plus élevés. Pendant ce temps, les panneaux VA (alignement vertical) sont entre les deux, bien que ses temps de réponse lents les rendent rares dans le monde du jeu.

Angle de vue: Alors que la plupart des gens jouent à des jeux juste devant leur moniteur de jeu, ce n’est pas toujours le cas, en particulier lorsqu’il y a un public. Les angles de vue d’un moniteur vous indiquent sous quel angle vous pouvez regarder le moniteur et toujours distinguer une image claire. Plus ces chiffres sont proches de 180, meilleure sera votre expérience de visionnement lorsque vous vous tiendrez plus loin de chaque côté du moniteur ou que vous le regarderez d’en haut ou d’en bas.

G-Sync et FreeSync: Vous avez probablement remarqué que bon nombre des meilleurs moniteurs de jeu en 2020 sont équipés de la technologie G-Sync ou FreeSync – parfois même des deux. Ceux-ci aident à garder les images par seconde (fps) fluides, à combattre le déchirement de l’écran et à minimiser le décalage d’entrée. G-Sync est développé par Nvidia, il nécessite donc un GPU Nvidia. Et, la technologie est intégrée au moniteur, ce qui peut augmenter leur prix. FreeSync, d’autre part, a été créé par AMD. Puisqu’il est gratuit à utiliser par les fabricants, les moniteurs qui les ont sont généralement plus économiques.

Gabe Carey, Bill Thomas et Michelle Rae Uy ont également contribué à cet article

Crédit d’image: TechRadar

